Обострение в Донбассе

Половина (50%) опрошенных считает, что инициатором обострения ситуации на востоке Украины являются США и другие страны НАТО. 16% кажется, что инициатором эскалации была Украины, 3% — непризнанные республики ДНР и ЛНР, 4% — Россия.

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Среди россиян 55 лет и старше 61% считают, что инициатором эскалации на востоке Украины являются США и члены НАТО, при этом только четверть (24%) респондентов 18-24 лет поддерживает данное мнение. Представители самой молодой категории больше остальных (20%) склоняются к тому, что обострение инициировала Украина.

При этом 3% респондентов уверены в том, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в войну между Украиной и Россией. Еще 36% считают такой вариант развития событий «вполне вероятным». Почти столько же (38%) считают войну между двумя странами «маловероятной», а еще 15% полностью исключает такую возможность.

Практически не наблюдается разницы в оценках ситуации между респондентами разных социально-демографических групп.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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