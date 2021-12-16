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Отношение к США, ЕС и Беларуси

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Отношение россиян к США восстанавливается после заметного падения весной 2021 года. В мае 2021 года 31% россиян хорошо относились к США, 54% — плохо, в августе 2021 года — 39% и 47% соответственно, а в ноябре — 45% и 42% соответственно. Таким образом, впервые за два года доля респондентов, положительно относящихся к США, превысила долю тех, кто относится к ним отрицательно.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Евросоюзу за прошедшие три месяца существенно не изменилось: 48% относятся к нему хорошо, 38% — плохо. Но по сравнению с первой половиной года, отношение к ЕС улучшилось.

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение россиян к Беларуси остается на высоком уровне: 84% относятся хорошо, плохо — лишь 8%.

Отношение к Беларуси

Как вы в целом относитесь сейчас к Беларуси?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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