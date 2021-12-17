«Это лучше, чем ничего»: социолог отвечает на неудобные вопросы о переписи населения

Перепись населения в 2021 году провалилась? А как ее результаты повлияют на нашу повседневную жизнь? Зачем государству подтасовывать итоги этой процедуры? И почему советская власть засекретила результаты переписи 1937 года? На вопросы «Снега» отвечает социолог Екатерина Козеренко*.

Перепись как основной источник знаний о людях

— Екатерина Владимировна, многие в моем окружении задаются вопросом: «Зачем нужна эта процедура, если государство и так все обо мне знает?». Можете объяснить, пожалуйста?

— История о том, что у государства и так есть вся информация – это миф. Далеко не все ответы на вопросы, которые задаются в переписи, существуют где-то еще. Также надо понимать, что уже имеющиеся данные – не связаны. К примеру, в ЗАГСах есть данные о рождении и смерти человека, но нет информации о том, каким по счету родился ребенок в семье. А эта информация нужна государству для формирования программы материнского капитала: чтобы оценить, какие деньги оно может выделить на первого, второго, третьего ребенка и так далее.

Из переписи можно узнать, в каком возрасте женщина рожает второго ребенка, в каком – третьего, а это очень важно для формирования демографических программ. Вопросы про жилище, оснащенность водопроводом, канализацией – таких данных нет нигде, тем более связанных. Единственный источник информации об уровне образования населения – это, опять же, перепись. Если внимательно изучить опросный лист, можно увидеть, что там собираются

— То есть, перепись сильно отражается на нашей повседневной жизни, поскольку это один из важнейших инструментов для принятия решений на уровне государства?

— Конечно. У них просто нет другого источника информации для принятия решений и планирования.

— Не слишком ли это «шаткий» базис, учитывая то, что люди могут врать, скрывать информацию, массово отказываться участвовать в переписи, а переписчики могут вписывать в бланки что-то свое?

— По моему опыту, обманывают редко – скорее, уклоняются от ответов. В целом же, абсолютно точных данных в природе не бывает. Но это лучше, чем ничего.

Замечу также, что значительно более надежный показатель — это динамика. Информация на данный момент времени вызывает значительно больше вопросов, чем динамические показатели.

Безальтернативная процедура и подтасовка итогов

— Как вы считаете, возможно, настало время отказаться от этой процедуры в ее традиционном формате? И какие альтернативы вы видите, учитывая цифровизацию и технический прогресс?

— Принципиальной разницы между бумажным носителем и электронным – нет. Важны другие вещи – подтасовки, например.

— Такое часто происходит?

— Подтасовки были всегда. Есть вопиющий пример, как в 1937 году итоги процедуры были полностью засекречены, а все, кто организовывал эту перепись, — репрессированы. Из полученных тогда данных стало очевидно, что голод, коллективизация и другие факторы прошлись по стране катком: общее население оказалось значительно меньше, чем должно было быть по расчетам демографов. Кроме этого, есть предположение, что руководство страны не устроил большой процент верующих. Также многим из нас известна история с оценкой погибших во время Великой отечественной.

— Если перепись – важный инструмент для планирования и принятия решений, зачем государству в ней что-то подтасовывать?

— У вас представление о государстве, как об одном лице. А людей на деле много и интересы у них очень разные. Те, кто физически проводит перепись – это одни люди со своими интересами: они, к примеру, хотят получить премию за проведенную работу и за определенное количество опрошенных. Я бы беспокоилась о точности полученных результатов с точки зрения того, как мотивировать людей не на количество, а на качество работы. Мне кажется, двигаться надо в этом направлении.

— В общем, перепись в любом случае остается с нами и никаких альтернатив не предвидится.

— Думаю, да. На наш век точно хватит.

Перепись-2021: пандемия, цифровизация и недоверие к власти

— Можно ли говорить, что текущая перепись, которая завершится в это воскресенье, — провалена?

— Есть такое впечатление. Здесь наложился коронавирус, новые технологии и многое другое. При этом в предыдущие годы было зафиксировано, что в Москве перепись проводится значительно хуже, чем где бы то ни было. В этом смысле, те эксперты, которые говорят о провале текущей переписи, могут транслировать исключительно столичную ситуацию, поскольку большинство из них – московские специалисты.

— Дело только в пандемии и новом формате проведения опроса или в чем-то еще?

— Люди отказываются от переписи, прежде всего, потому что не доверяют властям. Также граждане не верят в то, что процедура не будет носить фискальный характер. В каком-нибудь 1979 году люди отказывались впускать переписчиков в дом, если они жили не по прописке (тогда с этим было строго). В целом же, так было всегда.

Оригинал

Екатерина КОЗЕРЕНКО

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter