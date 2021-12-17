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Российско-украинские отношения

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Россияне об Украине

После серьезного обвала в первой половине 2021 года отношение россиян к Украине начало медленно восстанавливаться: если в начале года больше половины респондентов говорили о положительном отношении к Украине, то к маю их доля снизилась до 33%. Затем началось плавное восстановление позитивных оценок и к ноябрю доля россиян, которые положительно относятся к соседней стране достигла 45%. Российское общество в отношении к Украине сегодня поделилось практически поровну

 

Как вы целом относитесь сейчас к Украине?(мнение жителей России – данные Левада–Центра)

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Самая молодая группа (18-24 года и 25-39 лет) респондентов лучше остальных относятся к Украине: 57% и 55% соответственно относятся очень хорошо/в основном хорошо. Хуже всех к Украине относятся опрошенные из категории 55 лет и старше: только 35% придерживаются хорошего мнения об Украине. 

Среди опрошенных, которые имеют родственников или друзей в Украине (таких среди россиян около трети), преобладает положительное отношение к этой стране: 46% относятся в основном хорошо, 12% — очень хорошо. Среди тех, у кого нет родственников и друзей в Украине, отрицательное отношение к этой стране перевешивает: 23% относятся в основном плохо, 25% — очень плохо.

Отношение жителей Украины к России продолжает ухудшаться, негативные чувства преобладают: в ноябре 47% респондентов относились к России “в основном плохо” или “очень плохо”. При этом 39% опрошенных относились к России “в основном хорошо” или “очень хорошо”.

Граждане Украины о России

Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

 сен.12фев.13сен.13фев.14апр.14сен.14дек.14фев.15май.15сен.15фев.16май.16сен.16фев.17май.17сен.17дек.17фев.18сен.18фев.19сен.19дек.19фев.20сен.20фев.21ноя.21
очень хорошо/в основном хорошо8385887852483634303436424040433742454857544955424139
в основном плохо/очень плохо11791338424851575347434646374640383227353933424247
Затруднились ответить664910111615141316151515191719181917121213161714

На следующем графике приводятся данные одновременно по двум странам. Отметим, что график не отражает всей динамики отношения россиян к Украине, так как он демонстрирует только сопоставимые данные. Так, в ноябре россияне все еще относились к Украине хуже, чем в начале года. Улучшение отношения к соседней стране, которое наблюдалось в России на протяжении последних месяцев, все же не компенсировало того провала в оценках, который произошел в начале 2021 года.

 

Мнение россиян и украинцев друг о друге

И у украинцев, и у россиян преобладает положительное отношение друг к другу: 83% россиян хорошо относятся к жителям Украины, 76% украинцев хорошо относятся к жителям России.

Мнение россиян о руководстве Украины и украинцев о руководстве России

У жителей обеих стран преобладает отрицательное отношение к руководству стран. 67% россиян негативно относятся к руководству Украины, среди украинцев три четверти (76%) плохо относятся к руководству России.

Представления о границах

Среди россиян преобладает убеждение, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами “без виз и таможен”; этого мнения придерживаются около половины всех опрошенных (51%, другие позиции распространены заметно меньше). Примерно столько же опрошенных украинцев (49%) придерживается того же мнения. Однако в соседней стране сопоставимое число респондентов (39%) считает, что отношения между двумя странами должны быть “с границами и визами”.

С каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились? (мнение жителей России данные Левада–Центра)

 мар.08сен.08янв.09май.09сен.09янв.10май.10сен.10янв.11май.11сен.11янв.12май.12сен.12янв.13май.13окт.13янв.14мар.14май.14сен.14янв.15май.15сен.15янв.16май.16сен.16янв.17май.17сен.17дек.17мар.18сен.18фев.19сен.19янв.20авг.20фев.21ноя.21
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями192429252525171620161616171413192319162826333025323639333534333932252326302324
Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен565251555555646061646361626064585559505462525459525348535049494545525456515751
Россия и Украина должны объединиться в одно государство19131214131413181315141614201815161628127810811789911101016171915161718
Затруднились ответить6118676666568766866765867546556856643347

Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией (мнение жителей Украины — данные КМИС)

 апр.08сен.08фев.09май.09окт.09янв.10мар.10июн.10окт.10ноя.11фев.12сен.12фев.13май.13ноя.13фев.14апр.14сен.14дек.14фев.15май.15сен.15фев.16май.16сен.16фев.17май.17сен.17дек.17фев.18сен.18фев.19сен.19дек.19фев.20сен.20фев.21ноя.21
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями10178101181112101313111311121532455048454643444947434945443939414039393939
Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен6766686567666770676769726869736854444243464543444343474040445048494851514949
Россия и Украина должны объединиться в одно государство20162323192219162016161416149128534224332444344353566
Затруднились ответить3212343222233565565677119676811989777565

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины. Полевой этап длился с 2 по 11 ноября 2021. В результате полевого этапа были собраны 2003 анкеты.

Для компенсации отклонений от официальных статистических данных (Госстат на 1 января 2019) были построены веса. Для расчета показателей массив данных необходимо взвешивать (переменная weight1000). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% — для показателей близких к 25%, 1.5% — для показателей близких к 10%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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