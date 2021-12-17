Российско-украинские отношения

Россияне об Украине
После серьезного обвала в первой половине 2021 года отношение россиян к Украине начало медленно восстанавливаться: если в начале года больше половины респондентов говорили о положительном отношении к Украине, то к маю их доля снизилась до 33%. Затем началось плавное восстановление позитивных оценок и к ноябрю доля россиян, которые положительно относятся к соседней стране достигла 45%. Российское общество в отношении к Украине сегодня поделилось практически поровну
Как вы целом относитесь сейчас к Украине?(мнение жителей России – данные Левада–Центра)
Отношение к Украине
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2001
|10.2001
|12.2001
|10.2002
|07.2003
|10.2003
|02.2004
|08.2004
|11.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|04.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|09.2019
|01.2020
|08.2020
|02.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|79
|78
|71
|71
|54
|71
|64
|78
|71
|67
|76
|79
|74
|72
|71
|68
|72
|69
|67
|71
|63
|65
|68
|60
|54
|50
|53
|56
|55
|56
|60
|68
|61
|66
|64
|67
|61
|58
|62
|48
|55
|62
|58
|59
|65
|57
|59
|50
|55
|52
|37
|34
|29
|41
|34
|44
|46
|52
|60
|66
|70
|67
|73
|72
|70
|65
|65
|68
|66
|64
|65
|66
|71
|74
|69
|73
|69
|72
|77
|69
|65
|65
|63
|52
|35
|33
|32
|29
|24
|31
|26
|29
|33
|27
|28
|25
|26
|39
|31
|27
|34
|34
|33
|26
|32
|28
|35
|33
|36
|33
|28
|34
|37
|56
|41
|48
|55
|50
|33
|39
|45
|14
|15
|23
|23
|35
|23
|27
|17
|21
|25
|20
|16
|18
|22
|22
|23
|20
|24
|26
|21
|28
|25
|24
|29
|34
|40
|37
|35
|35
|33
|30
|24
|31
|24
|27
|24
|29
|32
|29
|42
|33
|28
|30
|30
|25
|31
|30
|36
|33
|37
|53
|53
|62
|49
|56
|47
|44
|37
|28
|23
|21
|21
|19
|19
|20
|27
|26
|23
|21
|24
|24
|24
|22
|16
|22
|18
|22
|18
|18
|23
|24
|26
|25
|37
|49
|54
|55
|60
|63
|56
|60
|60
|56
|63
|59
|64
|63
|47
|58
|56
|51
|54
|56
|59
|53
|56
|47
|45
|49
|56
|61
|56
|49
|31
|47
|43
|31
|35
|55
|49
|43
|7
|8
|6
|6
|11
|7
|9
|5
|8
|7
|5
|5
|8
|7
|8
|10
|8
|7
|7
|8
|9
|10
|9
|11
|12
|10
|10
|10
|10
|11
|10
|8
|9
|9
|9
|8
|11
|11
|9
|10
|13
|10
|12
|11
|9
|11
|11
|14
|13
|11
|10
|13
|10
|9
|11
|10
|10
|11
|13
|11
|9
|12
|8
|9
|11
|8
|9
|9
|13
|12
|11
|10
|7
|10
|9
|9
|9
|9
|6
|8
|12
|9
|12
|11
|17
|13
|13
|12
|13
|13
|14
|11
|11
|10
|14
|11
|12
|13
|11
|17
|16
|13
|11
|15
|15
|17
|18
|12
|15
|12
|11
|10
|14
|13
|11
|8
|13
|15
|13
|12
|12
Самая молодая группа (18-24 года и 25-39 лет) респондентов лучше остальных относятся к Украине: 57% и 55% соответственно относятся очень хорошо/в основном хорошо. Хуже всех к Украине относятся опрошенные из категории 55 лет и старше: только 35% придерживаются хорошего мнения об Украине.
Среди опрошенных, которые имеют родственников или друзей в Украине (таких среди россиян около трети), преобладает положительное отношение к этой стране: 46% относятся в основном хорошо, 12% — очень хорошо. Среди тех, у кого нет родственников и друзей в Украине, отрицательное отношение к этой стране перевешивает: 23% относятся в основном плохо, 25% — очень плохо.
Отношение жителей Украины к России продолжает ухудшаться, негативные чувства преобладают: в ноябре 47% респондентов относились к России “в основном плохо” или “очень плохо”. При этом 39% опрошенных относились к России “в основном хорошо” или “очень хорошо”.
Граждане Украины о России
Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
|сен.12
|фев.13
|сен.13
|фев.14
|апр.14
|сен.14
|дек.14
|фев.15
|май.15
|сен.15
|фев.16
|май.16
|сен.16
|фев.17
|май.17
|сен.17
|дек.17
|фев.18
|сен.18
|фев.19
|сен.19
|дек.19
|фев.20
|сен.20
|фев.21
|ноя.21
|очень хорошо/в основном хорошо
|83
|85
|88
|78
|52
|48
|36
|34
|30
|34
|36
|42
|40
|40
|43
|37
|42
|45
|48
|57
|54
|49
|55
|42
|41
|39
|в основном плохо/очень плохо
|11
|7
|9
|13
|38
|42
|48
|51
|57
|53
|47
|43
|46
|46
|37
|46
|40
|38
|32
|27
|35
|39
|33
|42
|42
|47
|Затруднились ответить
|6
|6
|4
|9
|10
|11
|16
|15
|14
|13
|16
|15
|15
|15
|19
|17
|19
|18
|19
|17
|12
|12
|13
|16
|17
|14
На следующем графике приводятся данные одновременно по двум странам. Отметим, что график не отражает всей динамики отношения россиян к Украине, так как он демонстрирует только сопоставимые данные. Так, в ноябре россияне все еще относились к Украине хуже, чем в начале года. Улучшение отношения к соседней стране, которое наблюдалось в России на протяжении последних месяцев, все же не компенсировало того провала в оценках, который произошел в начале 2021 года.
Мнение россиян и украинцев друг о друге
И у украинцев, и у россиян преобладает положительное отношение друг к другу: 83% россиян хорошо относятся к жителям Украины, 76% украинцев хорошо относятся к жителям России.
Мнение россиян о руководстве Украины и украинцев о руководстве России
У жителей обеих стран преобладает отрицательное отношение к руководству стран. 67% россиян негативно относятся к руководству Украины, среди украинцев три четверти (76%) плохо относятся к руководству России.
Представления о границах
Среди россиян преобладает убеждение, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами “без виз и таможен”; этого мнения придерживаются около половины всех опрошенных (51%, другие позиции распространены заметно меньше). Примерно столько же опрошенных украинцев (49%) придерживается того же мнения. Однако в соседней стране сопоставимое число респондентов (39%) считает, что отношения между двумя странами должны быть “с границами и визами”.
С каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)
|мар.08
|сен.08
|янв.09
|май.09
|сен.09
|янв.10
|май.10
|сен.10
|янв.11
|май.11
|сен.11
|янв.12
|май.12
|сен.12
|янв.13
|май.13
|окт.13
|янв.14
|мар.14
|май.14
|сен.14
|янв.15
|май.15
|сен.15
|янв.16
|май.16
|сен.16
|янв.17
|май.17
|сен.17
|дек.17
|мар.18
|сен.18
|фев.19
|сен.19
|янв.20
|авг.20
|фев.21
|ноя.21
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|19
|24
|29
|25
|25
|25
|17
|16
|20
|16
|16
|16
|17
|14
|13
|19
|23
|19
|16
|28
|26
|33
|30
|25
|32
|36
|39
|33
|35
|34
|33
|39
|32
|25
|23
|26
|30
|23
|24
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|56
|52
|51
|55
|55
|55
|64
|60
|61
|64
|63
|61
|62
|60
|64
|58
|55
|59
|50
|54
|62
|52
|54
|59
|52
|53
|48
|53
|50
|49
|49
|45
|45
|52
|54
|56
|51
|57
|51
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|19
|13
|12
|14
|13
|14
|13
|18
|13
|15
|14
|16
|14
|20
|18
|15
|16
|16
|28
|12
|7
|8
|10
|8
|11
|7
|8
|9
|9
|11
|10
|10
|16
|17
|19
|15
|16
|17
|18
|Затруднились ответить
|6
|11
|8
|6
|7
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|8
|7
|6
|6
|8
|6
|6
|7
|6
|5
|8
|6
|7
|5
|4
|6
|5
|5
|6
|8
|5
|6
|6
|4
|3
|3
|4
|7
Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией (мнение жителей Украины — данные КМИС)
|апр.08
|сен.08
|фев.09
|май.09
|окт.09
|янв.10
|мар.10
|июн.10
|окт.10
|ноя.11
|фев.12
|сен.12
|фев.13
|май.13
|ноя.13
|фев.14
|апр.14
|сен.14
|дек.14
|фев.15
|май.15
|сен.15
|фев.16
|май.16
|сен.16
|фев.17
|май.17
|сен.17
|дек.17
|фев.18
|сен.18
|фев.19
|сен.19
|дек.19
|фев.20
|сен.20
|фев.21
|ноя.21
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|10
|17
|8
|10
|11
|8
|11
|12
|10
|13
|13
|11
|13
|11
|12
|15
|32
|45
|50
|48
|45
|46
|43
|44
|49
|47
|43
|49
|45
|44
|39
|39
|41
|40
|39
|39
|39
|39
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|67
|66
|68
|65
|67
|66
|67
|70
|67
|67
|69
|72
|68
|69
|73
|68
|54
|44
|42
|43
|46
|45
|43
|44
|43
|43
|47
|40
|40
|44
|50
|48
|49
|48
|51
|51
|49
|49
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|20
|16
|23
|23
|19
|22
|19
|16
|20
|16
|16
|14
|16
|14
|9
|12
|8
|5
|3
|4
|2
|2
|4
|3
|3
|2
|4
|4
|4
|3
|4
|4
|3
|5
|3
|5
|6
|6
|Затруднились ответить
|3
|2
|1
|2
|3
|4
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|5
|6
|5
|5
|6
|5
|6
|7
|7
|11
|9
|6
|7
|6
|8
|11
|9
|8
|9
|7
|7
|7
|5
|6
|5
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).
Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины. Полевой этап длился с 2 по 11 ноября 2021. В результате полевого этапа были собраны 2003 анкеты.
Для компенсации отклонений от официальных статистических данных (Госстат на 1 января 2019) были построены веса. Для расчета показателей массив данных необходимо взвешивать (переменная weight1000). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% — для показателей близких к 25%, 1.5% — для показателей близких к 10%.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.