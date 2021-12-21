Участие россиян в переписи

Данные об участии россиян во Всероссийской переписи населения, проходившей с 15 октября до 14 ноября 2021 года, с комментарием Сергея Захарова (заместитель директора Института демографии им. А.Г. Вишневского, НИУ ВШЭ) и Елены Чуриловой (научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ). 57% россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения, проходившей с 15 октября до 14 ноября 2021 года. В Москве участие в переписи приняла четверть респондентов, 73% в ней не участвовали.

Среди опрошенных 46% приняли участие в переписи населения лично, еще 11% опрошенных были переписаны другим членом домохозяйства. 42% респондентов сообщили, что не принимали участия в переписи населения.

Среди респондентов в возрасте 18-24 года наименьшая доля тех, кто принял участие в переписи: 29% участвовали лично, 19% были переписаны родственником. Наибольшая доля принявших участие представлена среди россиян 55 лет и старше: 57% участвовали лично, 9% — через члена семьи.

В Москве участие в переписи (лично/переписал член семьи) приняла четверть респондентов, 73% в ней не участвовали. Наибольшая доля тех, кто участвовал в переписи, сосредоточена в городах с населением до 100 тысяч человек: 59% приняли участие лично, 12% были переписаны членом семьи.

Чуть более четверти (29%) принявших участие в переписи населения респондентов сделали это самостоятельно, заполнив переписные листы в электронном виде на сайте Госуслуги: чаще всего этим способом пользовались россияне в возрасте младше 40 лет, проживающие в г. Москве (55%); переписным участком воспользовались 7% опрошенных; 63% опрошенных прошли перепись на дому с участием переписчика.

Среди причин неучастия в переписи населения, почти половина (49%) респондентов отметила, что к ним не приходил переписчик; каждый пятый (21%) респондент не видел смысла участия в переписи; пятая часть не имела возможности принять участие по причине отсутствия по месту жительства или проблем с доступом к Интернету.

57% жителей Москвы обосновывают неучастие в переписи тем, что к ним не пришел переписчик. 17% не видели смысла в переписи, по 10% опасались утечки личных данных и не имели возможности принять участие. В городах с населением до 100 тысяч и от 100 до 500 тысяч не видели смысла участвовать в переписи четверть и треть (29%) респондентов соответственно.

Комментарий Сергея ЗАХАРОВА и Елены ЧУРИЛОВОЙ

С 15 октября до 14 ноября 2021 года была проведена очередная Всероссийская перепись населения, которая была изначально запланирована на октябрь 2020 г., но два раза переносилась из-за обострения эпидемиологической ситуации. В этом году она продолжалась дольше обычного — в течение месяца. Кроме двух традиционных способов принять участие: ответить на вопросы в ходе обхода переписчиками мест проживания или самостоятельного прихода на стационарные участки, была также предоставлена новая возможность сообщить сведения о себе и членах своего домохозяйства через портал государственных услуг в интернете. При этом и в пропагандистской кампании, и на практике приоритет был отдан именно Интернет-переписи, т.е. инновационному способу получения информации.

Среди опрошенных респондентов 46% приняли участие в переписи населения лично, еще 11% опрошенных были переписаны другим членом домохозяйства, то есть суммарно 57% опрошенных были переписаны. Однако, 42% респондентов сообщили, что не принимали участия в недавно завершившейся переписи населения.

Представители Росстата ранее заявляли, что собрано 99% данных о населении страны. Поскольку «истинная» численность населения априори неизвестна, то этот процент свидетельствует о степени приближения к расчетной (ожидаемой) численности на момент переписи, полученный в результате текущих расчетов Росстата, базирующихся на данных предыдущей переписи с учетом накопленных изменений в результате естественного и миграционного движения населения. Кроме того, в задачи современных переписей населения не входит получение наиболее точной оценки численности населения. Перепись нужна для получения объективных данных о социально-демографических, национальных и экономических характеристиках населения. Следует также иметь в виду, что информация о людях и домохозяйствах может быть получена не только в результате сплошного опроса, но и взята из административных источников информации – домовых книг, паспортных столов и из регистров лиц, зарегистрированных на портале госуслуг. Использование альтернативных источников получения информации открыто не афишировалось, но в ходе последней переписи населения активно использовалось, в особенности в Москве. Личное участие в переписи населения является, несомненно, предпочтительным вариантом: только так могут быть получены актуальные сведения о составе семьи, семейном положении, образовании, владении языками, числе рожденных детей, экономической активности и другие. 42% опрошенных, которые непосредственно не сообщали никаким образом сведения о себе в ходе недавно завершившейся переписи – это беспрецедентно высокий процент. Такого не было ни по итогам переписи населения 2002 года, ни в 2010 году. Фактически, из административных источников может быть взята только крайне ограниченная информация о зарегистрированных (что не равно проживающих) в данном жилом помещении: пол, дата рождения, гражданство, формальный семейный статус проживающих, дата прибытия. Получить полноценный социально-демографический портрет жителей России при использовании данных из административных ресурсов невозможно.

Чуть более четверти (29%) принявших участие в переписи населения респондентов сделали это самостоятельно, заполнив переписные листы в электронном виде на сайте Госуслуги. Чаще всего этим способом принять участие в переписи пользовались россияне в возрасте младше 40 лет, имеющие высшее образование (41%), с хорошим материальным достатком (38%) и проживающие в г. Москве (55%). Прошли перепись на стационарном переписном участке 7% опрошенных. Это доля слабо колеблется по возрастным, образовательным и доходным группам, однако, среди опрошенных жителей села 11% указали на подобный формат участия в переписи. Наконец, 63% опрошенных прошли перепись на дому с участием переписчика. На этот способ участия в переписи чаще указывали респонденты старше 55 лет (73%), со средними образованием или ниже (75 и 72% соответственно), малообеспеченные (69%) и проживающие в городах с населением менее 100 тыс. (70%).

Среди причин неучастия в переписи населения, почти половина (49%) сказали, что к ним не приходил переписчик. Каждый пятый (21%) респондент отметил, что не видел смысла участия в переписи. Еще 18% не имели возможности принять участие (например, отсутствовали по месту жительства). Боязнь утечки личных данных остановила от участия в переписи только 5% непереписавшихся россиян. Несмотря на то, что перепись населения наложилась на очередную волну пандемии коронавируса, только 2% указали на своё неучастие из-за боязни заражения. Столько же сказали, что не пустили в дом переписчиков из-за опасения встречи с мошенниками.

Причины неучастия в переписи населения различаются в населенных пунктах разного размера. Так, почти 60% жителей Москвы утверждают, что к ним так и не пришел переписчик. При этом об отсутствии возможности принять участие заявили только 10% москвичей. Еще 10% отказались от участия из-за боязни утечки данных. А вот каждый четвертый житель среднего или малого города, и 30% жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек попросту не увидели смысла участия в переписи населения.

Полученные данные о причинах неучастия в недавно прошедшей переписи населения четко указывают на две основные проблемы. Первая, это плохая подготовка и неудовлетворительная работа переписчиков, которые согласно инструкции должны были повторно обходить жилые помещения, в случае если никого не застали дома. Судя по всему, в Москве работа переписчиков и ее контроль были организованы хуже всего. О личном участии в переписи заявили только 25% опрошенных москвичей. Хотя именно перепись жителей Москвы всегда вызывала наибольшие вопросы, и, казалось бы, нужно было приложить максимум усилий для повышения участия людей в переписи и качества переписной работы. Иногда говорят, что именно коронавирус помешал работе переписчиков. Но ответы респондентов показывают, что лишь малая их часть не открыли дверь переписчику из-за боязни заразиться. Кроме того, с 30 ноября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни, то есть переписчики могли бы застать дома тех, кто отсутствовал дома неделей раньше. Переписчики могли бы более активно стимулировать жителей заполнять переписные листы через портал Госуслуг, а также привлекать на стационарные переписные участки тех, кто не имеет доступ к интернету, учетной записи на портале, соответствующих навыков и времени разбираться в особенностях этой процедуры. К сожалению, информация об адресах и часах работы переписных участков в Москве была доступна только на портале государственных услуг Москвы. Очевидно, что информационные плакаты в подъездах многоквартирных домов могли бы сработать эффективнее.

Вторая проблема – куда как более традиционна, и связана она с непониманием населением того, для чего вообще нужна перепись, для чего людям нужно предоставить о себе информацию. При этом отметим, что информированность населения о самом факте переписи населения была довольно высокой. Буквально 2% опрошенных не слышали о переписи. Но какой-то внятной, массовой информационной и агитационной кампании, по сути, не было. Да и могла ли бы она быть нормально организованной и эффективной в условиях неоднократного переноса самого мероприятия? Весьма ограниченные ресурсы Росстата бесполезно тратились на перепечатку переписных листов, инструментария, переналадку всей организационной системы в ущерб обучению персонала и планомерной работе с населением. Да, была реклама на телевидении, редкие плакаты на улице и на досках районных объявлений, призывы пройти перепись через госуслуги. Из необычного — серия Смешариков о переписи. Но как должна была серия мультфильма стимулировать взрослое население пройти перепись? Непонимание частью населения смысла переписи населения было и в 2002 году, и в 2010 году. Но активная работа переписчиков привела к тому, что и в 2002, и в 2010 году более 90% населения были переписаны лично или со слов родных. По всей видимости, изначальный сделанный акцент на Интернет-переписи отражал излишне оптимистичные ожидания организаторов.

Сергей ЗАХАРОВ, заместитель директора Института демографии им. А.Г. Вишневского, НИУ ВШЭ

Елена ЧУРИЛОВА, научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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