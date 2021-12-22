Россияне о росте цен, стоимости нефти и курсе валют

С июля 2021 года число россиян, которые считают, что в ближайшем будущем цены будут расти быстрее, выросло с 31% до 43%. Число россиян, которые считают, что цены будут расти так же, как и сейчас, снизилось с 50% до 44%.

Только 5% россиян считают, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Еще 5% ожидают, что цены останутся на прежнем уровне или снизятся.

Оценка роста цен практически не изменилась по сравнению с июлем 2021 года: 58% россиян считают, что цены выросли на 30% и менее, 24% считают, что цены изменились на 30-50%, еще 11% сообщают о том, что цены изменились более, чем на 50%.

В целом, за курсом рубля по отношению к доллару следят 26% россиян. 8% из них делают это несколько раз в неделю, еще 8% еженедельно, 10% следят примерно раз в две недели и реже. Чаще за курсом рубля к доллару следит аудитория интернет-изданий (39%) и телеграм-каналов (46%).

За ценами на нефть следят только 17% россиян. Несколько чаще это делает также аудитория интернет-изданий и телеграм-каналов, однако и среди них 78% респондентов не следит за ценами на нефть.

Респонденты, которые чаще следят за курсом доллара, склонны также следить за ценами на нефть. Только 6% россиян еженедельно следят и за курсом доллара и за ценами на нефть. Среди тех, кто совсем не следит за ценами на нефть, 93% также не следят за курсом доллара к рублю.

Почти треть респондентов считает, что курс доллара к рублю будет расти в ближайшее время, еще 36% — что он останется на прежнем уровне. Только 5% считают, что он будет снижаться. Более оптимистичны мнения относительно цены на нефть — 25% респондентов считают, что она вырастет в ближайшее время, еще 32% — что, останется на прежнем уровне.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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