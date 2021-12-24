Ностальгия по СССР

63% россиян сожалеют о распаде СССР. Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше. Увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе».

Отношение россиян к распаду СССР не подверглось значительным изменениям с 2018 года: в ноябре 2021 года сожалеют о распаде Советского Союза 63%, не сожалеют — 28%.

Сожалеете ли вы о распаде СССР?

Да Нет Затруднились ответить ноя.21 63 28 9 ноя.18 66 25 9 ноя.17 58 26 16 ноя.16 56 28 16 мар.16 56 28 16 ноя.15 54 37 9 ноя.14 54 28 18 дек.13 57 30 13 дек.12 49 36 15 ноя.11 53 32 16 ноя.10 55 30 16 ноя.09 60 28 12 ноя.08 60 30 10 ноя.07 55 36 10 ноя.06 61 30 9 ноя.05 65 25 9 дек.04 68 26 6 дек.02 68 25 7 дек.01 72 21 7 дек.00 75 19 6 мар.99 74 16 10 авг.94 66 19 15 мар.93 63 23 14 мар.92 66 23 11

Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше: 84% сожалеют о распаде Советского Союза. Из россиян в возрасте от 18 до 24-х лет о распаде СССР сожалеет четверть (24%) ответивших, 54% — не сожалеют.

Россияне в возрасте от 18 до 24-х лет остаются единственной возрастной группой, где «Индекс ностальгии» в период после 2000 года остается ниже 100.

Иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде, осталась без изменений. Каждый второй (49%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система». На 10 п.п. (до 46%) увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», 36% в качестве причины сожаления о распаде называют возросшие недоверие и ожесточенность в обществе.

В связи с чем вы, прежде всего, сожалеете о распаде СССР? (в %% от тех, кто сожалеет)

мар.

99 дек.

06 ноя.

07 ноя.

11 дек.

12 ноя.

14 ноя.

16 ноя.

17 ноя.

18 ноя.

21 Разрушена единая экономическая система 60 49 49 48 49 55 53 54 52 49 Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе 29 55 44 45 51 56 43 36 36 46 Возросло взаимное недоверие, ожесточенность 32 36 36 41 39 41 31 34 31 36 Разрушаются связи с родственниками, друзьями 29 35 38 34 26 29 28 26 24 20 Утрачено чувство, что ты повсюду, «как дома» 10 25 18 20 18 24 30 25 24 24 Трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых 10 23 21 18 19 12 15 15 13 13 Другое 1 1 2 3 1 2 3 5 4 7 Затруднились ответить 7 3 2 1 1 1 2 2 2 2

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.