Пресс-выпуски

Ностальгия по СССР

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63% россиян сожалеют о распаде СССР. Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше. Увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе».

Отношение россиян к распаду СССР не подверглось значительным изменениям с 2018 года: в ноябре 2021 года сожалеют о распаде Советского Союза 63%, не сожалеют — 28%.

Сожалеете ли вы о распаде СССР?

 ДаНетЗатруднились ответить
ноя.2163289
ноя.1866259
ноя.17582616
ноя.16562816
мар.16562816
ноя.1554379
ноя.14542818
дек.13573013
дек.12493615
ноя.11533216
ноя.10553016
ноя.09602812
ноя.08603010
ноя.07553610
ноя.0661309
ноя.0565259
дек.0468266
дек.0268257
дек.0172217
дек.0075196
мар.99741610
авг.94661915
мар.93632314
мар.92662311

Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше: 84% сожалеют о распаде Советского Союза. Из россиян в возрасте от 18 до 24-х лет о распаде СССР сожалеет четверть (24%) ответивших, 54% — не сожалеют.

Россияне в возрасте от 18 до 24-х лет остаются единственной возрастной группой, где «Индекс ностальгии» в период после 2000 года остается ниже 100.

Иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде, осталась без изменений. Каждый второй (49%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система». На 10 п.п. (до 46%) увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», 36% в качестве причины сожаления о распаде называют возросшие недоверие и ожесточенность в обществе.

В связи с чем вы, прежде всего, сожалеете о распаде СССР? (в %% от тех, кто сожалеет)

 мар.
99		дек.
06		ноя.
07		ноя.
11		дек.
12		ноя.
14		ноя.
16		ноя.
17		ноя.
18		ноя.
21
Разрушена единая экономическая система60494948495553545249
Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе29554445515643363646
Возросло взаимное недоверие, ожесточенность32363641394131343136
Разрушаются связи с родственниками, друзьями29353834262928262420
Утрачено чувство, что ты повсюду, «как дома»10251820182430252424
Трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых10232118191215151313
Другое1123123547
Затруднились ответить7321112222

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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