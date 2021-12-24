Ностальгия по СССР

63% россиян сожалеют о распаде СССР. Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше. Увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе».
Отношение россиян к распаду СССР не подверглось значительным изменениям с 2018 года: в ноябре 2021 года сожалеют о распаде Советского Союза 63%, не сожалеют — 28%.
Сожалеете ли вы о распаде СССР?
|Да
|Нет
|Затруднились ответить
|ноя.21
|63
|28
|9
|ноя.18
|66
|25
|9
|ноя.17
|58
|26
|16
|ноя.16
|56
|28
|16
|мар.16
|56
|28
|16
|ноя.15
|54
|37
|9
|ноя.14
|54
|28
|18
|дек.13
|57
|30
|13
|дек.12
|49
|36
|15
|ноя.11
|53
|32
|16
|ноя.10
|55
|30
|16
|ноя.09
|60
|28
|12
|ноя.08
|60
|30
|10
|ноя.07
|55
|36
|10
|ноя.06
|61
|30
|9
|ноя.05
|65
|25
|9
|дек.04
|68
|26
|6
|дек.02
|68
|25
|7
|дек.01
|72
|21
|7
|дек.00
|75
|19
|6
|мар.99
|74
|16
|10
|авг.94
|66
|19
|15
|мар.93
|63
|23
|14
|мар.92
|66
|23
|11
Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше: 84% сожалеют о распаде Советского Союза. Из россиян в возрасте от 18 до 24-х лет о распаде СССР сожалеет четверть (24%) ответивших, 54% — не сожалеют.
Россияне в возрасте от 18 до 24-х лет остаются единственной возрастной группой, где «Индекс ностальгии» в период после 2000 года остается ниже 100.
Иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде, осталась без изменений. Каждый второй (49%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система». На 10 п.п. (до 46%) увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», 36% в качестве причины сожаления о распаде называют возросшие недоверие и ожесточенность в обществе.
В связи с чем вы, прежде всего, сожалеете о распаде СССР? (в %% от тех, кто сожалеет)
|мар.
99
|дек.
06
|ноя.
07
|ноя.
11
|дек.
12
|ноя.
14
|ноя.
16
|ноя.
17
|ноя.
18
|ноя.
21
|Разрушена единая экономическая система
|60
|49
|49
|48
|49
|55
|53
|54
|52
|49
|Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе
|29
|55
|44
|45
|51
|56
|43
|36
|36
|46
|Возросло взаимное недоверие, ожесточенность
|32
|36
|36
|41
|39
|41
|31
|34
|31
|36
|Разрушаются связи с родственниками, друзьями
|29
|35
|38
|34
|26
|29
|28
|26
|24
|20
|Утрачено чувство, что ты повсюду, «как дома»
|10
|25
|18
|20
|18
|24
|30
|25
|24
|24
|Трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых
|10
|23
|21
|18
|19
|12
|15
|15
|13
|13
|Другое
|1
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|5
|4
|7
|Затруднились ответить
|7
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.