Отношение россиян к откровенным фотографиям на фоне храмов

Половине россиян известно о публикациях в социальных сетях полуобнаженных фотографий на фоне православных храмов, но только 14% следили за этими историями внимательно. При этом половина опрошенных считает, что за такие публикации государство должно наказывать, но это наказание не должно быть строгим. Еще треть поддерживает строгое наказание вплоть до лишения свободы.

Половине россиян известно о публикациях в социальных сетях полуобнаженных фотографий на фоне православных храмов: 14% много об этом слышали, 36% что-то слышали. Ещё половине россиян неизвестно о таких случаях.

Лучше всего с этими случаями ознакомлены представители возрастных 18-24 года и 55 лет и старше: 54% и 53% соответственно хоть что-то слышали о таких публикациях.

По способу получения информации наиболее ознакомлены с публикацией откровенных фотографий читатели печатных изданий (17% много об этом слышали, 45% что-то слышали об этом) и телеграм-каналов (28% много об этом слышали, 36% что-то слышали об этом).

86% опрошенных считают, что необходимо наказывать за публикацию полуобнаженных фотографий на фоне православных храмов: треть (35%) поддерживают строгое наказание, вплоть до лишения свободы, за данные деяния, половина (51%) полагает, что наказание должно ограничиваться назначением штрафа.

Среди возрастных групп наибольшее число сторонников (49%) строгих наказаний за откровенные фотографии на фоне православных храмов в группе респондентов 55 лет и старше. Меньше остальных строгие наказания поддерживают россияне в возрасте 18-24 года: среди них пятая часть (19%) поддерживает данный вид наказания.

Среди тех, кто получает информацию в основном через телевидение, радио и печатные издания, доминирует мнение о необходимости строгих наказаний в отношении людей, опубликовавших откровенные фотографии на фоне православных храмов: 40%, 39% и 40% соответственно. Больше всего противников (25%) наказаний в отношении таких деяний среди читателей телеграм-каналов.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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