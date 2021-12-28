Претензии правоохранительных органов к артистам

Половина россиян осведомлены о недавних претензиях правоохранительных органов к известным певцам, эстрадным исполнителям, рэперам. Около половины респондентов уверены, что претензии правоохранительных органов к певцам оправданы. При этом около половины опрошенных считают, что артистам лучше не касаться в своих произведениях тем насилия, суицида, алкоголя и наркотиков. Большинство поддерживает запрет выступлений артистов, использующих нецензурную лексику, но с этим не согласны самые молодые респонденты.

Около половины (47%) знают, что недавно правоохранительные органы предъявили претензии нескольким известным артистам: 15% много об этом слышали, 32% слышали об этом без подробностей.

Наиболее осведомлены о данных событиях самые молодые респонденты: из опрошенных в возрасте 18-24 лет четверть много об этом слышали, 40% слышали об этом без подробностей.

Лучше всего с претензиями правоохранительных органов в отношении артистов осведомлены читатели телеграм-каналов: 30% много об этом слышали; 37% что-то слышали, но без подробностей.

Около половины (47%) респондентов считает, что претензии правоохранительных органов оправданы. 36% опрошенных полагают, что это является проявлением цензуры и нарушением права на свободу творчеству.

Среди россиян в возрастных категориях 40-54 года и 55 лет и старше преобладает мнение, что претензии правоохранительных органов оправданы: такое мнение поддерживают по 53% в каждой из этих двух категорий. Среди россиян в возрасте 18-24 года доминирует мнение (59%), что данные претензии являются проявлением цензуры и нарушением права на свободу творчества.

По сравнению с декабрем 2018 годом иерархия тем, которые, по мнению россиян, не следует затрагивать артистам в своем творчестве, осталась прежней: 50% (по сравнению с 2018 годом рост на 4 п.п.) считают, что лучше не касаться тем насилия и суицида; 47% — тем алкоголя и наркотиков (рост на 6 п.п.); 35% — тем секса и половых отношений. При этом на 6 п.п. уменьшилась доля россиян, считающих, что артистам можно касаться любых тем в своем творчестве.

63% россиян считают, что нужно запрещать выступления артистов, использующих нецензурную лексику в своем творчестве: 40% определенно согласны с этим, четверть (23%) скорее согласны.

Идея запрета выступлений артистов, прибегающих к нецензурной лексике в своих произведениях, пользуется наименьшей поддержкой среди россиян в возрасте 18-24 года: треть (12% — определенно, 21% — скорее) поддерживает запрет, 65% (35% — определенно, 30% — скорее) не поддерживают. Среди респондентов в возрасте 55 лет и старше преобладает мнение, что выступления таких артистов следует запрещать: 56% определенно поддерживают такую идею, 18% скорее поддерживают.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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