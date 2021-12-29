2021 год: итоги

По оценкам россиян 2021 год оказался легче предыдущего. Большинство оценили уходящий год как “средний” (в прошлом году преобладало мнение о том, что год был “плохой”). Удачным 2021 год назвали половина респондентов, неудачным – треть. При этом более половины респондентов отметили ухудшение отношений России и Запада, ухудшение работы системы здравоохранения, снижение уровня жизни.

Назвали уходящий год более сложным для страны 55% респондентов (год назад таких было 83%), более сложным для семьи — 44% (год назад таких было 65%).

Большинство россиян оценили уходящий год как “средний”. При этом 28% опрошенных назвали уходящий год плохим — на 22 п.п. меньше, чем в 2020 году; хорошим 2021-й год назвали 12%.

Больше половины (53%) россиян назвали 2021-й год в целом удачным для себя лично (рост на 6 п.п. по сравнению с 2020 годом), треть (36%) — неудачным (снижение на 8 п.п.).

В 2020 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких сферах как: отношения со странами Запада и НАТО (56%), работа медицинских учреждений (55%) общий уровень жизни (54%), состояние окружающей среды (51%), возможность хорошо зарабатывать (49%), работа образовательных учреждений (45%) и справедливости распределения материальных благ (45%). В таких областях как работа правоохранительных органов, работа СМИ, межнациональные отношения, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, возможность свободно высказывать своё мнение большинство россиян не увидели значимых изменений.

Сумма ответов может отличаться от 100% из-за ошибок округления.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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