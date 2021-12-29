Пресс-выпуски

Событие, человек, фильм и сериал 2021 года

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Пандемия коронавируса вновь стала главным событием уходящего года (ее и события с нею связанные, отметили половина респондентов). Чуть более трети респондентов назвали главным событием года аварию на шахте Листвяжная в Кемеровской области и стрельбу в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми). “Человеком года” россияне назвали Владимира Путина (25% ответов), Алексея Навального (5%) и Сергея Шойгу (5%). Лучшим телесериалом года посчитали “Игру в кальмара”, а лучшим фильмом — “Человек-паук: нет пути домой” (5%).

Половина (49%) россиян отметили пандемию коронавируса и связанные с ней меры как главное событие года. 38% считают важнейшим событием аварию на шахте «Листвяжная», еще треть (35%) — стрельба в школе в Казани и в Пермском государственном университете.

Какие из перечисленных событий уходящего 2021 года вы считаете важнейшими? (респондентам предлагалась карточка со списком событий, и они могли выбрать более одного ответа и/или назвать свой; ответы ранжированы по убыванию)

Пандемия коронавируса, вакцинация, ограничительные меры49
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области38
Стрельба в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми)35
Пожары в Якутии26
Выборы в Госдуму РФ23
Летние Олимпийские игры в Токио23
Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»22
Первая встреча Президента США Джо Байдена и Владимира Путина20
Чемпионат Европы по футболу17
Захват власти в Афганистане талибами16
Миграционный кризис на границах Польши, Литвы и Беларуси13
Полет в космос актрисы и кинорежиссера12
Возращение в Россию Алексея Навального, арест и суд над ним, замена условного срока на реальный10
Публикации видео с пытками в российских колониях9
Серьёзные наводнения в Западной и Центральной Европе8
Протестные акции в российских городах в поддержку Алексея Навального8
Нобелевская премия мира Дмитрия Муратова7
Выход фильм Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина»7
Инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске5
Премьера корейского сериала «Игра в кальмара»5
Включение ряда СМИ в список иностранных агентов4
Затруднились ответить6

Пять самых важных событий уходящего года

в 2019в 2020в 2021
Пенсионная реформа и ее последствия Коронавирус / меры и ограниченияПандемия коронавируса, вакцинация, ограничительные меры
Лесные пожары в Сибири Поправки к Конституции/обнуление президентских сроков В.ПутинаАвария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
Наводнение в Иркутской области Рост цен/безработица/падение зарплат/экономический кризисСтрельба в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми)
Открытие железнодорожной части Крымского моста Военные события (в Нагорном Карабахе, Сирии, Донбассе)Пожары в Якутии
Участие России в войне в Сирии Российские региональные события (Хабаровск, региональные выборы, местные новости) Выборы в Госдуму РФ

«Человеком года» 26% россиян назвали Владимира Путина. За ним, на втором месте, идут Алексей Навальный, Сергей Шойгу (по 5%), Сергей Лавров, Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (по 4%).

Кого можно назвать «человеком 2021-го года»? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Путин26
Навальный5
Шойгу5
Лавров4
Мишустин4
Лукашенко4
Муратов2
Маск2
Меркель2
Жириновский2
Байден2
Моргенштерн1
Зюганов1
Бондаренко1
Пересильд1

Лучшим телесериалом россияне выбрали «Игру в кальмара» (5%). После него россияне отметили «След», «Тайны следствия» и другие (по 1%). 20% респондентов не отметили ни одного сериала.

Не могли бы вы назвать лучший телесериал 2021 года? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Игра в Кальмара5
След1
Тайны следствия1
Вертинский1
Знахарь1
Ментовские войны1
Сваты1
Универ / Универ 10 лет спустя1
Пять минут тишины1
Бумажный дом1
Ведьмак1
Лес1
Великолепный Век1
Горячая Точка1
Склифосовский1
Другие отечественные сериалы5
Другие зарубежные сериалы4
Другое2
Нет таких20
Не смотрю сериалы13
Затрудняюсь ответить32

Пять лучших телесериалов уходящего года

в 2014в 2015в 2021
ФизрукТихий ДонИгра в Кальмара
Дом с лилиямиТайны СледствияСлед
МажорСледТайны Следствия
След Тест на беременностьВертинский
БратанУниверЗнахарь

5% опрошенных выбрали «Человека-паука: нет пути домой» как лучший телефильм года. По 2% отметили фильмы «Небо», «Мстители: Финал» и «Веном / Веном 2». 24% не выделили ни одного телефильма.

Не могли бы вы назвать лучший полнометражный фильм 2021 года (не считая телесериалов)? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Человек-Паук: Нет Пути Домой5
Небо2
Мстители: Финал2
Веном / Веном 22
Дюна1
Огонь1
Матрица: Воскрешение1
Последний Богатырь1
Круэлла1
другие отечественные фильмы о войне1
другие отечественные фильмы 2
другие зарубежные фильмы4
другое 2
нет таких 24
не смотрю7
затрудняюсь ответить42

Пять лучших полнометражных фильмов уходящего года

в 2014в 2015в 2021
Хоббит Звездные войны-7: «Пробуждение силы»Человек-Паук: Нет Пути Домой
ИнтерстелларБитва за СевастопольНебо
Солнечный ударТихий ДонМстители: Финал
ЕкатеринаМарсианинВеном / Веном 2
Белые ночи почтальона
Андрея Тряпицына		ЛевиафанДюна

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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