Событие, человек, фильм и сериал 2021 года

Пандемия коронавируса вновь стала главным событием уходящего года (ее и события с нею связанные, отметили половина респондентов). Чуть более трети респондентов назвали главным событием года аварию на шахте Листвяжная в Кемеровской области и стрельбу в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми). “Человеком года” россияне назвали Владимира Путина (25% ответов), Алексея Навального (5%) и Сергея Шойгу (5%). Лучшим телесериалом года посчитали “Игру в кальмара”, а лучшим фильмом — “Человек-паук: нет пути домой” (5%).
Половина (49%) россиян отметили пандемию коронавируса и связанные с ней меры как главное событие года. 38% считают важнейшим событием аварию на шахте «Листвяжная», еще треть (35%) — стрельба в школе в Казани и в Пермском государственном университете.
Какие из перечисленных событий уходящего 2021 года вы считаете важнейшими? (респондентам предлагалась карточка со списком событий, и они могли выбрать более одного ответа и/или назвать свой; ответы ранжированы по убыванию)
|Пандемия коронавируса, вакцинация, ограничительные меры
|49
|Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
|38
|Стрельба в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми)
|35
|Пожары в Якутии
|26
|Выборы в Госдуму РФ
|23
|Летние Олимпийские игры в Токио
|23
|Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»
|22
|Первая встреча Президента США Джо Байдена и Владимира Путина
|20
|Чемпионат Европы по футболу
|17
|Захват власти в Афганистане талибами
|16
|Миграционный кризис на границах Польши, Литвы и Беларуси
|13
|Полет в космос актрисы и кинорежиссера
|12
|Возращение в Россию Алексея Навального, арест и суд над ним, замена условного срока на реальный
|10
|Публикации видео с пытками в российских колониях
|9
|Серьёзные наводнения в Западной и Центральной Европе
|8
|Протестные акции в российских городах в поддержку Алексея Навального
|8
|Нобелевская премия мира Дмитрия Муратова
|7
|Выход фильм Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина»
|7
|Инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске
|5
|Премьера корейского сериала «Игра в кальмара»
|5
|Включение ряда СМИ в список иностранных агентов
|4
|Затруднились ответить
|6
Пять самых важных событий уходящего года
|в 2019
|в 2020
|в 2021
|Пенсионная реформа и ее последствия
|Коронавирус / меры и ограничения
|Пандемия коронавируса, вакцинация, ограничительные меры
|Лесные пожары в Сибири
|Поправки к Конституции/обнуление президентских сроков В.Путина
|Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
|Наводнение в Иркутской области
|Рост цен/безработица/падение зарплат/экономический кризис
|Стрельба в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми)
|Открытие железнодорожной части Крымского моста
|Военные события (в Нагорном Карабахе, Сирии, Донбассе)
|Пожары в Якутии
|Участие России в войне в Сирии
|Российские региональные события (Хабаровск, региональные выборы, местные новости)
|Выборы в Госдуму РФ
«Человеком года» 26% россиян назвали Владимира Путина. За ним, на втором месте, идут Алексей Навальный, Сергей Шойгу (по 5%), Сергей Лавров, Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (по 4%).
Кого можно назвать «человеком 2021-го года»? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)
|Путин
|26
|Навальный
|5
|Шойгу
|5
|Лавров
|4
|Мишустин
|4
|Лукашенко
|4
|Муратов
|2
|Маск
|2
|Меркель
|2
|Жириновский
|2
|Байден
|2
|Моргенштерн
|1
|Зюганов
|1
|Бондаренко
|1
|Пересильд
|1
Лучшим телесериалом россияне выбрали «Игру в кальмара» (5%). После него россияне отметили «След», «Тайны следствия» и другие (по 1%). 20% респондентов не отметили ни одного сериала.
Не могли бы вы назвать лучший телесериал 2021 года? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)
|Игра в Кальмара
|5
|След
|1
|Тайны следствия
|1
|Вертинский
|1
|Знахарь
|1
|Ментовские войны
|1
|Сваты
|1
|Универ / Универ 10 лет спустя
|1
|Пять минут тишины
|1
|Бумажный дом
|1
|Ведьмак
|1
|Лес
|1
|Великолепный Век
|1
|Горячая Точка
|1
|Склифосовский
|1
|Другие отечественные сериалы
|5
|Другие зарубежные сериалы
|4
|Другое
|2
|Нет таких
|20
|Не смотрю сериалы
|13
|Затрудняюсь ответить
|32
Пять лучших телесериалов уходящего года
|в 2014
|в 2015
|в 2021
|Физрук
|Тихий Дон
|Игра в Кальмара
|Дом с лилиями
|Тайны Следствия
|След
|Мажор
|След
|Тайны Следствия
|След
|Тест на беременность
|Вертинский
|Братан
|Универ
|Знахарь
5% опрошенных выбрали «Человека-паука: нет пути домой» как лучший телефильм года. По 2% отметили фильмы «Небо», «Мстители: Финал» и «Веном / Веном 2». 24% не выделили ни одного телефильма.
Не могли бы вы назвать лучший полнометражный фильм 2021 года (не считая телесериалов)? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)
|Человек-Паук: Нет Пути Домой
|5
|Небо
|2
|Мстители: Финал
|2
|Веном / Веном 2
|2
|Дюна
|1
|Огонь
|1
|Матрица: Воскрешение
|1
|Последний Богатырь
|1
|Круэлла
|1
|другие отечественные фильмы о войне
|1
|другие отечественные фильмы
|2
|другие зарубежные фильмы
|4
|другое
|2
|нет таких
|24
|не смотрю
|7
|затрудняюсь ответить
|42
Пять лучших полнометражных фильмов уходящего года
|в 2014
|в 2015
|в 2021
|Хоббит
|Звездные войны-7: «Пробуждение силы»
|Человек-Паук: Нет Пути Домой
|Интерстеллар
|Битва за Севастополь
|Небо
|Солнечный удар
|Тихий Дон
|Мстители: Финал
|Екатерина
|Марсианин
|Веном / Веном 2
|Белые ночи почтальона
Андрея Тряпицына
|Левиафан
|Дюна
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.