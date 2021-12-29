Событие, человек, фильм и сериал 2021 года

Пандемия коронавируса вновь стала главным событием уходящего года (ее и события с нею связанные, отметили половина респондентов). Чуть более трети респондентов назвали главным событием года аварию на шахте Листвяжная в Кемеровской области и стрельбу в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми). “Человеком года” россияне назвали Владимира Путина (25% ответов), Алексея Навального (5%) и Сергея Шойгу (5%). Лучшим телесериалом года посчитали “Игру в кальмара”, а лучшим фильмом — “Человек-паук: нет пути домой” (5%).

Половина (49%) россиян отметили пандемию коронавируса и связанные с ней меры как главное событие года. 38% считают важнейшим событием аварию на шахте «Листвяжная», еще треть (35%) — стрельба в школе в Казани и в Пермском государственном университете.

Какие из перечисленных событий уходящего 2021 года вы считаете важнейшими? (респондентам предлагалась карточка со списком событий, и они могли выбрать более одного ответа и/или назвать свой; ответы ранжированы по убыванию)

Пандемия коронавируса, вакцинация, ограничительные меры 49 Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 38 Стрельба в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми) 35 Пожары в Якутии 26 Выборы в Госдуму РФ 23 Летние Олимпийские игры в Токио 23 Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» 22 Первая встреча Президента США Джо Байдена и Владимира Путина 20 Чемпионат Европы по футболу 17 Захват власти в Афганистане талибами 16 Миграционный кризис на границах Польши, Литвы и Беларуси 13 Полет в космос актрисы и кинорежиссера 12 Возращение в Россию Алексея Навального, арест и суд над ним, замена условного срока на реальный 10 Публикации видео с пытками в российских колониях 9 Серьёзные наводнения в Западной и Центральной Европе 8 Протестные акции в российских городах в поддержку Алексея Навального 8 Нобелевская премия мира Дмитрия Муратова 7 Выход фильм Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» 7 Инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске 5 Премьера корейского сериала «Игра в кальмара» 5 Включение ряда СМИ в список иностранных агентов 4 Затруднились ответить 6

Пять самых важных событий уходящего года

в 2019 в 2020 в 2021 Пенсионная реформа и ее последствия Коронавирус / меры и ограничения Пандемия коронавируса, вакцинация, ограничительные меры Лесные пожары в Сибири Поправки к Конституции/обнуление президентских сроков В.Путина Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Наводнение в Иркутской области Рост цен/безработица/падение зарплат/экономический кризис Стрельба в образовательных учреждениях (школа в Казани, университет в Перми) Открытие железнодорожной части Крымского моста Военные события (в Нагорном Карабахе, Сирии, Донбассе) Пожары в Якутии Участие России в войне в Сирии Российские региональные события (Хабаровск, региональные выборы, местные новости) Выборы в Госдуму РФ

«Человеком года» 26% россиян назвали Владимира Путина. За ним, на втором месте, идут Алексей Навальный, Сергей Шойгу (по 5%), Сергей Лавров, Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (по 4%).

Кого можно назвать «человеком 2021-го года»? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Путин 26 Навальный 5 Шойгу 5 Лавров 4 Мишустин 4 Лукашенко 4 Муратов 2 Маск 2 Меркель 2 Жириновский 2 Байден 2 Моргенштерн 1 Зюганов 1 Бондаренко 1 Пересильд 1

Лучшим телесериалом россияне выбрали «Игру в кальмара» (5%). После него россияне отметили «След», «Тайны следствия» и другие (по 1%). 20% респондентов не отметили ни одного сериала.

Не могли бы вы назвать лучший телесериал 2021 года? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Игра в Кальмара 5 След 1 Тайны следствия 1 Вертинский 1 Знахарь 1 Ментовские войны 1 Сваты 1 У нивер / Универ 10 лет спустя 1 Пять минут тишины 1 Бумажный дом 1 Ведьмак 1 Лес 1 Великолепный Век 1 Горячая Точка 1 Склифосовский 1 Другие отечественные сериалы 5 Другие зарубежные сериалы 4 Другое 2 Нет таких 20 Не смотрю сериалы 13 Затрудняюсь ответить 32

Пять лучших телесериалов уходящего года

в 2014 в 2015 в 2021 Физрук Тихий Дон Игра в Кальмара Дом с лилиями Тайны Следствия След Мажор След Тайны Следствия След Тест на беременность Вертинский Братан Универ Знахарь

5% опрошенных выбрали «Человека-паука: нет пути домой» как лучший телефильм года. По 2% отметили фильмы «Небо», «Мстители: Финал» и «Веном / Веном 2». 24% не выделили ни одного телефильма.

Не могли бы вы назвать лучший полнометражный фильм 2021 года (не считая телесериалов)? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Человек-Паук: Нет Пути Домой 5 Небо 2 Мстители: Финал 2 Веном / Веном 2 2 Дюна 1 Огонь 1 Матрица: Воскрешение 1 Последний Богатырь 1 Круэлла 1 другие отечественные фильмы о войне 1 другие отечественные фильмы 2 другие зарубежные фильмы 4 другое 2 нет таких 24 не смотрю 7 затрудняюсь ответить 42

Пять лучших полнометражных фильмов уходящего года

в 2014 в 2015 в 2021 Хоббит Звездные войны-7: «Пробуждение силы» Человек-Паук: Нет Пути Домой Интерстеллар Битва за Севастополь Небо Солнечный удар Тихий Дон Мстители: Финал Екатерина Марсианин Веном / Веном 2 Белые ночи почтальона

Андрея Тряпицына Левиафан Дюна

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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