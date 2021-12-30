2022 год: ожидания россиян

Половина россиян надеются, что наступающий год будет лучше, чем предыдущий. Большинство опасается, что наступающий год будет более напряженным как для экономики, так и для политической сферы России. В отношении приватной сферы, положения дел в семье, начинает преобладать мнение о том, что наступающий год будет скорее спокойным.

Половина россиян (48%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий. 12% (на 5 п.п. больше, чем в 2020 году) уверены, что 2022 год будет лучше. 6% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий.

63% россиян смотрят в наступающий год с надеждой, пятая часть (22%) — с тревогой: изменения по сравнению с ожиданиями от 2021 года незначительны. До 13% (на 5 п.п. больше, чем в 2020 году) увеличилась доля респондентов, которые смотрят в грядущий год с неуверенностью.

Большая часть россиян (60%) считают, что 2022 год будет напряженным для политической жизни страны.

62% (на 11 п.п. меньше, чем в 2020 году) россиян ожидают, что 2022 год будет напряженным для экономики России. При этом на 9 п.п. — до 26% — увеличилась доля респондентов, считающих, что следующий год будет спокойным для национальной экономики.

На 10 п.п. (до 58%) увеличилась доля россиян, ожидающих спокойного для них и их семей 2022 года. Соответственно, число россиян, рассчитывающий на напряженный год, снизилось до 36% — на 11 п.п.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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