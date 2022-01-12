Больше всего россияне боятся «болезни близких, детей» (82%), «мировой войны» (56%) и «произвола властей» (53%). Структура массовых страхов остается устойчивой.
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ И В КАКОЙ МЕРЕ…?
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|Иногда да, иногда нет
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|Затруднились ответить
|Болезни близких, детей
|10
|8
|82
|0
|Мировой войны
|29
|14
|56
|1
|Произвола властей
|27
|18
|53
|2
|Болезни, мучений
|29
|18
|52
|1
|Возврата к репрессиям
|37
|13
|47
|3
|Бедности, нищеты
|36
|19
|45
|0
|СПИДа
|46
|13
|39
|2
|Потери сбережений
|45
|15
|39
|1
|Смерти
|33
|14
|39
|1
|Нападения преступников
|41
|21
|38
|1
|Ужесточения политического режима
|39
|21
|37
|3
|Стихийных бедствий
|46
|22
|31
|1
|Потери работы
|47
|16
|32
|5
|Публичных унижений, оскорблений
|53
|18
|28
|1
|Старости
|60
|16
|24
|1
ааа
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ…
…болезни близких, детей?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|7
|3
|8
|11
|7
|9
|12
|16
|10
|11
|11
|8
|10
|Иногда да, иногда нет
|10
|6
|13
|15
|12
|17
|18
|20
|11
|12
|10
|9
|8
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|78
|85
|77
|70
|80
|72
|68
|62
|78
|76
|79
|82
|82
|Затруднились ответить
|5
|6
|3
|4
|3
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|Число опрошенных
|3000
|2000
|2000
|1500
|800
|800
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
… мировой войны?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|21
|22
|33
|44
|29
|21
|32
|32
|28
|31
|30
|24
|29
|Иногда да, иногда нет
|14
|14
|21
|16
|21
|26
|22
|25
|14
|15
|15
|14
|14
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|51
|49
|39
|30
|45
|51
|43
|40
|57
|53
|54
|62
|56
|Затруднились ответить
|14
|16
|7
|10
|6
|2
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|1
…произвола властей и беззакония?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|16
|13
|23
|32
|27
|38
|42
|40
|30
|29
|29
|22
|27
|Иногда да, иногда нет
|18
|16
|26
|26
|26
|19
|27
|28
|18
|20
|20
|19
|18
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|51
|55
|44
|30
|41
|33
|29
|29
|51
|50
|49
|58
|53
|Затруднились ответить
|16
|16
|7
|12
|6
|2
|3
|4
|2
|1
|2
|2
|2
… болезни, мучений?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|22
|19
|23
|26
|24
|31
|27
|30
|26
|29
|Иногда да, иногда нет
|21
|21
|27
|26
|26
|20
|21
|22
|17
|18
|Испытываю постоянный страх/ скорее, боюсь
|51
|57
|48
|45
|48
|49
|51
|47
|57
|52
|Затруднились ответить
|6
|3
|3
|2
|3
|1
|1
|1
|1
|1
… возврата к массовым репрессиям?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|26
|34
|51
|47
|38
|49
|53
|51
|41
|41
|39
|29
|37
|Иногда да, иногда нет
|16
|14
|21
|17
|23
|21
|22
|23
|16
|16
|17
|16
|13
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|37
|28
|19
|17
|30
|26
|20
|21
|40
|39
|39
|52
|47
|Затруднились ответить
|20
|23
|10
|19
|10
|4
|5
|5
|3
|4
|5
|3
|3
… бедности, нищеты?
|2008
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|27
|41
|27
|20
|28
|30
|29
|37
|35
|33
|32
|36
|Иногда да, иногда нет
|23
|23
|24
|24
|25
|24
|27
|18
|20
|21
|21
|19
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|44
|27
|45
|52
|46
|44
|42
|45
|44
|46
|46
|45
|Затруднились ответить
|5
|10
|4
|4
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|0
… СПИДа?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|48
|44
|49
|58
|52
|45
|46
|47
|41
|46
|Иногда да, иногда нет
|14
|19
|23
|17
|22
|11
|13
|1
|13
|13
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|27
|31
|26
|20
|22
|41
|38
|36
|45
|39
|Затруднились ответить
|11
|6
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|2
|2
… возможности потери сбережений?
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|40
|40
|48
|44
|48
|51
|40
|38
|45
|Иногда да, иногда нет
|24
|26
|22
|24
|16
|17
|19
|18
|15
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|29
|32
|27
|29
|34
|28
|39
|44
|39
|Затруднились ответить
|7
|2
|4
|4
|3
|3
|2
|1
|1
…смерти?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|36
|33
|36
|35
|37
|46
|44
|46
|42
|33
|Иногда да, иногда нет
|20
|19
|28
|25
|26
|16
|17
|18
|14
|14
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|32
|41
|32
|36
|33
|37
|37
|31
|42
|39
|Затруднились ответить
|11
|6
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|2
|1
… нападения преступников?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|14
|19
|19
|33
|28
|32
|39
|39
|40
|45
|43
|36
|41
|Иногда да, иногда нет
|15
|16
|28
|25
|30
|33
|30
|30
|19
|22
|20
|21
|21
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|62
|52
|49
|33
|39
|33
|30
|29
|39
|32
|33
|44
|38
|Затруднились ответить
|9
|14
|5
|9
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
… ужесточения политического режима?
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|42
|48
|57
|54
|42
|40
|37
|34
|39
|Иногда да, иногда нет
|24
|25
|22
|25
|18
|21
|21
|23
|21
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|25
|24
|17
|17
|36
|35
|37
|41
|37
|Затруднились ответить
|10
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|3
… стихийных бедствий?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|28
|28
|35
|40
|34
|28
|48
|38
|48
|47
|52
|45
|46
|Иногда да, иногда нет
|24
|19
|25
|24
|25
|28
|25
|28
|20
|21
|21
|20
|22
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|33
|33
|34
|27
|38
|43
|25
|32
|32
|32
|26
|33
|31
|Затруднились ответить
|15
|20
|6
|9
|3
|2
|2
|3
|1
|<1
|1
|1
|1
… безработицы/потери работы*?
|1994
|1999
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|21
|12
|45
|37
|45
|44
|45
|50
|50
|46
|50
|47
|Иногда да, иногда нет
|20
|13
|18
|19
|21
|21
|22
|14
|16
|18
|17
|16
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|49
|66
|30
|38
|30
|31
|30
|30
|26
|31
|31
|32
|Затруднились ответить
|10
|9
|7
|6
|5
|5
|4
|7
|9
|5
|3
|5
N=1600
… публичных унижений, оскорблений?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|28
|31
|45
|44
|35
|42
|52
|47
|53
|53
|53
|46
|53
|Иногда да, иногда нет
|20
|18
|24
|20
|27
|26
|24
|25
|14
|18
|19
|18
|18
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|37
|32
|24
|26
|32
|30
|22
|24
|31
|27
|26
|36
|28
|Затруднились ответить
|16
|19
|7
|10
|6
|3
|2
|4
|2
|2
|2
|1
|1
… старости?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|03.2021
|12.2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|43
|46
|38
|48
|46
|57
|54
|53
|53
|60
|Иногда да, иногда нет
|19
|22
|32
|22
|24
|16
|16
|18
|17
|16
|Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
|29
|27
|28
|27
|27
|27
|28
|28
|30
|24
|Затруднились ответить
|10
|6
|2
|3
|3
|2
|1
|2
|1
|1
Подробнее о структуре массовых страхов россиян читайте в материале Льва Гудкова:
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.