Пресс-выпуски

Страхи

Версия для печати Версия для печати

Больше всего россияне боятся «болезни близких, детей» (82%), «мировой войны» (56%) и «произвола властей» (53%). Структура массовых страхов остается устойчивой.

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ И В КАКОЙ МЕРЕ…?

 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсьИногда да, иногда нетСкорее боюсь / постоянно испытываю страх  Затруднились ответить
Болезни близких, детей108820
Мировой войны2914561
Произвола властей2718532
Болезни, мучений2918521
Возврата к репрессиям3713473
Бедности, нищеты3619450
СПИДа4613392
Потери сбережений4515391
Смерти3314391
Нападения преступников 41 21 38 1
Ужесточения политического режима3921373
Стихийных бедствий                      4622311
Потери работы4716325
Публичных унижений, оскорблений 5318281
Старости6016241
декабрь 2021, N=1600. В % к числу опрошенных, ранжировано по «Скорее боюсь / Испытываю постоянный страх»

ааа

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ…

…болезни близких, детей?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь73811791216101111810
Иногда да, иногда нет10613151217182011121098
Испытываю постоянный страх/ боюсь78857770807268627876798282
Затруднились ответить5634322211110
Число опрошенных30002000200015008008001600160016001600160016001600

… мировой войны?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь21223344292132322831302429
Иногда да, иногда нет14142116212622251415151414
Испытываю постоянный страх/ боюсь51493930455143405753546256
Затруднились ответить1416710623311211

…произвола властей и беззакония?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь16132332273842403029292227
Иногда да, иногда нет18162626261927281820201918
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь51554430413329295150495853
Затруднились ответить1616712623421222

… болезни, мучений?

 2008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь22192326243127302629
Иногда да, иногда нет21212726262021221718
Испытываю постоянный страх/ скорее, боюсь51574845484951475752
Затруднились ответить6332311111

… возврата к массовым репрессиям?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь26345147384953514141392937
Иногда да, иногда нет16142117232122231616171613
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь 37281917302620214039395247
Затруднились ответить202310191045534533

… бедности, нищеты?

 200820112012201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь274127202830293735333236
Иногда да, иногда нет232324242524271820212119
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь442745524644424544464645
Затруднились ответить5104422211110

… СПИДа?

 2008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь48444958524546474146
Иногда да, иногда нет1419231722111311313
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь27312620224138364539
Затруднились ответить11634433322

… возможности потери сбережений?

 201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь404048444851403845
Иногда да, иногда нет242622241617191815
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь293227293428394439
Затруднились ответить724433211

…смерти?

 2008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь36333635374644464233
Иногда да, иногда нет20192825261617181414
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь32413236333737314239
Затруднились ответить11644422521

… нападения преступников?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь14191933283239394045433641
Иногда да, иногда нет15162825303330301922202121
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь62524933393330293932334438
Затруднились ответить91459422311211

… ужесточения политического режима?

 201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь424857544240373439
Иногда да, иногда нет242522251821212321
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь252417173635374137
Затруднились ответить1034444433

… стихийных бедствий?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь28283540342848384847524546
Иногда да, иногда нет24192524252825282021212022
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь33333427384325323232263331
Затруднились ответить15206932231<1111

… безработицы/потери работы*?

 199419992008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь211245374544455050465047
Иногда да, иногда нет201318192121221416181716
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь496630383031303026313132
Затруднились ответить1097655479535
*- в 1994 и 1999 гг. «безработицы, бедности», в 2013 и 2014, 2015 гг. «возможности потери работы»
N=1600

… публичных унижений, оскорблений?

 1994199920032008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь28314544354252475353534653
Иногда да, иногда нет20182420272624251418191818
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь37322426323022243127263628
Затруднились ответить1619710632422211

… старости?

 2008201320142015201720182019202003.202112.2021
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь43463848465754535360
Иногда да, иногда нет19223222241616181716
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь29272827272728283024
Затруднились ответить10623321211

Подробнее о структуре массовых страхов россиян читайте в материале Льва Гудкова

Характер и структура массовой тревожности в России

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

close

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!