Характер и структура массовой тревожности в России

В марте 2021 года Левада-Центр провел очередной опрос на тему, чего боятся россияне, что вызывает у них страх. Впервые набор диагностических вопросов такого рода был включен в программу мониторинга общественного мнения в 1994 году. Длительность подобных измерений массовых настроений, производимых по одной и той же технологии в рамках регулярных общероссийских социологических исследований населения, позволяет, с одной стороны, выявлять устойчивость самой структуры страхов, а с другой – -анализировать колебания уровня тревожности в обществе, связанных с актуальными событиями или процессами в стране. Вопросы, задаваемые респонденту, формулировались следующим образом: БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ И В КАКОЙ МЕРЕ…? Предлагаемый набор ответов позволял фиксировать степень тревожности от «совершенно не боюсь» или «скорее не боюсь» до «иногда боюсь, иногда нет» и от «скорее боюсь» до «испытываю постоянный страх». В 2008 и 2013 году сам список «страхов» был дополнен еще несколькими позициями. Для большей наглядности однотипные ответы складывались, хотя для некоторых целей анализа важно и нужно принимать во внимание именно степень артикуляции респондентами своей тревоги и беспокойства.
Таблица 1
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ И В КАКОЙ МЕРЕ…?
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|Иногда да, иногда нет
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|Затруднились ответить
|Болезни близких, детей
|8
|9
|82
|1
|Мировой войны
|24
|14
|62
|1
|Произвола властей
|22
|19
|58
|2
|Болезни, мучений
|26
|17
|57
|1
|Возврата к репрессиям
|29
|16
|52
|3
|Бедности, нищеты
|32
|21
|46
|1
|СПИДа
|41
|13
|45
|2
|Нападения преступников
|36
|21
|44
|1
|Потери сбережений
|38
|18
|44
|1
|Смерти
|42
|14
|42
|2
|Ужесточения политического режима
|34
|23
|41
|3
|Публичных унижений, оскорблений
|46
|18
|36
|1
|Стихийных бедствий
|45
|20
|33
|1
|Потери работы
|50
|17
|31
|3
|Старости
|53
|17
|30
|1
Первые пять позиций в списке тревог, испытываемых абсолютным большинством россиян, занимают страхи двух типов: постоянное и безотчетное беспокойство за здоровье и благополучие детей и близких (главный источник внутреннего субъективного, экзистенциального напряжения), которое сопровождается боязнью или ожиданием непременных собственных страданий, мучений из-за предполагаемых или действительных болезней (но – что важно – не связанных впрямую со старостью или приближающимся уходом из жизни – последние характеризуют состояние вполне конкретных возрастных групп, это другого рода тревожность). За ними следует более общие факторы социального порядка – страх перед большой войной, угроза оказаться объектом или жертвой произвола властей, и, наконец, ужас возврата к массовым репрессиям.
Природа и интенсивность переживаемых массовых страхов такого рода на первый взгляд кажется иррациональной, даже с учетом далеко не блестящего состояния отечественного здравоохранения, милитаристской риторики руководства страны, авантюризма внешней политики или растущего числа политических репрессий, как и расширяющегося спектра поводов для них, административного «беспредела» местной власти и т.п. Так, большая часть россиян на соответствующие диагностические вопросы отвечала, что с их здоровьем все относительно в порядке, что с полицейским произволом сталкивались лишь четверть взрослого населения, криминальная статистика последних лет (в особенности в сравнении с первой половиной 90-х годов) скорее дает основания для успокоения и т.д. Исходя из фактического положения в экономике, можно было бы предполагать, что на первые позиции выйдут конкретные социальные страхи – снижение доходов, обеднение населения, перспектива безработицы или нападения преступников, ограбления, физического насилия, но общественное мнение показывает несколько другую картину массовых настроений. На первый план выдвинуты отвлеченные и наименее рационализируемые и контролируемые отдельным человеком страхи.
Постоянство описываемых типов социального беспокойства указывает на то, что подобная тревожность не является непосредственной психологической или актуальной эмоциональной реакцией на те или иные события, которые с точки зрения «здравого смысла» следовало бы принимать в качестве мотивированных причин возникновения подобного беспокойства, для волнения и переживания страха и ужаса. С социологической точки зрения такие переживания представляют собой реакции на неопределенность институционального обеспечения наиболее важных условий повседневного существования, субъективное переживание зависимости от внешних сил.[1] Как и большинство фиксируемых в опросах общественного мнения фактов, суммарные «страхи» или «беспокойства» представляют собой «коллективные представления», то есть стереотипные взгляды и убеждения, являющиеся продуктом или результатом многократной групповой интерпретации и достижения своего рода группового консенсуса относительно самого факта их существования, а потому это не просто оценки тех или иных жизненных обстоятельств. Такого рода представления обладают принудительной силой «общего мнения», которому подчиняются отдельные люди. И этим именно они и важны для исследователя.
«Страхи» в этом плане очерчивают горизонт социального существования людей, акцентируя то, что для них является важным, что они боятся потерять. В более общем плане подобные формы массового сознания представляют собой негативный способ производства и удержания ценностей в условиях подавления возможностей самозащиты или отсутствия гарантий для безопасной и субъективно контролируемой жизни. В этом плане уровень общий тревожности является показателем индивидуальной или гражданской слабости, недееспособности граждан, невозможности человека отвечать за свою жизнь и поведение, воздействовать на окружающую социальную среду – общественную и политическую жизнь, сомнения в работе важнейших социальных институтов, которые могли бы защитить человека от разного рода бед или несправедливости.
Для общества, в котором ограничена политическая деятельность и возможности артикуляции своих интересов и представлений, страхи становятся не отражением каких-то конкретных угроз для безопасности или благополучия повседневной жизни обычных людей, а механизмом артикуляции того, что для них ценно и очень важно. Именно ограниченные возможности отвечать за благополучие жизни своей и близких порождает хроническое ощущение диффузной тревоги.
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СТРАХОВ НАСЕЛЕНИЯ
Остаются стабильными такие фоновые экзистенциальные страхи, как «болезни близких, детей», «старости», «бедности, нищеты», «стихийных бедствий». Очень сократились (особенно, если считать с 1994 года) опасения «потери работы, безработицы». Выросли социально-политические угрозы, особенно – «возврата к репрессиям», «произвола властей, беззакония» и, как следствие путинской политики милитаризма и конфронтации с западными странами – страх «мировой войны».
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ…
Таблица 2.1
…болезни близких, детей?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|7
|3
|8
|11
|7
|9
|12
|16
|10
|11
|11
|8
|Иногда да, иногда нет
|10
|6
|13
|15
|12
|17
|18
|20
|11
|12
|10
|9
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|78
|85
|77
|70
|80
|72
|68
|62
|78
|76
|79
|82
|Затруднились ответить
|5
|6
|3
|4
|3
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|Число опрошенных
|3000
|2000
|2000
|1500
|800
|800
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
Таблица 2.2
… мировой войны?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|21
|22
|33
|44
|29
|21
|32
|32
|28
|31
|30
|24
|Иногда да, иногда нет
|14
|14
|21
|16
|21
|26
|22
|25
|14
|15
|15
|14
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|51
|49
|39
|30
|45
|51
|43
|40
|57
|53
|54
|62
|Затруднились ответить
|14
|16
|7
|10
|6
|2
|3
|3
|1
|1
|2
|1
Высокий уровень страха перед втягиванием страны в мировую войну, зафиксированный в начале первой чеченской кампании, снизился до минимума к моменту русско-грузинской войны летом 2008 года, и, постепенно нарастая, достиг максимума в последнем замере. Показатели беспокойства по поводу хронического беззакония и произвола властей снизилось до минимума в период после национальной эйфории и коллективной мобилизации «Крымнаш», но затем не просто восстановились до прежнего уровня, но и показывают максимальные значения за все более чем четверть века.
Таблица 2.3
…произвола властей, беззакония?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|16
|13
|23
|32
|27
|38
|42
|40
|30
|29
|29
|22
|Иногда да, иногда нет
|18
|16
|26
|26
|26
|19
|27
|28
|18
|20
|20
|19
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|51
|55
|44
|30
|41
|33
|29
|29
|51
|50
|49
|58
|Затруднились ответить
|16
|16
|7
|12
|6
|2
|3
|4
|2
|1
|2
|2
Таблица 2.4
… болезни, мучений?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|22
|19
|23
|26
|24
|31
|27
|30
|26
|Иногда да, иногда нет
|21
|21
|27
|26
|26
|20
|21
|22
|17
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|51
|57
|48
|45
|48
|49
|51
|47
|57
|Затруднились ответить
|6
|3
|3
|2
|3
|1
|1
|1
|1
Таблица 2.5
… возврата к массовым репрессиям?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|26
|34
|51
|47
|38
|49
|53
|51
|41
|41
|39
|29
|Иногда да, иногда нет
|16
|14
|21
|17
|23
|21
|22
|23
|16
|16
|17
|16
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|37
|28
|19
|17
|30
|26
|20
|21
|40
|39
|39
|52
|Затруднились ответить
|20
|23
|10
|19
|10
|4
|5
|5
|3
|4
|5
|3
Страх перед государственным террором снижается в благополучные периоды экономического процветания и коллективной мобилизации, достигая пика после широкомасштабных акций подавления выступления недовольных и массовых протестов 2019 и 2021 годов. Можно считать, что общественное мнение таким образом отреагировало на политику руководства страны, учитывающую белорусский опыт.
Таблица 2.6
… бедности, нищеты?
|2008
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|27
|41
|27
|20
|28
|30
|29
|37
|35
|33
|32
|Иногда да, иногда нет
|23
|23
|24
|24
|25
|24
|27
|18
|20
|21
|21
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|44
|27
|45
|52
|46
|44
|42
|45
|44
|46
|46
|Затруднились ответить
|5
|10
|4
|4
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
Таблица 2.7
… СПИДа?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|48
|44
|49
|58
|52
|45
|46
|47
|41
|Иногда да, иногда нет
|14
|19
|23
|17
|22
|11
|13
|1
|13
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|27
|31
|26
|20
|22
|41
|38
|36
|45
|Затруднились ответить
|11
|6
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|2
Таблица 2.8
… нападения преступников?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|14
|19
|19
|33
|28
|32
|39
|39
|40
|45
|43
|36
|Иногда да, иногда нет
|15
|16
|28
|25
|30
|33
|30
|30
|19
|22
|20
|21
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|62
|52
|49
|33
|39
|33
|30
|29
|39
|32
|33
|44
|Затруднились ответить
|9
|14
|5
|9
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
Таблица 2.9
… возможности потери сбережений?
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|40
|40
|48
|44
|48
|51
|40
|38
|Иногда да, иногда нет
|24
|26
|22
|24
|16
|17
|19
|18
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|29
|32
|27
|29
|34
|28
|39
|44
|Затруднились ответить
|7
|2
|4
|4
|3
|3
|2
|1
Таблица 2.10
… смерти?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|36
|33
|36
|35
|37
|46
|44
|46
|42
|Иногда да, иногда нет
|20
|19
|28
|25
|26
|16
|17
|18
|14
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|32
|41
|32
|36
|33
|37
|37
|31
|42
|Затруднились ответить
|11
|6
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|2
Таблица 2.11
… ужесточения политического режима?
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
|42
|48
|57
|54
|42
|40
|37
|34
|Иногда да, иногда нет
|24
|25
|22
|25
|18
|21
|21
|23
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|25
|24
|17
|17
|36
|35
|37
|41
|Затруднились ответить
|10
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
Таблица 2.12
… публичных унижений, оскорблений?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|28
|31
|45
|44
|35
|42
|52
|47
|53
|53
|53
|46
|Иногда да, иногда нет
|20
|18
|24
|20
|27
|26
|24
|25
|14
|18
|19
|18
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|37
|32
|24
|26
|32
|30
|22
|24
|31
|27
|26
|36
|Затруднились ответить
|16
|19
|7
|10
|6
|3
|2
|4
|2
|2
|2
|1
Таблица 2.13
… стихийных бедствий?
|1994
|1999
|2003
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|28
|28
|35
|40
|34
|28
|48
|38
|48
|47
|52
|45
|Иногда да, иногда нет
|24
|19
|25
|24
|25
|28
|25
|28
|20
|21
|21
|20
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|33
|33
|34
|27
|38
|43
|25
|32
|32
|32
|26
|33
|Затруднились ответить
|15
|20
|6
|9
|3
|2
|2
|3
|1
|<1
|1
|1
Таблица 2.14
… безработицы/потери работы*?
|1994
|1999
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|21
|12
|45
|37
|45
|44
|45
|50
|50
|46
|50
|Иногда да, иногда нет
|20
|13
|18
|19
|21
|21
|22
|14
|16
|18
|17
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|49
|66
|30
|38
|30
|31
|30
|30
|26
|31
|31
|Затруднились ответить
|10
|9
|7
|6
|5
|5
|4
|7
|9
|5
|3
N=1600
Таблица 2.15
… старости?
|2008
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
|43
|46
|38
|48
|46
|57
|54
|53
|53
|Иногда да, иногда нет
|19
|22
|32
|22
|24
|16
|16
|18
|17
|Испытываю постоянный страх/ боюсь
|29
|27
|28
|27
|27
|27
|28
|28
|30
|Затруднились ответить
|10
|6
|2
|3
|3
|2
|1
|2
|1
Сравнение состояния тревожности в марте 2021 г. с показателями 2020 г. и со средними показателями за весь период измерений:
|Скорее боюсь / Испытываю постоянный страх
|В среднем за указанный период: 1994- 2020 (2008/ 2013) -2020 гг.)
|2020
|2021
|Различия 1994-2020/ 2021 года
|Болезни близких, детей
|83
|79
|82
|=
|Мировой войны
|47
|54
|62
|+18
|Произвола властей, беззакония
|39
|49
|58
|+19
|Болезни, мучений (2008*)
|50
|47
|57
|+7
|Возврата к репрессиям
|25
|39
|52
|+27
|Бедности, нищеты (2008*)
|43
|46
|46
|=
|Нападения преступников
|37
|33
|44
|+7
|Смерти
|34
|31
|42
|+8
|Публичных унижений, оскорблений
|28
|26
|36
|+8
|Стихийных бедствий
|32
|26
|33
|=
|Потери работы, безработицы
|39
|31
|31
|-8 /-35 с 1994/
|Старости , беспомощности
|28
|28
|30
|=
|Ужесточения политического режима (2013**)
|27
|37
|41
|+14
|Потери сбережений (2013**)
|31
|39
|36
|+5
|Сумма всех ответов
|543
|565
|650
|Рост на 20%
* вопрос задается с 2008 года (среднее рассчитана за период 2008-2020)
** вопрос задается с 2013 года (среднее рассчитана за период 2013-2020)
Ранжировано по марту 2021 года; 1999 год (приход Путина к власти) взят как точка отсчета для сравнения
= отсутствие изменений (в пределах допустимых статистических отклонений)
Тревожность находится, с одной стороны, в обратной корреляции с наличием социальных ресурсов – высшим или специальным образованием, большими возможностями в крупных городах и, особенно в Москве, наличием социального опыта. Так, в Москве общий уровень тревожности ниже, чем в среднем на 20%, в то время как в малых городах он выше на 8% чем в среднем. Бедности больше боятся молодые, необразованные и неквалифицированные респонденты, ограничивающиеся в своем доступе к информации каналами ТВ и соцсетями. С другой стороны, уровень тревожности связан с особенностями социальных ролей, разделением функций в обществе. У женщин в целом, он в 1.3 раза выше, чем у мужчин. Женщины – хранительницы слабо артикулируемого неформального опыта существования, консервативной адаптации к условиям жизни, в том числе – адаптации к власти и насилию, они ответственны за первичную социализацию. Они в наибольшей степени воспроизводят социальный опыт поколений, зависимости от обстоятельств, в том числе – ценностей выживания.
Характер страхов у молодых и взрослых людей различается не структурой угроз или страхов, а интенсивностью их выражения.Выше всего уровень тревожности у женщин (особенно в возрасте 40-55 лет), у людей со средним или низким образованием, с невысокой профессиональной квалификацией, бедных, у жителях малых городов и села. Определенную роль в этом отношении играют официальные СМИ, контролируемые администрацией президента. Так, показатели совокупной тревожности выше у респондентов, ограничивающихся федеральными каналами ТВ или медиа, входящими в прокремлевские холдинги (радио, газет, журналов). Напротив, уровень страхов в целом у пользователей интернета, социальных сетей (исключая угрозу возвращения к массовым репрессиям, перспективу ужесточения политического режима) заметно ниже. В особенности это относится к подписчикам телеграм-каналов.
Лев ГУДКОВ
Методология опроса
Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.
[1] Подробнее о данной проблематике: Гудков Л. Страх как рамка понимания происходящего. // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения, 1999, № 6, с.46-53.