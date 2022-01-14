События месяца

В декабре респондентам запомнились прежде всего события, связанные с коронавирусом: обсуждение законопроекта о QR-кодах, распространение нового штамма “омикрона” (14% россиян). По 8% респондентов отметили аварию на шахте “Листвяжная”, а также связанную с ней гибель шахтеров, и события международных отношений: переговоры РФ с НАТО, США, КНР и визит Владимира Путина в Индию; 4% выделили такие происшествия, как взрыв в Серпуховском монастыре, ДТП с участием блогеров.
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.