2022 год: потенциал кризисных событий

По сравнению с 2020 годом значительно увеличилась доля респондентов, считающих, что в 2022 году возможен экономический кризис (рост на 14 п.п.), крупные технические катастрофы (на 13 п.п.) и массовые эпидемии (на 47 п.п.). Также возросло число россиян, опасающихся конфликтов на национальной почве, войны с НАТО или соседними странами. С 2017 года остается стабильной доля жителей России, ожидающих в текущем году коррупционных скандалов и отставки министров, а также протестов населения.
Возможны ли в будущем году в России…
(указан год оценки)
…экономический кризис?
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|5
|3
|7
|2
|6
|6
|20
|11
|12
|14
|11
|19
|Скорее да
|24
|18
|28
|37
|33
|32
|42
|36
|38
|43
|38
|44
|Скорее нет
|45
|44
|40
|34
|37
|40
|20
|27
|29
|26
|35
|22
|Определенно нет
|13
|12
|7
|7
|8
|5
|5
|6
|5
|6
|7
|5
|Не знаю
|12
|22
|19
|19
|16
|17
|13
|20
|16
|10
|10
|9
…крупные технические катастрофы?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|7
|7
|5
|8
|6
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|11
|Скорее да
|34
|36
|46
|43
|38
|28
|31
|23
|30
|26
|27
|35
|Скорее нет
|28
|32
|26
|26
|33
|38
|33
|38
|36
|42
|41
|31
|Определенно нет
|8
|5
|6
|6
|5
|8
|10
|15
|9
|11
|10
|9
|Не знаю
|24
|20
|18
|16
|19
|21
|20
|21
|20
|17
|16
|14
…массовые эпидемии?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|4
|6
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|5
|3
|3
|23
|Скорее да
|26
|28
|33
|27
|24
|19
|18
|22
|25
|19
|20
|47
|Скорее нет
|37
|39
|36
|37
|44
|46
|43
|42
|41
|45
|47
|18
|Определенно нет
|10
|8
|9
|12
|9
|15
|17
|15
|13
|19
|16
|6
|Не знаю
|23
|20
|19
|20
|19
|15
|19
|17
|16
|15
|14
|6
…громкие коррупционные скандалы и отставки министров?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|14
|13
|10
|16
|17
|9
|10
|14
|16
|14
|16
|21
|Скорее да
|46
|47
|50
|55
|48
|42
|43
|46
|47
|48
|50
|48
|Скорее нет
|16
|18
|21
|15
|17
|26
|21
|19
|20
|18
|18
|16
|Определенно нет
|5
|4
|4
|4
|3
|7
|9
|7
|6
|5
|6
|5
|Не знаю
|19
|19
|14
|11
|16
|16
|16
|14
|11
|14
|10
|10
…государственный переворот?
|1999
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|11
|1
|1
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|6
|Скорее да
|35
|9
|11
|14
|17
|16
|10
|10
|8
|7
|12
|12
|11
|16
|Скорее нет
|26
|44
|39
|40
|45
|43
|51
|36
|36
|42
|46
|41
|45
|39
|Определенно нет
|16
|36
|31
|25
|20
|24
|26
|40
|40
|38
|28
|34
|32
|29
|Не знаю
|12
|9
|19
|18
|15
|15
|12
|12
|15
|12
|12
|11
|10
|10
…массовые волнения и протесты населения?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|5
|6
|6
|5
|6
|4
|4
|2
|5
|8
|7
|11
|Скорее да
|27
|40
|50
|45
|37
|28
|27
|19
|30
|36
|38
|36
|Скорее нет
|36
|28
|25
|31
|35
|38
|37
|42
|40
|32
|34
|30
|Определенно нет
|13
|8
|6
|8
|8
|16
|18
|25
|13
|16
|13
|16
|Не знаю
|19
|18
|13
|12
|15
|14
|15
|13
|12
|8
|8
|7
…массовые столкновения на национальной почве?
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|6
|4
|4
|2
|4
|3
|4
|7
|Скорее да
|42
|26
|26
|15
|25
|20
|18
|28
|Скорее нет
|30
|41
|38
|45
|44
|45
|50
|37
|Определенно нет
|6
|15
|17
|24
|14
|22
|19
|19
|Не знаю
|15
|13
|15
|14
|13
|11
|10
|9
…вооруженный конфликт с какой-то из соседних стран?
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|2
|2
|4
|1
|3
|2
|6
|4
|3
|4
|4
|3
|8
|Скорее да
|18
|23
|19
|22
|21
|18
|21
|25
|18
|19
|30
|20
|29
|Скорее нет
|44
|38
|38
|42
|40
|44
|39
|34
|43
|48
|38
|45
|35
|Определенно нет
|22
|16
|18
|17
|18
|15
|19
|16
|20
|13
|16
|22
|18
|Не знаю
|14
|22
|21
|19
|18
|20
|15
|21
|17
|15
|13
|11
|10
…вооруженный конфликт с США / странами НАТО?
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|5
|2
|2
|4
|2
|1
|6
|Скорее да
|11
|11
|8
|19
|17
|13
|19
|Скорее нет
|41
|40
|46
|47
|42
|46
|37
|Определенно нет
|27
|27
|31
|15
|26
|29
|26
|Не знаю
|16
|21
|14
|16
|13
|11
|12
…обострение ситуации на Северном Кавказе?
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|Определенно да
|8
|4
|6
|3
|5
|6
|7
|5
|2
|5
|2
|2
|5
|Скорее да
|41
|29
|32
|30
|35
|36
|22
|23
|20
|24
|18
|14
|20
|Скорее нет
|27
|36
|28
|34
|30
|30
|38
|37
|41
|46
|45
|49
|39
|Определенно нет
|9
|6
|8
|8
|9
|5
|13
|12
|17
|8
|17
|21
|20
|Не знаю
|17
|24
|26
|25
|22
|23
|20
|24
|20
|17
|18
|15
|16
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.