Пресс-выпуски

2022 год: потенциал кризисных событий

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По сравнению с 2020 годом значительно увеличилась доля респондентов, считающих, что в 2022 году возможен экономический кризис (рост на 14 п.п.), крупные технические катастрофы (на 13 п.п.) и массовые эпидемии (на 47 п.п.). Также возросло число россиян, опасающихся конфликтов на национальной почве, войны с НАТО или соседними странами. С 2017 года остается стабильной доля жителей России, ожидающих в текущем году коррупционных скандалов и отставки министров, а также протестов населения.

Возможны ли в будущем году в России…

(указан год оценки)

…экономический кризис?

 200620072011201220132014201520162018201920202022
Определенно да537266201112141119
Скорее да241828373332423638433844
Скорее нет454440343740202729263522
Определенно нет13127785565675
Не знаю12221919161713201610109

…крупные технические катастрофы?

 200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да7758656465611
Скорее да343646433828312330262735
Скорее нет283226263338333836424131
Определенно нет8566581015911109
Не знаю242018161921202120171614

…массовые эпидемии?

 200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да4634444453323
Скорее да262833272419182225192047
Скорее нет373936374446434241454718
Определенно нет10891291517151319166
Не знаю23201920191519171615146

…громкие коррупционные скандалы и отставки министров?

 200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да14131016179101416141621
Скорее да464750554842434647485048
Скорее нет161821151726211920181816
Определенно нет544437976565
Не знаю191914111616161411141010

…государственный переворот?

 19992006200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да111133322223326
Скорее да3591114171610108712121116
Скорее нет2644394045435136364246414539
Определенно нет1636312520242640403828343229
Не знаю129191815151212151212111010

…массовые волнения и протесты населения?

 200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да5665644258711
Скорее да274050453728271930363836
Скорее нет362825313538374240323430
Определенно нет13868816182513161316
Не знаю191813121514151312887

…массовые столкновения на национальной почве?

 20142015201620172018201920202022
Определенно да64424347
Скорее да4226261525201828
Скорее нет3041384544455037
Определенно нет615172414221919
Не знаю151315141311109

…вооруженный конфликт с какой-то из соседних стран?

 2006200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да2241326434438
Скорее да18231922211821251819302029
Скорее нет44383842404439344348384535
Определенно нет22161817181519162013162218
Не знаю14222119182015211715131110

…вооруженный конфликт с США / странами НАТО?

 2015201620172018201920202022
Определенно да5224216
Скорее да1111819171319
Скорее нет41404647424637
Определенно нет27273115262926
Не знаю16211416131112

…обострение ситуации на Северном Кавказе?

 2006200720112012201320142015201620172018201920202022
Определенно да8463567525225
Скорее да41293230353622232024181420
Скорее нет27362834303038374146454939
Определенно нет9688951312178172120
Не знаю17242625222320242017181516

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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