Лев Гудков: Люди надеются на лучшее, потому что других средств справиться у них нет

Протесты подавлены и разгромлены

– Есть свежие замеры рейтинга президента?

– На конец декабря. Мы измеряем расхождение между лобовой формулировкой и официальной. «Одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?» 65% – да, 34% – нет. На вопрос «Кому из политиков вы больше всего доверяете?» Путин получает только 28%. Еще три года назад это было 57%. Ядро его сторонников сократилось вдвое. Мы видим, как меняется поле его поддержки с осени 2017 года. Но ниже определенного уровня его рейтинг не может снизиться.

– Почему?

– Большинство людей склоняются к такой формуле, которую мы многократно фиксировали: «Жить трудно, но надо терпеть». Нет лидеров, которые могли бы возглавить протестное движение, оно подавлено и разгромлено. Нет партий и организаций, которые могли бы относительно легально представлять интересы и проблемы недовольной части общества. Эта масса крайне фрагментирована и неспособна к каким-то выступлениям. Путин – безальтернативная фигура не потому, что он получает такую высокую степень одобрения, а потому, что выборы проводятся так, что никто из независимых и одобряемых, не получивших санкций Кремля кандидатов не может появиться в электоральном поле. Поле выжжено.

– Сама власть понимают это расхождение?

– Нет. Нынешнее руководство утратило чувство реальности. Оно боится каких-то неожиданных факторов и поэтому чрезмерно использует демонстративное насилие, предупреждающее профилактические репрессии, аресты, штрафы и т.д. Здесь опыт Белоруссии сказался самым негативным образом. Власть боится массовых выступлений, и Казахстан сыграет здесь еще свою роль.

– Может ли казахский вариант повториться в самой России или на постсоветском пространстве?

– Локально – возможно, но захватывающие всю страну протесты малореальны. Все-таки сохранился некоторый запас прочности, связанный с тем, что в 2000-е годы шел подъем уровня жизни, и люди помнят об этом. Накопился некоторый запас. И он связан, по мнению значительной части людей, с нынешним режимом. Хотя эти надежды тают, но все равно остаются 45%, которые ждут от государства помощи. Почти столько же не верят в дееспособность режима решить эти проблемы. Страна огромная, растянутая, рыхлая – в смысле социальных коммуникаций. Поэтому вряд ли возможны массовые выступления, охватывающие всю территорию. Но в отдаленном будущем они более вероятны.