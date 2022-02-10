Следующая станция — Россия?

Люди вышли протестовать — власть поменялась: оценивая события в Казахстане, россияне проецируют на соседей свои проблемы. Статья Алексея Левинсона для «Новой газеты».

На протяжении многих лет две страны россияне называли наиболее дружественными: Беларусь и Казахстан. После разрыва с Западом из-за Крыма Россия демонстративно решила и Китай считать другом, но с ним все сложно. А с Беларусью и Казахстаном все казалось очень просто. Респонденты это объясняют: «Они более всех (остальных бывших частей Союза) похожи на нас». Думают ли так белорусы и казахи, в данном случае не важно. Важно, что для многих в России это были ее копии, может быть даже, в чем-то улучшенные. По мнению одних, там более, чем у нас, «сохранилась советская жизнь». По мнению других, там было «больше стабильности», ведь те, кто там правят, сидят в кресле дольше, чем у нас. Нам ли такое не уважать! И вот в январе к Казахстану высказали хорошее отношение 74% всех россиян, а среди одобряющих деятельность нашего президента — даже 80%.

Но, как на грех, именно сейчас, когда у нас такое напряжение вокруг вопроса, продлится нынешнее правление навсегда или нет, в этих странах — наших близнецах произошли события, которые потрясли эти кресла сильнейшим образом. Ну ладно, Лукашенко помогли, и он усидел. А в Казахстане не поймешь, что произошло. Что-то явно произошло, но что?

Первая версия, которую выдвинули то ли там, то ли здесь, звучала очень знакомо: это «провокация зарубежных сил».