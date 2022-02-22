Справедливость в оказании медицинской помощи

Большинство россиян говорят о неравенстве доступа к медицинской помощи из-за их экономического положения или возраста. 87% считают, что богатым людям проще по сравнению с бедным получить медицинскую помощь; 42% говорит, что пожилым получить лечение труднее, чем молодым. Четверть россиян (27%) выступают за то, что государство должно гарантировать лишь набор основных медицинских услуг, 61% опрошенных считают, что государство должно обеспечивать полный спектр необходимых медуслуг. При этом 70% не готовы платить более высокие налоги для улучшения медицинского обслуживания для всего населения России.

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Левада-Центр представляет результаты международного ежегодного мониторингового исследования по важным для социальных наук вопросам ISSP (International Social Survey Programme). Это инициативная исследовательская программа, которая объединяет коллективы ученых из более чем 40 стран. Каждый год опросы проводятся по одной из 10 тем (национальная идентичность, трудовые отношения, социальные сети, экология, религиозность и др.) по сопоставимым анкетам и репрезентативным национальным выборкам. Исследование позволяет отследить изменения в общественном мнении за 10-летний период и отразить социально-культурные различия по наиболее значимым темам. Коллектив Левада-Центра является постоянным участником программы от России с 1991 года.

Тема текущей волны исследования — здоровье и здравоохранение. Данные для международных сопоставлений будут доступны в конце 2022 года.

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Вопросы качества и доступности медицинской помощи остро воспринимаются в обществе.

Половина респондентов считают несправедливой ситуацию, когда люди с высокими доходами могут предоставить своим детям лучшую медицинскую помощь по сравнению с людьми низкими доходами: такую ситуацию оценивают как “скорее несправедливую” — 22%, “совершенно несправедливую” — 28%. При этом четверть (26%) опрошенных придерживается противоположного мнения: оценки “скорее справедливо” дают 15%, “совершенно справедливо” — 11%. За последние 10 лет резкость этих оценок снизилась — в 2011 году такую ситуацию оценивали как “несправедливую” 66% опрошенных (на 16 п.п. больше) и 15%, как “справедливую” (на 11 п.п. меньше).

Результаты опроса показывают, что в обществе закрепляется представление о том, что неравенство доступа к социальным сервисам является следствием их экономического положения.

Подавляющее большинство россиян (87%) считают, что богатым людям по сравнению с бедным проще получить медицинскую помощь: 77% считают, что богатым можно получить намного проще, 10% — несколько проще.

О возрастной дискриминации говорят 42% опрошенных: 19% россиян полагают, что пожилым получить медицинскую помощь, чем молодым намного сложнее, 23% — несколько сложнее. 37% считают, что пожилые люди и молодежь имеют одинаковый доступ к медицинской помощи.

Абсолютное большинство (82%) респондентов считают, что женщины и мужчины имеют равные возможности получения медицинской помощи.

Около трети опрошенных (28%) полагают, что лицам без российского гражданства сложнее получить медицинскую помощь, чем гражданам России, и только каждый пятый (18%) говорит о равных возможностях.

Для замера дефицита в получении медицинской помощи или излишнего обращения за ней был задан вопрос о том, насколько опрошенные считают, что люди пользуются медицинскими услугами больше, чем необходимо.

Четверть (26%) россиян согласны с этим мнением: 10% “полностью согласны”, 16% — “скорее согласны”. Около половины опрошенных (49%) эту точку зрения не разделяют: 25% — “скорее не согласны”, 24% — “совершенно не согласны” с тем, что люди получают медицинской помощи больше, чем это необходимо. Это может указывать на существующий неудовлетворенный запрос на получение лечения. За последние 10 лет ситуация по оценкам респондентам несколько улучшилась: в 2011 году на 12 п.п. выше была доля несогласных с тем, что люди получают помощи больше, чем нужно (61%).

Сравнение полученных результатов с 2011 годом может указывать, как на рост доступности различных медицинских услуг, так и на появление новых практик потребительского поведения, связанных с медициной: wellness-программы, чек-апы и проч. Вместе с этим следует учитывать возможное влияние эпидемии на изменение отношения к медицине.

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Среди россиян преобладает мнение о необходимости всеохватывающей программы бесплатного здравоохранения. 61% опрошенных считают, что государство должно обеспечивать полный спектр необходимых медуслуг. Четверть россиян (27%) выступают за то, что государство должно гарантировать лишь набор основных медицинских услуг. По сравнению с 2011 годом запрос на предоставление полного набора лечения несколько увеличился, равно как и доля тех, кто поддерживает только базовые опции. Это объясняется уменьшением группы “затрудняюсь ответить” и тех, кто выбирал смешанный ответ «отчасти согласен, отчасти нет».

Снижение доли нейтральных ответов (а по сути ухода от прямого ответа) указывает на рост поляризации мнений на счет социальной функции государства. С одной стороны, сторонники ограниченной роли государства в обеспечении медицинских услуг может быть связан и с ростом популярности коммерческой медицины. С другой стороны, эпидемия коронавируса поставила под угрозу обеспечения населения даже базовыми медицинскими услугами, и увеличение доли респондентов, выступающих за оказание государством основного набора медицинских услуг, могут иметь в виду отсутствие должной помощи.

Несмотря на поддержку расширенной программы здравоохранения и общего недовольства работой системы, большинство россиян (70%) не готовы платить более высокие налоги для улучшения медицинского обслуживания для всего населения России, готовы финансово платить больше- 18%. По сравнению с 2011 годом доля готовых платить более высокие налоги для этой цели составляла практически не изменилась, доля не готовых увеличилась на 6 п.п.

Отсутствие динамики в оценках за последние 10 лет может говорить о закрепившемся в обществе представлении неэффективного расходования государственных средств — увеличение расходов не ведет к прямому улучшению качества и доступности этих благ.

В обществе сильны установки на безоговорочное равенство в оказании бесплатной медицинской помощи.

68% респондентов согласны с тем, что люди без российского гражданства должны иметь доступ к государственной медицинской помощи, не согласны с этим -18%. По сравнению с 2011 годом доля тех, кто согласен с необходимостью предоставления доступа к государственной медпомощи людям без российского гражданства, уменьшилась на 7 п.п., доля тех, кто не согласен, увеличилась на 10 п.п.

56% россиян считают, что люди, которые своим поведением наносящие вред своему здоровью, все равно должны иметь доступ к государственной медицинской помощи.

Не согласны с этой точкой зрения четверть (25%) опрошенных. В 2011 году этой позиции придерживались 13% опрошенных (увеличилась на 12 п.п. к 2022 году). Доля тех, кто согласен с данным утверждением, уменьшилась на 9 п.п., — в 2011 году таких было 65%.

Более «рыночный» подход к предоставлению государством медицинских сервисов находит отражение и в готовности отказать в предоставлении основных медицинских услуг тем, кто, по их мнению, ведет «неправильный» образ жизни.

Больше половины (52%) респондентов согласны с тем, что люди страдают от серьезных проблем со здоровьем из-за своего поведения, наносящего вред здоровью. 22% россиян не согласны с этой позицией. По сравнению с 2011 годом последний показатель вырос на 12 п.п. В то же время доля согласных снизилась на 11 п.п.

Снижение доли тех, кто возлагает ответственность за болезни на самих пациентов, может свидетельствовать о росте медицинской грамотности и большей осведомленности о происхождении болезней.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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