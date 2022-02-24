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Украина и Донбасс

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На фоне эскалации вокруг Донбасса выросла доля тех, кто плохо относится к Украине: если в ноябре прошлого года плохо к Украине относились 43% респондентов, то в феврале этого года — 52%. 60% опрошенных считают США и страны НАТО инициаторами обострения на востоке Украине. До официального решения о статусе народных республик 33% респондентов полагали, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, 25% считали, что они должны войти в состав России, 26% — что они должны оставаться в составе Украины. Опрос проводился с 17 по 21 февраля.

 

На фоне обострения внешнеполитического конфликта вокруг Донбасса отношение россиян к Украине ухудшилось. Если в ноябре 2021 года 45% россиян относились к Украине хорошо, а 43% — плохо, то в феврале 2022 года эти показатели составили 35% и 52% соответственно.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
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Еще до признания независимости ДНР и ЛНР 44% россиян внимательно следили за последними событиями в Украине: 20% — очень внимательно, 24% — довольно внимательно. Без особого внимания за происходящим следили 38% опрошенных, совершенно не следят — 14%.

60% опрошенных считали США и страны НАТО инициаторами обострения на востоке Украине, 14% — Украину. В ноябре 2021 года США и страны НАТО называли инициатором обострения половина (50%) опрошенных.

Во время проведения опроса 45% респондентов считали вероятным возможность перехода напряженности на востоке Украины в войну между Россией и Украиной; 36% оценивали возможность войны как маловероятную, 13% совершенно исключали эту возможность.  В декабре 2021 года 39% (на 6 п.п. меньше, чем в феврале 2022 года) считали вероятной войну между Украиной и Россией.

Ответы по вопросу о страхе перед возможностью войны между Россией и Украиной разделили разделились почти поровну: 51% россиян возможность войны пугает (26% — очень пугает, 25% — во многом пугает), 47% — не пугает (25% — совершенно не пугает, 22% — не слишком пугает).

Во время проведения опроса треть (33%) респондентов полагали, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, четверть (25%) считали, что республики должны войти в состав России, 17% согласны с тем, что достаточно автономии Донецкой и Луганской областей в составе Украины. По сравнению с мартом 2021 года доля сторонников независимости народных республик выросла на 5 п.п. (При этом стоит заметить, что при использовании другой формулировки в апреле 2016 года 65% россиян готовы были поддержать включение ДНР/ЛНР в состав России.) 

Наибольшая поддержка независимости ДНР и ЛНР отмечается среди возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше: 37% и 38% поддерживают независимость народных республик. Среди представителей группы 18-24 года 19% поддерживают данную точку зрения, среди группы 25-39 лет — 28%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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