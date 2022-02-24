Украина и Донбасс

На фоне эскалации вокруг Донбасса выросла доля тех, кто плохо относится к Украине: если в ноябре прошлого года плохо к Украине относились 43% респондентов, то в феврале этого года — 52%. 60% опрошенных считают США и страны НАТО инициаторами обострения на востоке Украине. До официального решения о статусе народных республик 33% респондентов полагали, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, 25% считали, что они должны войти в состав России, 26% — что они должны оставаться в составе Украины. Опрос проводился с 17 по 21 февраля.
На фоне обострения внешнеполитического конфликта вокруг Донбасса отношение россиян к Украине ухудшилось. Если в ноябре 2021 года 45% россиян относились к Украине хорошо, а 43% — плохо, то в феврале 2022 года эти показатели составили 35% и 52% соответственно.
Отношение к Украине
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2001
|10.2001
|12.2001
|10.2002
|07.2003
|10.2003
|02.2004
|08.2004
|11.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|04.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|09.2019
|01.2020
|08.2020
|02.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|79
|78
|71
|71
|54
|71
|64
|78
|71
|67
|76
|79
|74
|72
|71
|68
|72
|69
|67
|71
|63
|65
|68
|60
|54
|50
|53
|56
|55
|56
|60
|68
|61
|66
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|67
|61
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|62
|48
|55
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|59
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|57
|59
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|55
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|34
|29
|41
|34
|44
|46
|52
|60
|66
|70
|67
|73
|72
|70
|65
|65
|68
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|64
|65
|66
|71
|74
|69
|73
|69
|72
|77
|69
|65
|65
|63
|52
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|33
|32
|29
|24
|31
|26
|29
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|27
|28
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|39
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|34
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|35
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|36
|33
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|23
|35
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|37
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|53
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|24
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|22
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|24
|26
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|56
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|56
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|56
|61
|56
|49
|31
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|55
|49
|43
|52
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|8
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|10
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|10
|10
|10
|10
|11
|10
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|9
|9
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|11
|11
|9
|10
|13
|10
|12
|11
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|11
|11
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|13
|11
|10
|13
|10
|9
|11
|10
|10
|11
|13
|11
|9
|12
|8
|9
|11
|8
|9
|9
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|9
|9
|9
|9
|6
|8
|12
|9
|12
|11
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|13
|13
|12
|13
|13
|14
|11
|11
|10
|14
|11
|12
|13
|11
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|16
|13
|11
|15
|15
|17
|18
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|15
|12
|11
|10
|14
|13
|11
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|13
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Еще до признания независимости ДНР и ЛНР 44% россиян внимательно следили за последними событиями в Украине: 20% — очень внимательно, 24% — довольно внимательно. Без особого внимания за происходящим следили 38% опрошенных, совершенно не следят — 14%.
60% опрошенных считали США и страны НАТО инициаторами обострения на востоке Украине, 14% — Украину. В ноябре 2021 года США и страны НАТО называли инициатором обострения половина (50%) опрошенных.
Во время проведения опроса 45% респондентов считали вероятным возможность перехода напряженности на востоке Украины в войну между Россией и Украиной; 36% оценивали возможность войны как маловероятную, 13% совершенно исключали эту возможность. В декабре 2021 года 39% (на 6 п.п. меньше, чем в феврале 2022 года) считали вероятной войну между Украиной и Россией.
Ответы по вопросу о страхе перед возможностью войны между Россией и Украиной разделили разделились почти поровну: 51% россиян возможность войны пугает (26% — очень пугает, 25% — во многом пугает), 47% — не пугает (25% — совершенно не пугает, 22% — не слишком пугает).
Во время проведения опроса треть (33%) респондентов полагали, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, четверть (25%) считали, что республики должны войти в состав России, 17% согласны с тем, что достаточно автономии Донецкой и Луганской областей в составе Украины. По сравнению с мартом 2021 года доля сторонников независимости народных республик выросла на 5 п.п. (При этом стоит заметить, что при использовании другой формулировки в апреле 2016 года 65% россиян готовы были поддержать включение ДНР/ЛНР в состав России.)
Наибольшая поддержка независимости ДНР и ЛНР отмечается среди возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше: 37% и 38% поддерживают независимость народных республик. Среди представителей группы 18-24 года 19% поддерживают данную точку зрения, среди группы 25-39 лет — 28%.
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.