Украина и Донбасс

На фоне эскалации вокруг Донбасса выросла доля тех, кто плохо относится к Украине: если в ноябре прошлого года плохо к Украине относились 43% респондентов, то в феврале этого года — 52%. 60% опрошенных считают США и страны НАТО инициаторами обострения на востоке Украине. До официального решения о статусе народных республик 33% респондентов полагали, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, 25% считали, что они должны войти в состав России, 26% — что они должны оставаться в составе Украины. Опрос проводился с 17 по 21 февраля.

На фоне обострения внешнеполитического конфликта вокруг Донбасса отношение россиян к Украине ухудшилось. Если в ноябре 2021 года 45% россиян относились к Украине хорошо, а 43% — плохо, то в феврале 2022 года эти показатели составили 35% и 52% соответственно.

Отношение к Украине

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12.1998 12.1999 07.2000 07.2001 10.2001 12.2001 10.2002 07.2003 10.2003 02.2004 08.2004 11.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 04.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 03.2014 04.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 09.2019 01.2020 08.2020 02.2021 03.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 79 78 71 71 54 71 64 78 71 67 76 79 74 72 71 68 72 69 67 71 63 65 68 60 54 50 53 56 55 56 60 68 61 66 64 67 61 58 62 48 55 62 58 59 65 57 59 50 55 52 37 34 29 41 34 44 46 52 60 66 70 67 73 72 70 65 65 68 66 64 65 66 71 74 69 73 69 72 77 69 65 65 63 52 35 33 32 29 24 31 26 29 33 27 28 25 26 39 31 27 34 34 33 26 32 28 35 33 36 33 28 34 37 56 41 48 55 50 33 39 45 35 14 15 23 23 35 23 27 17 21 25 20 16 18 22 22 23 20 24 26 21 28 25 24 29 34 40 37 35 35 33 30 24 31 24 27 24 29 32 29 42 33 28 30 30 25 31 30 36 33 37 53 53 62 49 56 47 44 37 28 23 21 21 19 19 20 27 26 23 21 24 24 24 22 16 22 18 22 18 18 23 24 26 25 37 49 54 55 60 63 56 60 60 56 63 59 64 63 47 58 56 51 54 56 59 53 56 47 45 49 56 61 56 49 31 47 43 31 35 55 49 43 52 7 8 6 6 11 7 9 5 8 7 5 5 8 7 8 10 8 7 7 8 9 10 9 11 12 10 10 10 10 11 10 8 9 9 9 8 11 11 9 10 13 10 12 11 9 11 11 14 13 11 10 13 10 9 11 10 10 11 13 11 9 12 8 9 11 8 9 9 13 12 11 10 7 10 9 9 9 9 6 8 12 9 12 11 17 13 13 12 13 13 14 11 11 10 14 11 12 13 11 17 16 13 11 15 15 17 18 12 15 12 11 10 14 13 11 8 13 15 13 12 12 13

Еще до признания независимости ДНР и ЛНР 44% россиян внимательно следили за последними событиями в Украине: 20% — очень внимательно, 24% — довольно внимательно. Без особого внимания за происходящим следили 38% опрошенных, совершенно не следят — 14%.

60% опрошенных считали США и страны НАТО инициаторами обострения на востоке Украине, 14% — Украину. В ноябре 2021 года США и страны НАТО называли инициатором обострения половина (50%) опрошенных.

Во время проведения опроса 45% респондентов считали вероятным возможность перехода напряженности на востоке Украины в войну между Россией и Украиной; 36% оценивали возможность войны как маловероятную, 13% совершенно исключали эту возможность. В декабре 2021 года 39% (на 6 п.п. меньше, чем в феврале 2022 года) считали вероятной войну между Украиной и Россией.

Ответы по вопросу о страхе перед возможностью войны между Россией и Украиной разделили разделились почти поровну: 51% россиян возможность войны пугает (26% — очень пугает, 25% — во многом пугает), 47% — не пугает (25% — совершенно не пугает, 22% — не слишком пугает).

Во время проведения опроса треть (33%) респондентов полагали, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, четверть (25%) считали, что республики должны войти в состав России, 17% согласны с тем, что достаточно автономии Донецкой и Луганской областей в составе Украины. По сравнению с мартом 2021 года доля сторонников независимости народных республик выросла на 5 п.п. (При этом стоит заметить, что при использовании другой формулировки в апреле 2016 года 65% россиян готовы были поддержать включение ДНР/ЛНР в состав России.)

Наибольшая поддержка независимости ДНР и ЛНР отмечается среди возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше: 37% и 38% поддерживают независимость народных республик. Среди представителей группы 18-24 года 19% поддерживают данную точку зрения, среди группы 25-39 лет — 28%.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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