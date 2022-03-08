Гендерное равноправие, участие женщин в политической жизни

В глобальном рейтинге стран мира по уровню гендерного неравенства Россия занимает 81 место из 156 стран. По индексу участия женщин в политической жизни наша страна находится на 133 месте.

Левада-Центр повторил вопросы о гендерном равноправии и взглядах россиян на участие женщин в политике. 68% опрошенных считают, что в современной России женщины и мужчины обладают равными правами и возможностями, 37% определённо поддерживают участие женщин в политике.

В 2003 году, когда первый раз был задан вопрос о гендерном равноправии, половина опрошенных считали, что женщины и мужчины обладают равными правами и возможностями. За прошедшие годы доля тех, кто разделяет эту точку зрения, постепенно увеличилась до 68%, однако, как и в прошлых замерах, женщины чаще мужчин говорят о гендерном неравенстве (в 2022 году 25% женщин ответили, что у мужчин прав и возможностей больше).

Как вы думаете, в современной России женщины имеют больше или меньше прав и возможностей, чем мужчины? Всего Мужской Женский больше 10 11 9 столько же 68 72 64 меньше 20 15 25 затрудняюсь ответить 2 2 2

Три четверти опрошенных (76%) в целом с одобрением относятся к участию женщин в политике. Доля тех, кто определенно одобряет такое участие, выросла, по сравнению с 2017 годом, и вернулась к значениям середины 2000-х годов (37%). Почти половина опрошенных женщин (45%) выразили полную поддержку участия женщин в политике, среди мужчин таких 27%.

Одобряете ли вы участие женщин в политике? Всего Мужской Женский Определенно да 37 27 45 Скорее да 39 40 38 Скорее нет 13 18 9 Определенно нет 9 12 6 Затрудняюсь ответить 3 4 2

Две трети опрошенных (66%) хотели бы, чтобы женщины занимали высшие посты в государстве наравне с мужчинами. По сравнению с 2017 годом, так же выросла доля тех, кто определенно поддерживает гендерное равенство в этой сфере (31%). Как и в предыдущем вопросе, среди мужчин поддержка ниже – 22% определённо этого хотят, а 18% определённо не хотят (среди женщин — 38% и 6% соответственно).

Хотели бы вы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами? Всего Мужской Женский Определенно да 31 22 38 Скорее да 35 33 37 Скорее нет 17 21 14 Определенно нет 12 18 8 Затрудняюсь ответить 5 7 3

29% опрошенных определенно против того, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России становилась женщина, и эта доля выше, чем в предыдущие замеры. Таким образом, отмеченный в сравнении с 2017 годом, рост поддержки участия женщин в политической жизни не распространяется на взгляды относительно президентской должности. Доля тех, кто определено или скорее не хочет, чтобы в ближайшие годы президентский пост заняла женщина, составляет 59% среди мужчин и 49% среди женщин.

Хотели бы вы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России стала женщина? Всего Мужской Женский Определенно да 14 10 18 Скорее да 22 19 24 Скорее нет 25 26 24 Определенно нет 29 33 25 Затрудняюсь ответить 11 12 10

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter