Пресс-выпуски

Гендерное равноправие, участие женщин в политической жизни

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В глобальном рейтинге стран мира по уровню гендерного неравенства Россия занимает 81 место из 156 стран. По индексу участия женщин в политической жизни наша страна находится на 133 месте.

Левада-Центр повторил вопросы о гендерном равноправии и взглядах россиян на участие женщин в политике. 68% опрошенных считают, что в современной России женщины и мужчины обладают равными правами и возможностями, 37% определённо поддерживают участие женщин в политике.

В 2003 году, когда первый раз был задан вопрос о гендерном равноправии, половина опрошенных считали, что женщины и мужчины обладают равными правами и возможностями. За прошедшие годы доля тех, кто разделяет эту точку зрения, постепенно увеличилась до 68%, однако, как и в прошлых замерах, женщины чаще мужчин говорят о гендерном неравенстве (в 2022 году 25% женщин ответили, что у мужчин прав и возможностей больше).

Как вы думаете, в современной России женщины имеют больше или меньше прав и возможностей, чем мужчины?ВсегоМужскойЖенский
больше10119
столько же687264
меньше201525
затрудняюсь ответить222

Три четверти опрошенных (76%) в целом с одобрением относятся к участию женщин в политике. Доля тех, кто определенно одобряет такое участие, выросла, по сравнению с 2017 годом, и вернулась к значениям середины 2000-х годов (37%). Почти половина опрошенных женщин (45%) выразили полную поддержку участия женщин в политике, среди мужчин таких 27%.

Одобряете ли вы участие женщин в политике?ВсегоМужскойЖенский
Определенно да372745
Скорее да394038
Скорее нет13189
Определенно нет9126
Затрудняюсь ответить342

Две трети опрошенных (66%) хотели бы, чтобы женщины занимали высшие посты в государстве наравне с мужчинами. По сравнению с 2017 годом, так же выросла доля тех, кто определенно поддерживает гендерное равенство в этой сфере (31%). Как и в предыдущем вопросе, среди мужчин поддержка ниже – 22% определённо этого хотят, а 18% определённо не хотят (среди женщин — 38% и 6% соответственно).

Хотели бы вы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами?ВсегоМужскойЖенский
Определенно да312238
Скорее да353337
Скорее нет172114
Определенно нет12188
Затрудняюсь ответить573

29% опрошенных определенно против того, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России становилась женщина, и эта доля выше, чем в предыдущие замеры. Таким образом, отмеченный в сравнении с 2017 годом, рост поддержки участия женщин в политической жизни не распространяется на взгляды относительно президентской должности. Доля тех, кто определено или скорее не хочет, чтобы в ближайшие годы президентский пост заняла женщина, составляет 59% среди мужчин и 49% среди женщин.

Хотели бы вы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России стала женщина?ВсегоМужскойЖенский
Определенно да141018
Скорее да221924
Скорее нет252624
Определенно нет293325
Затрудняюсь ответить111210

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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