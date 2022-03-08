Гендерное равноправие, участие женщин в политической жизни

В глобальном рейтинге стран мира по уровню гендерного неравенства Россия занимает 81 место из 156 стран. По индексу участия женщин в политической жизни наша страна находится на 133 месте.
Левада-Центр повторил вопросы о гендерном равноправии и взглядах россиян на участие женщин в политике. 68% опрошенных считают, что в современной России женщины и мужчины обладают равными правами и возможностями, 37% определённо поддерживают участие женщин в политике.
В 2003 году, когда первый раз был задан вопрос о гендерном равноправии, половина опрошенных считали, что женщины и мужчины обладают равными правами и возможностями. За прошедшие годы доля тех, кто разделяет эту точку зрения, постепенно увеличилась до 68%, однако, как и в прошлых замерах, женщины чаще мужчин говорят о гендерном неравенстве (в 2022 году 25% женщин ответили, что у мужчин прав и возможностей больше).
|Как вы думаете, в современной России женщины имеют больше или меньше прав и возможностей, чем мужчины?
|Всего
|Мужской
|Женский
|больше
|10
|11
|9
|столько же
|68
|72
|64
|меньше
|20
|15
|25
|затрудняюсь ответить
|2
|2
|2
Три четверти опрошенных (76%) в целом с одобрением относятся к участию женщин в политике. Доля тех, кто определенно одобряет такое участие, выросла, по сравнению с 2017 годом, и вернулась к значениям середины 2000-х годов (37%). Почти половина опрошенных женщин (45%) выразили полную поддержку участия женщин в политике, среди мужчин таких 27%.
|Одобряете ли вы участие женщин в политике?
|Всего
|Мужской
|Женский
|Определенно да
|37
|27
|45
|Скорее да
|39
|40
|38
|Скорее нет
|13
|18
|9
|Определенно нет
|9
|12
|6
|Затрудняюсь ответить
|3
|4
|2
Две трети опрошенных (66%) хотели бы, чтобы женщины занимали высшие посты в государстве наравне с мужчинами. По сравнению с 2017 годом, так же выросла доля тех, кто определенно поддерживает гендерное равенство в этой сфере (31%). Как и в предыдущем вопросе, среди мужчин поддержка ниже – 22% определённо этого хотят, а 18% определённо не хотят (среди женщин — 38% и 6% соответственно).
|Хотели бы вы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами?
|Всего
|Мужской
|Женский
|Определенно да
|31
|22
|38
|Скорее да
|35
|33
|37
|Скорее нет
|17
|21
|14
|Определенно нет
|12
|18
|8
|Затрудняюсь ответить
|5
|7
|3
29% опрошенных определенно против того, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России становилась женщина, и эта доля выше, чем в предыдущие замеры. Таким образом, отмеченный в сравнении с 2017 годом, рост поддержки участия женщин в политической жизни не распространяется на взгляды относительно президентской должности. Доля тех, кто определено или скорее не хочет, чтобы в ближайшие годы президентский пост заняла женщина, составляет 59% среди мужчин и 49% среди женщин.
|Хотели бы вы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России стала женщина?
|Всего
|Мужской
|Женский
|Определенно да
|14
|10
|18
|Скорее да
|22
|19
|24
|Скорее нет
|25
|26
|24
|Определенно нет
|29
|33
|25
|Затрудняюсь ответить
|11
|12
|10
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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