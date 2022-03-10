Страхи и проблемы российского общества

Больше всего россияне боятся “болезни близких, детей” (56%), “войны” (53%) и “болезни, потери работоспособности” (41%). В качестве основных проблем общества респонденты называют “рост цен” (62%), “коррупция, взяточничество” (38%) и “бедность, обнищание большинства населения” (37%). Опрос проводился 17-21 февраля.

Больше всего россияне боятся “болезни близких, детей” (56%), “войны” (53%) и “болезни, потери работоспособности” (41%).

Из проблем российского общества респондентов респондентов больше всего тревожат “рост цен” (62%), “коррупция, взяточничество” (38%) и “бедность, обнищание большинства населения” (37%).

Среди социально-экономических проблем главной, по мнению россиян, остается рост цен (62%). На втором месте — бедность (37%), на третьем — рост безработицы (29%).

Главной проблемой в области власти и управления, по мнению россиян, остается коррупция и взяточничество (38%). На втором месте — засилье и произвол чиновников (12%), на третьем — слабость государственной власти (11%).

В социальной сфере самой острой проблемой россияне называют недоступность многих видов медицинского обслуживания (28%), еще четверть отмечают несправедливое распределение доходов.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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