Опрос розничных инвесторов в марте 2022 года: настроения накануне открытия биржи

Методология
Всего было опрошено 910 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 17.03.2022 по 23.03.2022.
Инвестиционные настроения
Проведенное исследование настроений розничных инвесторов демонстрируют резкое снижение оптимизма в отношении будущего страны и собственного материального положения. Уверенность в том, что собственное материальное положение будет улучшаться, снижалась на протяжении всего года, но нынешнее падение особенно драматично: число тех, кто ждет улучшения материального положения на горизонте ближайшего года, снизилось с 44% в октябре 2021 года до 13% в марте 2022.
Как, по-вашему мнению, изменится ваше материальное положение в следующие 12 месяцев? (в %)
|мар.21
|июн.21
|окт.21
|мар.22
|Скорее улучшится
|61
|57
|44
|13
|Останется без изменения
|32
|35
|42
|17
|Скорее ухудшится
|7
|8
|14
|70
Заметное снижение оптимизма затронуло в том числе оценки экономического положения в стране. Существенно снизилась доля тех инвесторов, кто считает следующий год «не хорошим и не плохим» для экономики страны, а также выросла доля пессимистов: с 33% в октябре 2021 года до 88% в марте 2022 года.
Характеризуя финансовые последствия нынешнего кризиса, 70% опрошенных инвесторов отметили, что понесли финансовые потери, а треть респондентов оценила убыток как значительный (33%). Каждый седьмой отметил отсутствие потерь и прибыли (14%), примерно столько же зафиксировали прибыль (16%). Инвесторы с крупными вложениями чаще оценивают свои потери как значительные.
Как бы Вы могли охарактеризовать финансовые последствия последних недель лично для Вас? (в %)
|Всего
|Портфель: до 500 тыс. руб.
|Портфель: от 500 тыс. до 3 млн
|Портфель: от 3 млн
|Значительные потери
|33
|29
|31
|44
|Небольшие потери
|37
|39
|42
|26
|Небольшая прибыль
|10
|11
|9
|9
|Значительная прибыль
|6
|5
|7
|9
|Отсутствие потерь и прибыли
|14
|16
|12
|12
Опрос показал заметные различия в том, как российские инвесторы переживают ситуацию на российском рынке ценных бумаг. В общей гамме чувств преобладают негативные эмоции – «неопределенность» (67%), «тревога» (35%) и «гнев» (19%). Ощущение паники испытывают лишь 5% опрошенных. Чувства, свидетельствующие о происходящей адаптации к нестабильной ситуации и характеризуются следующими эмоциями: «принятие» (31%) и «надежда» (24%). Определенно положительные чувства – «воодушевление» и «уверенность» – испытывают лишь 7% и 6% опрошенных инвесторов соответственно.
Заметно разнится и объяснение значения нынешней ситуации для рынка. Аудитория инвесторов разделилась на три примерно равные части: тех, кто видит в событиях крах рынка; тех, кто считает это временными трудностями; и тех, кто видит в происходящем новые возможности. Заметна некоторая зависимость восприятия ситуации от объема инвестиционного портфеля: респонденты с объемом инвестиций более 3 млн. руб. чаще видят в нынешних событиях «крах для игроков», а также ощущают гнев, неопределенность, тревогу.
Какое описание лучше всего подходят для описания текущей ситуации на российском фондовом рынке? (в %)
|Всего
|Портфель: до 500 тыс. руб.
|Портфель: от 500 тыс. до 3 млн
|Портфель: от 3 млн
|Это крах для игроков
|36
|30
|36
|43
|Это временные трудности для игроков
|35
|38
|35
|32
|Это новые возможности для игроков
|29
|31
|30
|25
Финансовые итоги и планы
Критическое значение для формирования отношения к событиям последнего месяца имеют личные финансовые результаты за последние недели. Респонденты, которые фиксируют отсутствие потерь, скорее оценивают происходящее как новые возможности, а не как личную трагедию.
Примерно половина инвесторов, потерявших деньги в результате падения рынка, оценила убыток в 10%-25% от всего портфеля (46%). Треть респондентов потеряла четверть инвестированных средств и более.
Можете ли Вы указать размер финансовых потерь в % от вашего портфеля? (в %% от тех, кто понес финансовые потери, N=599)
|Менее 10%
|20
|10%-25%
|46
|26%-50%
|25
|51%-75%
|6
|75%-100%
|3
Несмотря на пессимизм в оценках будущего страны и личного благосостояния, а также существенные финансовые потери, большинство розничных инвесторов планирует либо сохранить объем инвестиций (37%), либо увеличить его (41%). По сравнению с результатами опроса, проведенного в октябре, произошло снижение доли респондентов, которые собираются наращивать инвестиции. Заметно чаще готовы продолжать инвестировать респонденты, для которых нынешних кризис представляется окном возможностей.
Вы планируете или не планируете изменить долю инвестируемых сбережений в течение следующих 3 месяцев? (в %)
|мар.21
|окт.21
|мар.22
|Планирую значительно увеличить инвестиции
|24
|9
|10
|Планирую несколько увеличить инвестиции
|41
|45
|31
|Не планирую менять
|26
|40
|37
|Планирую несколько снизить инвестиции
|4
|5
|9
|Планирую значительно снизить инвестиции
|2
|1
|9
|Затрудняюсь ответить
|3
|—
|—
|Планирую уйти с рынка
|—
|—
|4
Перспективы рынка
Оценивая перспективы рынка, респонденты скорее придерживались пессимистичного прогноза. Чуть менее половины инвесторов предсказывали снижение в течение следующих трех месяцев (44%), а 16% полагали, что рынок будет закрыт. Рост предсказывали 15% опрошенных инвесторов. Чаще всего быстрый рост ожидали респонденты, видящие в ситуации новые возможности, но и в этой группе преобладали негативные оценки на ближайшую перспективу.
Рост индекса Московской биржи и котировок российских акций 24 марта, в первый день торгов после перерыва, пошел вразрез с ожиданием большинства розничных инвесторов, но в соответствии с их личными инвестиционными планами – как мы указывали выше, около 40% участников опроса собирались поднять долю инвестиций.
По Вашему мнению, что будет с рынком в ближайшие 3 месяца? (в %)
|Всего
|Оценка ситуации: «Крах»
|Оценка ситуации: «Временные трудности»
|Оценка ситуации: «Новые возможности»
|Будет закрыт
|16
|24
|14
|9
|Продолжит снижение
|44
|49
|45
|39
|Не будет снижаться, но и не будет расти
|25
|22
|24
|29
|Начнет расти
|15
|5
|17
|23
Респонденты по-разному оценивают требуемые сроки для восстановления прежних цен до уровня января 2021 года. Респонденты, собирающиеся увеличить свои вложения в ближайшие три месяца, более оптимистичны в прогнозе, но даже они, как правило, отводят на восстановление более одного года. Респонденты, которые с осторожностью подходят к изменению объема инвестиций, чаще ждут восстановление лишь через три года и более.
Как Вы считаете, когда ситуация на российском фондовом рынке восстановится до состояния января 2022 года? (в %)
|Всего
|Планирую увеличить инвестиции
|Не планирую менять инвестиции
|Планирую снизить инвестиции / уйти
|До 3 месяцев
|1
|1
|1
|0
|3-12 месяцев
|8
|11
|8
|4
|1-3 года
|36
|45
|32
|24
|3-10 лет
|38
|32
|40
|45
|более 10 лет
|7
|3
|9
|11
|Не восстановится
|4
|3
|3
|9
|затрудняюсь ответить
|6
|4
|8
|7
Реакция на кризис
За последний месяц инвесторы, как и другие россияне, по-разному пытались сохранить сбережения. Мы спросили о самых распространенных формах потребительского и сберегательного поведения.
Несмотря на то, что банки вводили ограничения на операции с валютными счетами, 30% опрошенных респондентов за прошедший месяц разместили на них свои средства. Чаще это делали респонденты с объемом инвестиций от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб., а также респонденты, для которых нынешняя турбулентность – это «временные трудности». Респонденты с объемом инвестиций свыше 3 млн. руб. заметно чаще других снимали наличные в валюте, но также и продавали евро и доллары. Респонденты с относительно небольшими инвестиционными портфелями (до 500 тыс. руб.) реже других предпринимали какие-либо действия со сбережениями. Отчасти это может быть связано с меньшими рисками для инвесторов с небольшими портфелями, но также и с тем, что «малые» инвесторы чаще видят в происходящем новые возможности, и реже – повод для паники.
Что из перечисленного Вы делали с конца февраля? (в %)
|Всего
|Портфель: до 500 тыс. руб.
|Портфель: от 500 тыс. до 3 млн
|Портфель: от 3 млн
|Клали деньги на сберегательный счет
|30
|25
|35
|30
|Покупали продукты впрок
|23
|24
|21
|25
|Покупали технику
|20
|19
|22
|19
|Снимали наличные в валюте
|20
|14
|20
|29
|Снимали наличные в рублях
|19
|19
|20
|19
|Покупали доллары/евро
|19
|18
|18
|21
|Продавали доллары/евро
|14
|10
|14
|22
|Покупали другую иностранную валюту
|6
|6
|5
|5
|Совершали крупные покупки — авто, недвижимость и пр.
|3
|3
|4
|4
|Покупали драгоценные металлы
|2
|3
|1
|3
|Ничего из перечисленного
|28
|32
|25
|26
МЕТОДОЛОГИЯ
Всего было опрошено 910 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 17.03.2022 по 23.03.2022.
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