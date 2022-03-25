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Опрос розничных инвесторов в марте 2022 года: настроения накануне открытия биржи

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Методология

Всего было опрошено 910 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 17.03.2022 по 23.03.2022.

Инвестиционные настроения

Проведенное исследование настроений розничных инвесторов демонстрируют резкое снижение оптимизма в отношении будущего страны и собственного материального положения. Уверенность в том, что собственное материальное положение будет улучшаться, снижалась на протяжении всего года, но нынешнее падение особенно драматично: число тех, кто ждет улучшения материального положения на горизонте ближайшего года, снизилось с 44% в октябре 2021 года до 13% в марте 2022.

Как, по-вашему мнению, изменится ваше материальное положение в следующие 12 месяцев? (в %)

 мар.21июн.21окт.21мар.22
Скорее улучшится61574413
Останется без изменения32354217
Скорее ухудшится781470

Заметное снижение оптимизма затронуло в том числе оценки экономического положения в стране. Существенно снизилась доля тех инвесторов, кто считает следующий год «не хорошим и не плохим» для экономики страны, а также выросла доля пессимистов: с 33% в октябре 2021 года до 88% в марте 2022 года.

Характеризуя финансовые последствия нынешнего кризиса, 70% опрошенных инвесторов отметили, что понесли финансовые потери, а треть респондентов оценила убыток как значительный (33%). Каждый седьмой отметил отсутствие потерь и прибыли (14%), примерно столько же зафиксировали прибыль (16%). Инвесторы с крупными вложениями чаще оценивают свои потери как значительные.

Как бы Вы могли охарактеризовать финансовые последствия последних недель лично для Вас? (в %)

 ВсегоПортфель: до 500 тыс. руб.Портфель: от 500 тыс. до 3 млнПортфель: от 3 млн
Значительные потери33293144
Небольшие потери37394226
Небольшая прибыль101199
Значительная прибыль6579
Отсутствие потерь и прибыли14161212

Опрос показал заметные различия в том, как российские инвесторы переживают ситуацию на российском рынке ценных бумаг. В общей гамме чувств преобладают негативные эмоции – «неопределенность» (67%), «тревога» (35%) и «гнев» (19%). Ощущение паники испытывают лишь 5% опрошенных. Чувства, свидетельствующие о происходящей адаптации к нестабильной ситуации и характеризуются следующими эмоциями: «принятие» (31%) и «надежда» (24%). Определенно положительные чувства – «воодушевление» и «уверенность» – испытывают лишь 7% и 6% опрошенных инвесторов соответственно.

Заметно разнится и объяснение значения нынешней ситуации для рынка. Аудитория инвесторов разделилась на три примерно равные части: тех, кто видит в событиях крах рынка; тех, кто считает это временными трудностями; и тех, кто видит в происходящем новые возможности. Заметна некоторая зависимость восприятия ситуации от объема инвестиционного портфеля: респонденты с объемом инвестиций более 3 млн. руб. чаще видят в нынешних событиях «крах для игроков», а также ощущают гнев, неопределенность, тревогу.

Какое описание лучше всего подходят для описания текущей ситуации на российском фондовом рынке? (в %)

 ВсегоПортфель: до 500 тыс. руб.Портфель: от 500 тыс. до 3 млнПортфель: от 3 млн
Это крах для игроков36303643
Это временные трудности для игроков35383532
Это новые возможности для игроков29313025

Финансовые итоги и планы

Критическое значение для формирования отношения к событиям последнего месяца имеют личные финансовые результаты за последние недели. Респонденты, которые фиксируют отсутствие потерь, скорее оценивают происходящее как новые возможности, а не как личную трагедию.

Примерно половина инвесторов, потерявших деньги в результате падения рынка, оценила убыток в 10%-25% от всего портфеля (46%). Треть респондентов потеряла четверть инвестированных средств и более.

Можете ли Вы указать размер финансовых потерь в % от вашего портфеля? (в %% от тех, кто понес финансовые потери, N=599)

Менее 10%20
10%-25%46
26%-50%25
51%-75%6
75%-100%3

Несмотря на пессимизм в оценках будущего страны и личного благосостояния, а также существенные финансовые потери, большинство розничных инвесторов планирует либо сохранить объем инвестиций (37%), либо увеличить его (41%). По сравнению с результатами опроса, проведенного в октябре, произошло снижение доли респондентов, которые собираются наращивать инвестиции. Заметно чаще готовы продолжать инвестировать респонденты, для которых нынешних кризис представляется окном возможностей.

Вы планируете или не планируете изменить долю инвестируемых сбережений в течение следующих 3 месяцев? (в %)

 мар.21окт.21мар.22
Планирую значительно увеличить инвестиции24910
Планирую несколько увеличить инвестиции414531
Не планирую менять264037
Планирую несколько снизить инвестиции459
Планирую значительно снизить инвестиции219
Затрудняюсь ответить3
Планирую уйти с рынка4

Перспективы рынка

Оценивая перспективы рынка, респонденты скорее придерживались пессимистичного прогноза. Чуть менее половины инвесторов предсказывали снижение в течение следующих трех месяцев (44%), а 16% полагали, что рынок будет закрыт. Рост предсказывали 15% опрошенных инвесторов. Чаще всего быстрый рост ожидали респонденты, видящие в ситуации новые возможности, но и в этой группе преобладали негативные оценки на ближайшую перспективу.

Рост индекса Московской биржи и котировок российских акций 24 марта, в первый день торгов после перерыва, пошел вразрез с ожиданием большинства розничных инвесторов, но в соответствии с их личными инвестиционными планами – как мы указывали выше, около 40% участников опроса собирались поднять долю инвестиций.

 

По Вашему мнению, что будет с рынком в ближайшие 3 месяца? (в %)

 ВсегоОценка ситуации: «Крах»Оценка ситуации: «Временные трудности»Оценка ситуации: «Новые возможности»
Будет закрыт1624149
Продолжит снижение44494539
Не будет снижаться, но и не будет расти25222429
Начнет расти1551723

Респонденты по-разному оценивают требуемые сроки для восстановления прежних цен до уровня января 2021 года. Респонденты, собирающиеся увеличить свои вложения в ближайшие три месяца, более оптимистичны в прогнозе, но даже они, как правило, отводят на восстановление более одного года. Респонденты, которые с осторожностью подходят к изменению объема инвестиций, чаще ждут восстановление лишь через три года и более.

Как Вы считаете, когда ситуация на российском фондовом рынке восстановится до состояния января 2022 года? (в %)

 ВсегоПланирую увеличить инвестицииНе планирую менять инвестицииПланирую снизить инвестиции / уйти
До 3 месяцев1110
3-12 месяцев81184
1-3 года36453224
3-10 лет38324045
более 10 лет73911
Не восстановится4339
затрудняюсь ответить6487

Реакция на кризис

За последний месяц инвесторы, как и другие россияне, по-разному пытались сохранить сбережения. Мы спросили о самых распространенных формах потребительского и сберегательного поведения.

Несмотря на то, что банки вводили ограничения на операции с валютными счетами, 30% опрошенных респондентов за прошедший месяц разместили на них свои средства. Чаще это делали респонденты с объемом инвестиций от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб., а также респонденты, для которых нынешняя турбулентность – это «временные трудности». Респонденты с объемом инвестиций свыше 3 млн. руб. заметно чаще других снимали наличные в валюте, но также и продавали евро и доллары. Респонденты с относительно небольшими инвестиционными портфелями (до 500 тыс. руб.) реже других предпринимали какие-либо действия со сбережениями. Отчасти это может быть связано с меньшими рисками для инвесторов с небольшими портфелями, но также и с тем, что «малые» инвесторы чаще видят в происходящем новые возможности, и реже – повод для паники.

Что из перечисленного Вы делали с конца февраля? (в %)

 ВсегоПортфель: до 500 тыс. руб.Портфель: от 500 тыс. до 3 млнПортфель: от 3 млн
Клали деньги на сберегательный счет30253530
Покупали продукты впрок23242125
Покупали технику20192219
Снимали наличные в валюте20142029
Снимали наличные в рублях19192019
Покупали доллары/евро19181821
Продавали доллары/евро14101422
Покупали другую иностранную валюту6655
Совершали крупные покупки — авто, недвижимость и пр.3344
Покупали драгоценные металлы2313
Ничего из перечисленного28322526

МЕТОДОЛОГИЯ

Всего было опрошено 910 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 17.03.2022 по 23.03.2022.

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