В марте значительно возросла обеспокоенность санкциями Запада в отношении России: они беспокоят почти половину респондентов. Две трети опрошенных считают, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения. Около трети отмечают, что санкции уже создали проблемы для них лично и их семьи.

Восприятие санкций значительно изменилось по сравнению с декабрем 2021 года: санкции совершенно не беспокоят 23% респондентов (в декабре — 35%); не слишком — 30% (в декабре — 31%); довольно беспокоят — 27% (в 2020 году — 19%); очень беспокоят — 19% (в 2020 году — 13%).

При суммировании позиций “санкции беспокоят” и “не беспокоят” примерно равное число респондентов: 46% и 53% соответственно (уровень ноября 2018 года).

Наиболее обеспокоены санкциями жители Москвы: 19% санкции очень беспокоят, 41% — довольно беспокоят. Также санкции беспокоят около 45% жителей сёл и городов с населением от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс. населения.

Санкции беспокоят больше половины (52%) респондентов, которым “едва хватает на еду”: 28% санкции очень беспокоят, 24% — довольно беспокоят. 18% из тех, кому хватает на одежду, санкции очень беспокоят, 27% — довольно беспокоят; среди респондентов, которые могут себе позволить товары длительного пользования, санкции очень беспокоят 15%, довольно беспокоят — 28%.

Наибольшая обеспокоенность (61%) санкциями наблюдается среди россиян, которые не одобряют деятельность президента: 34% из них санкции очень беспокоят, 27% — довольно беспокоят. У тех, кто одобряет, обеспокоенность на уровне 44%.

По сравнению с декабрем 2021 года на 21 п.п. — до 67% — возросла доля россиян, считающих, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения. На 15 п.п. — до 26% — уменьшилось число опрошенных, полагающих, что санкции Запада реально затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.

Выросла доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 7% (в 2020 году — 3%), довольно серьезные — для 22% (в 2020 году — 7%), не создали серьезных проблем — для 39% (в 2020 году — 30%), не создали никаких проблем — для 30% (в 2020 году — 57%).

Таким образом, доля респондентов, для которых санкции создали проблемы, возросла на 19 п.п. — до 29%; доля тех, для которых санкции не создали проблемы, снизилась до 69%. Соотношение достигло уровня августа 2015 года.

Санкции уже создали проблемы для 38% тех, кому “едва хватает на еду”: для 13% — очень серьезные, для четверти — довольно серьезные. Санкции создали проблемы для 28% (5% — очень серьезные, 23% — довольно серьезные) из тех, кому хватает на одежду, и 22% (5% — очень серьезные, 17% — довольно серьезные) из тех, кто может позволить себе товары длительного пользования.

Наибольшая доля (37%) респондентов, для кого санкции создали проблемы, сосредоточена в Москве, наименьшая (25%) — в городах с населением до 100 тыс. человек. В городах с населением от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс. человек санкции создали проблемы для 28% респондентов, в селах — для 30%.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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