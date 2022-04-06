Эмиграционные настроения

Каждый десятый россиян хотел бы переехать за границу на постоянное местожительство. На фоне конфликта с Западом произошло снижение эмиграционных настроений, что похоже на то, как настроения развивались в 2014 году. При этом в последние годы количество тех, кто обдумывал отъезд и готовился к нему, было чуть больше, чем еще 7-8 лет назад. Чаще всего о желании уехать говорят молодые люди. Среди главных причин отъезда респонденты называют неблагоприятную экономическую и политическую обстановку внутри страны и желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом. Опрос проводился 17-21 февраля и 24-30 марта.

В марте о желании переехать за границу на постоянное местожительство заявили 10% респондентов, не хотели бы переезжать — 89%. По стране в целом желание уехать из страны сократилось. Похожая ситуация наблюдалась и в 2014 году, на фоне конфликта с Западом. При этом тренд на снижение был виден уже в феврале.

По возрастным группам, как и в целом среди опрошенных, желание эмигрировать также значительно снизилось. Чаще всего о желании уехать в марте заявляли молодые люди: четверть (25%) среди респондентов 18-24 лет, 17% среди респондентов 25-39 лет. Среди представителей старших поколений этот показатель почти на уровне погрешности: 7% среди респондентов 40-54 лет, 4% среди респондентов 55 лет и старше.

В феврале о желании переехать за границу заявляли: 43% среди респондентов 18-24 лет, 27% среди респондентов 25-39 лет, 19% среди респондентов 40-54 лет, 9% среди респондентов 55 лет и старше.

В качестве основных причин, по которым респонденты в феврале задумывались об отъезде из страны, большинство называли экономическую обстановку в России (44%), желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (41%) и политическую обстановку в России (33%). В феврале значительно выросла доля тех, кто одной из основных причин для этого называли большую правовую и социальную защищенность за рубежом: если в сентябре 2019 года это отмечали 12%, то в феврале 2022 года — 27%.

Доля тех, кто никогда не думал о переезде, в феврале увеличилась на 9 п.п. по сравнению с маем 2021 года и составила 78%. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде, сократилась на 7 п.п. — до 13%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, достигла 6%.

Среди респондентов преобладают следующие представления о людях, которые сегодня уезжают из России: “те, кто не верит в будущее России” (42%), “предатели, изменники Родины” (34%), “кто боится экономической катастрофы в России” (30%). Вторая характеристика не входит в “топ-3” среди опрошенных в возрасте 18-24 года, в этой группе ключевыми являются следующие определения: “те, кто не верит в будущее России” (40%), “кто боится экономической катастрофы в России” (36%), “кто хочет добиться большего” (25%) и “кто боится политических репрессий” (23%).

Среди респондентов, которые не одобряют деятельность президента РФ, доминирующими характеристиками людей, уезжающих сегодня из России, такие: “те, кто не верит в будущее России” (39%), “кто хочет добиться большего”, “кто боится политических репрессий” и “кто хочет обустроить будущее своим детям” (по 35%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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