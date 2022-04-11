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Сберегательные настроения россиян и ожидания роста цен

Степан Гончаров
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Март 2022 года ознаменовался значительными потрясениями в экономической сфере и изменением потребительских установок населения. Вместе с этим эмоциональная мобилизация формирует достаточно позитивные ожидания россиян. Эта ситуация повторяет путь, по которому шли события в 2014 году: рост оптимизма направлен в будущее, а существующие трудности воспринимаются как временные.

Индекс социальных настроений: детализация

(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)

 
Индекс Семьи
Индекс России
Индекс Ожиданий
Индекс Власти
09.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200806.200809.200812.200803.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201606.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201708.201710.201712.201702.201804.201806.201808.201810.201812.201802.201904.201906.201908.201910.201912.201902.202008.202010.202001.202103.202105.202107.202109.202111.202101.202203.2022
1051101091071051051091111141121121101051061061041061161161111151081171211171201191141211221231191281331281261069610310510911111611012111912011811211512212612612212712512611912112211812012212212112412413013012612210910010811310810910397100108105109106110113115121120124121122110116115112112118118118123120124115110116115118111117111116110
898687818284888898949492808485818889919095921001021001031069910511211011212413513212810710210510810811011210911611211711010710510411010910610911110810310810310410811010810611011712713112812511110912012611312211010211011111011811611211411812012212411612110610310410010010610710611210811110710110310410810210399108116
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1231211161061061121141121241121191131091031089599104107107109106117116116122123118124129127132148153143152139130143142139143136131139129140136128120116127119111117113112113116112109106110107106112122145145152154146142147151139143142132131134125130128136130135133131134121119104103109104104114116110117113125118120114116121114115115126158

Эту ситуацию описывают изменения индекса Социальных ожиданий, измеряемого Левада-Центром. В марте значение суммарное индекса выросло на 12% по сравнению с февралем. При анализе ситуации необходимо различать динамику отдельных компонентов индекса. В первую очередь рост общественным настроениям придают индекс Власти (+26%) и индекс Ожиданий (+17%). Индекс Власти характеризует уровень одобрения деятельности государственной власти в стране, а индекс Ожиданий – представления людей о своем личном ближайшем будущем и о будущем страны. В то же время индекс Семьи, который выявляет оценки материального положения респондента, снизился на 5%, характеризуя негативные изменения в потребительской способности российских домохозяйств.

На этом фоне следует анализировать изменения отношения россиян к сберегательному поведению и восприятие цен.

Изменения цен

В начале 2022 года россияне отметили значительный рост цен. Число респондентов, которые отметили рост цен выше 30%, увеличилось с 36% в ноябре 2021 года до 47% в марте 2022 года. Стоит отметить, что субъективное восприятие роста цен улучшалось с 2015 по 2020 год. Несколько чаще высокий рост цен отмечают россияне с низким уровнем достатка.

На сколько процентов, в среднем выросли цены на товары и услуги за 12 месяцев? (в %)

 ноя.15фев.16мар.16июл.16ноя.16фев.17мар.17июн.17ноя.17май.18мар.20июл.21ноя.21мар.22
До 30%3337344646525456566272575947
30%-50%3731363231272626251914242432
Более 50%2326251818141289113131215

Ожидания будущих изменений цен в марте более оптимистичны, чем в конце прошлого года. Доля россиян, которые считают, что цены будут расти медленнее или даже не будут расти вовсе, составила 30%. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в ноябре 2021 года. Чаще оптимистичного прогноза придерживаются респонденты с более высоким потребительским статусом (могут покупать товары длительного пользования) и люди среднего возраста (от 35 до 54 лет). Рост оптимистичных настроен может быть следствием временной стабилизации курсов валют и действий правительства по сдерживанию цен на основные продукты питания. Рост положительных прогнозов населения нередко происходит на фоне предшествующих ему потрясений, когда респонденты воспринимают даже частичную стабилизацию ситуацию как позитивный результат работы государства.

Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца? (в %)

 Будут расти быстрееБудут расти так жеБудут расти медленнееНе будут растизатрудняюсь ответить
2009-0627551134
2009-0938457010
2012-0423571154
2012-063251953
2012-0826521264
2012-1027551153
2012-1229531043
2013-0222581163
2013-042359963
2013-062459953
2013-0825581044
2013-103254842
2013-122657755
2014-023153853
2014-042957733
2014-0625571143
2014-0833491143
2014-103452933
2014-124542842
2015-0126511364
2015-0222521682
2015-04144922114
2015-06175116124
2015-07215016102
2015-0826531453
2015-1226521263
2016-0219581473
2016-04205316102
2016-0615522094
2016-0816551793
2016-1017531794
2016-12175020103
2017-02115718104
2017-04145218123
2017-0816571394
2017-1018531794
2018-03135415108
2018-0417571583
2018-0831506103
2018-114441673
2019-013847753
2019-0924537124
2020-034735594
2021-023448683
2021-0731507103
2021-114443553
2022-03264015154

Сбережения

Доля россиян, которые считают, что у них есть сбережения, составляет 32%. Это чрезвычайно стабильный показатель, который значительно не меняется с 2010 года. Размер накоплений россиян среди этой трети менее устойчив. Несмотря на ошибку выборки с учетом числа обладателей сбережений (N=500), за последний месяц можно констатировать рост числа респондентов, чьи сбережениями сопоставимы с доходом за несколько месяцев. Изменения в ответах прежде всего могут объясняться субъективными факторами: респонденты ожидают стабилизацию ситуации в экономике страны и, соответственно, меньшие темпы роста цен, чем в марте. В это же время они приспосабливаются к изменяющимся негативным изменениям в экономике: чаще ищут товары по более выгодной цене, сокращают некоторые статьи расходов.

Если сравнить сбережения Вашей семьи со средним ежемесячным доходом Вашей семьи, то они: (в %% от тех, у кого есть сбережения)

 апр.19янв.20окт.20авг.21фев.22мар.22
В пределах 1 месячного дохода444247474937
В пределах нескольких месячных доходов384841434151
затрудняюсь ответить171012101011

Число респондентов, которые считают наилучшим решением хранить сбережения в наличных рублях, выросло за месяц с 26% до 35%. При этом интерес к рублевым вкладам и недвижимости остался на том же уровне. Снизилась популярность валютный активов (особенно, валютных вкладов). Также снизился интерес к более редким финансовым инструментам: ценным бумагам и криптовалюте.

С одной стороны, это свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия российскому государству, которые прослеживаются в ответах и на другие вопросы. С другой стороны, в феврале и марте этого года российское государство ввело некоторые ограничения на покупку, хранение и продажу иностранной валюты. В этот же период была остановлена работа российских финансовых бирж. Эти решения понизили доступность альтернативных инструментов активов и, как следствие, их надежность в глазах россиян.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

 апр.21авг.21фев.22мар.22
В наличных рублях22232635
На счете в банке в рублях31313332
В недвижимости30323330
В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах10111211
В наличной валюте91196
В ценных бумагах7895
На счете в банке в валюте109113
В криптовалюте4563
В накопительных страховых полисах1121
Другое4432
Затрудняюсь ответить7868

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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