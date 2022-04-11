Сберегательные настроения россиян и ожидания роста цен

Март 2022 года ознаменовался значительными потрясениями в экономической сфере и изменением потребительских установок населения. Вместе с этим эмоциональная мобилизация формирует достаточно позитивные ожидания россиян. Эта ситуация повторяет путь, по которому шли события в 2014 году: рост оптимизма направлен в будущее, а существующие трудности воспринимаются как временные.

Индекс социальных настроений: детализация

(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)

Индекс Семьи Индекс России Индекс Ожиданий Индекс Власти

09.2002 11.2002 01.2003 03.2003 05.2003 07.2003 09.2003 11.2003 01.2004 03.2004 05.2004 07.2004 09.2004 11.2004 01.2005 03.2005 05.2005 07.2005 09.2005 11.2005 01.2006 03.2006 05.2006 07.2006 09.2006 11.2006 01.2007 03.2007 05.2007 07.2007 09.2007 11.2007 01.2008 03.2008 06.2008 09.2008 12.2008 03.2009 06.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 02.2018 04.2018 06.2018 08.2018 10.2018 12.2018 02.2019 04.2019 06.2019 08.2019 10.2019 12.2019 02.2020 08.2020 10.2020 01.2021 03.2021 05.2021 07.2021 09.2021 11.2021 01.2022 03.2022 105 110 109 107 105 105 109 111 114 112 112 110 105 106 106 104 106 116 116 111 115 108 117 121 117 120 119 114 121 122 123 119 128 133 128 126 106 96 103 105 109 111 116 110 121 119 120 118 112 115 122 126 126 122 127 125 126 119 121 122 118 120 122 122 121 124 124 130 130 126 122 109 100 108 113 108 109 103 97 100 108 105 109 106 110 113 115 121 120 124 121 122 110 116 115 112 112 118 118 118 123 120 124 115 110 116 115 118 111 117 111 116 110 89 86 87 81 82 84 88 88 98 94 94 92 80 84 85 81 88 89 91 90 95 92 100 102 100 103 106 99 105 112 110 112 124 135 132 128 107 102 105 108 108 110 112 109 116 112 117 110 107 105 104 110 109 106 109 111 108 103 108 103 104 108 110 108 106 110 117 127 131 128 125 111 109 120 126 113 122 110 102 110 111 110 118 116 112 114 118 120 122 124 116 121 106 103 104 100 100 106 107 106 112 108 111 107 101 103 104 108 102 103 99 108 116 95 92 93 88 89 91 97 94 106 106 105 97 91 90 85 89 90 93 94 92 97 93 97 105 97 103 103 97 102 105 101 101 112 131 127 124 97 92 109 105 112 109 113 108 113 105 109 105 101 98 99 105 104 102 109 111 101 100 100 105 96 97 101 96 91 98 94 102 104 100 96 83 83 102 108 93 98 89 85 93 100 94 98 98 98 100 105 103 108 113 103 107 94 93 95 88 90 102 102 97 104 101 108 99 91 102 100 103 94 100 92 98 115 123 121 116 106 106 112 114 112 124 112 119 113 109 103 108 95 99 104 107 107 109 106 117 116 116 122 123 118 124 129 127 132 148 153 143 152 139 130 143 142 139 143 136 131 139 129 140 136 128 120 116 127 119 111 117 113 112 113 116 112 109 106 110 107 106 112 122 145 145 152 154 146 142 147 151 139 143 142 132 131 134 125 130 128 136 130 135 133 131 134 121 119 104 103 109 104 104 114 116 110 117 113 125 118 120 114 116 121 114 115 115 126 158

Эту ситуацию описывают изменения индекса Социальных ожиданий, измеряемого Левада-Центром. В марте значение суммарное индекса выросло на 12% по сравнению с февралем. При анализе ситуации необходимо различать динамику отдельных компонентов индекса. В первую очередь рост общественным настроениям придают индекс Власти (+26%) и индекс Ожиданий (+17%). Индекс Власти характеризует уровень одобрения деятельности государственной власти в стране, а индекс Ожиданий – представления людей о своем личном ближайшем будущем и о будущем страны. В то же время индекс Семьи, который выявляет оценки материального положения респондента, снизился на 5%, характеризуя негативные изменения в потребительской способности российских домохозяйств.

На этом фоне следует анализировать изменения отношения россиян к сберегательному поведению и восприятие цен.

Изменения цен

В начале 2022 года россияне отметили значительный рост цен. Число респондентов, которые отметили рост цен выше 30%, увеличилось с 36% в ноябре 2021 года до 47% в марте 2022 года. Стоит отметить, что субъективное восприятие роста цен улучшалось с 2015 по 2020 год. Несколько чаще высокий рост цен отмечают россияне с низким уровнем достатка.

На сколько процентов, в среднем выросли цены на товары и услуги за 12 месяцев? (в %)

ноя.15 фев.16 мар.16 июл.16 ноя.16 фев.17 мар.17 июн.17 ноя.17 май.18 мар.20 июл.21 ноя.21 мар.22 До 30% 33 37 34 46 46 52 54 56 56 62 72 57 59 47 30%-50% 37 31 36 32 31 27 26 26 25 19 14 24 24 32 Более 50% 23 26 25 18 18 14 12 8 9 11 3 13 12 15

Ожидания будущих изменений цен в марте более оптимистичны, чем в конце прошлого года. Доля россиян, которые считают, что цены будут расти медленнее или даже не будут расти вовсе, составила 30%. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в ноябре 2021 года. Чаще оптимистичного прогноза придерживаются респонденты с более высоким потребительским статусом (могут покупать товары длительного пользования) и люди среднего возраста (от 35 до 54 лет). Рост оптимистичных настроен может быть следствием временной стабилизации курсов валют и действий правительства по сдерживанию цен на основные продукты питания. Рост положительных прогнозов населения нередко происходит на фоне предшествующих ему потрясений, когда респонденты воспринимают даже частичную стабилизацию ситуацию как позитивный результат работы государства.

Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца? (в %)

Будут расти быстрее Будут расти так же Будут расти медленнее Не будут расти затрудняюсь ответить 2009-06 27 55 11 3 4 2009-09 38 45 7 0 10 2012-04 23 57 11 5 4 2012-06 32 51 9 5 3 2012-08 26 52 12 6 4 2012-10 27 55 11 5 3 2012-12 29 53 10 4 3 2013-02 22 58 11 6 3 2013-04 23 59 9 6 3 2013-06 24 59 9 5 3 2013-08 25 58 10 4 4 2013-10 32 54 8 4 2 2013-12 26 57 7 5 5 2014-02 31 53 8 5 3 2014-04 29 57 7 3 3 2014-06 25 57 11 4 3 2014-08 33 49 11 4 3 2014-10 34 52 9 3 3 2014-12 45 42 8 4 2 2015-01 26 51 13 6 4 2015-02 22 52 16 8 2 2015-04 14 49 22 11 4 2015-06 17 51 16 12 4 2015-07 21 50 16 10 2 2015-08 26 53 14 5 3 2015-12 26 52 12 6 3 2016-02 19 58 14 7 3 2016-04 20 53 16 10 2 2016-06 15 52 20 9 4 2016-08 16 55 17 9 3 2016-10 17 53 17 9 4 2016-12 17 50 20 10 3 2017-02 11 57 18 10 4 2017-04 14 52 18 12 3 2017-08 16 57 13 9 4 2017-10 18 53 17 9 4 2018-03 13 54 15 10 8 2018-04 17 57 15 8 3 2018-08 31 50 6 10 3 2018-11 44 41 6 7 3 2019-01 38 47 7 5 3 2019-09 24 53 7 12 4 2020-03 47 35 5 9 4 2021-02 34 48 6 8 3 2021-07 31 50 7 10 3 2021-11 44 43 5 5 3 2022-03 26 40 15 15 4

Сбережения

Доля россиян, которые считают, что у них есть сбережения, составляет 32%. Это чрезвычайно стабильный показатель, который значительно не меняется с 2010 года. Размер накоплений россиян среди этой трети менее устойчив. Несмотря на ошибку выборки с учетом числа обладателей сбережений (N=500), за последний месяц можно констатировать рост числа респондентов, чьи сбережениями сопоставимы с доходом за несколько месяцев. Изменения в ответах прежде всего могут объясняться субъективными факторами: респонденты ожидают стабилизацию ситуации в экономике страны и, соответственно, меньшие темпы роста цен, чем в марте. В это же время они приспосабливаются к изменяющимся негативным изменениям в экономике: чаще ищут товары по более выгодной цене, сокращают некоторые статьи расходов.

Если сравнить сбережения Вашей семьи со средним ежемесячным доходом Вашей семьи, то они: (в %% от тех, у кого есть сбережения)

апр.19 янв.20 окт.20 авг.21 фев.22 мар.22 В пределах 1 месячного дохода 44 42 47 47 49 37 В пределах нескольких месячных доходов 38 48 41 43 41 51 затрудняюсь ответить 17 10 12 10 10 11

Число респондентов, которые считают наилучшим решением хранить сбережения в наличных рублях, выросло за месяц с 26% до 35%. При этом интерес к рублевым вкладам и недвижимости остался на том же уровне. Снизилась популярность валютный активов (особенно, валютных вкладов). Также снизился интерес к более редким финансовым инструментам: ценным бумагам и криптовалюте.

С одной стороны, это свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия российскому государству, которые прослеживаются в ответах и на другие вопросы. С другой стороны, в феврале и марте этого года российское государство ввело некоторые ограничения на покупку, хранение и продажу иностранной валюты. В этот же период была остановлена работа российских финансовых бирж. Эти решения понизили доступность альтернативных инструментов активов и, как следствие, их надежность в глазах россиян.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

апр.21 авг.21 фев.22 мар.22 В наличных рублях 22 23 26 35 На счете в банке в рублях 31 31 33 32 В недвижимости 30 32 33 30 В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах 10 11 12 11 В наличной валюте 9 11 9 6 В ценных бумагах 7 8 9 5 На счете в банке в валюте 10 9 11 3 В криптовалюте 4 5 6 3 В накопительных страховых полисах 1 1 2 1 Другое 4 4 3 2 Затрудняюсь ответить 7 8 6 8

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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