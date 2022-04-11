Сберегательные настроения россиян и ожидания роста цен

Март 2022 года ознаменовался значительными потрясениями в экономической сфере и изменением потребительских установок населения. Вместе с этим эмоциональная мобилизация формирует достаточно позитивные ожидания россиян. Эта ситуация повторяет путь, по которому шли события в 2014 году: рост оптимизма направлен в будущее, а существующие трудности воспринимаются как временные.
Индекс социальных настроений: детализация
(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)
|Индекс Семьи
|Индекс России
|Индекс Ожиданий
|Индекс Власти
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|06.2008
|09.2008
|12.2008
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|02.2018
|04.2018
|06.2018
|08.2018
|10.2018
|12.2018
|02.2019
|04.2019
|06.2019
|08.2019
|10.2019
|12.2019
|02.2020
|08.2020
|10.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|07.2021
|09.2021
|11.2021
|01.2022
|03.2022
|105
|110
|109
|107
|105
|105
|109
|111
|114
|112
|112
|110
|105
|106
|106
|104
|106
|116
|116
|111
|115
|108
|117
|121
|117
|120
|119
|114
|121
|122
|123
|119
|128
|133
|128
|126
|106
|96
|103
|105
|109
|111
|116
|110
|121
|119
|120
|118
|112
|115
|122
|126
|126
|122
|127
|125
|126
|119
|121
|122
|118
|120
|122
|122
|121
|124
|124
|130
|130
|126
|122
|109
|100
|108
|113
|108
|109
|103
|97
|100
|108
|105
|109
|106
|110
|113
|115
|121
|120
|124
|121
|122
|110
|116
|115
|112
|112
|118
|118
|118
|123
|120
|124
|115
|110
|116
|115
|118
|111
|117
|111
|116
|110
|89
|86
|87
|81
|82
|84
|88
|88
|98
|94
|94
|92
|80
|84
|85
|81
|88
|89
|91
|90
|95
|92
|100
|102
|100
|103
|106
|99
|105
|112
|110
|112
|124
|135
|132
|128
|107
|102
|105
|108
|108
|110
|112
|109
|116
|112
|117
|110
|107
|105
|104
|110
|109
|106
|109
|111
|108
|103
|108
|103
|104
|108
|110
|108
|106
|110
|117
|127
|131
|128
|125
|111
|109
|120
|126
|113
|122
|110
|102
|110
|111
|110
|118
|116
|112
|114
|118
|120
|122
|124
|116
|121
|106
|103
|104
|100
|100
|106
|107
|106
|112
|108
|111
|107
|101
|103
|104
|108
|102
|103
|99
|108
|116
|95
|92
|93
|88
|89
|91
|97
|94
|106
|106
|105
|97
|91
|90
|85
|89
|90
|93
|94
|92
|97
|93
|97
|105
|97
|103
|103
|97
|102
|105
|101
|101
|112
|131
|127
|124
|97
|92
|109
|105
|112
|109
|113
|108
|113
|105
|109
|105
|101
|98
|99
|105
|104
|102
|109
|111
|101
|100
|100
|105
|96
|97
|101
|96
|91
|98
|94
|102
|104
|100
|96
|83
|83
|102
|108
|93
|98
|89
|85
|93
|100
|94
|98
|98
|98
|100
|105
|103
|108
|113
|103
|107
|94
|93
|95
|88
|90
|102
|102
|97
|104
|101
|108
|99
|91
|102
|100
|103
|94
|100
|92
|98
|115
|123
|121
|116
|106
|106
|112
|114
|112
|124
|112
|119
|113
|109
|103
|108
|95
|99
|104
|107
|107
|109
|106
|117
|116
|116
|122
|123
|118
|124
|129
|127
|132
|148
|153
|143
|152
|139
|130
|143
|142
|139
|143
|136
|131
|139
|129
|140
|136
|128
|120
|116
|127
|119
|111
|117
|113
|112
|113
|116
|112
|109
|106
|110
|107
|106
|112
|122
|145
|145
|152
|154
|146
|142
|147
|151
|139
|143
|142
|132
|131
|134
|125
|130
|128
|136
|130
|135
|133
|131
|134
|121
|119
|104
|103
|109
|104
|104
|114
|116
|110
|117
|113
|125
|118
|120
|114
|116
|121
|114
|115
|115
|126
|158
Эту ситуацию описывают изменения индекса Социальных ожиданий, измеряемого Левада-Центром. В марте значение суммарное индекса выросло на 12% по сравнению с февралем. При анализе ситуации необходимо различать динамику отдельных компонентов индекса. В первую очередь рост общественным настроениям придают индекс Власти (+26%) и индекс Ожиданий (+17%). Индекс Власти характеризует уровень одобрения деятельности государственной власти в стране, а индекс Ожиданий – представления людей о своем личном ближайшем будущем и о будущем страны. В то же время индекс Семьи, который выявляет оценки материального положения респондента, снизился на 5%, характеризуя негативные изменения в потребительской способности российских домохозяйств.
На этом фоне следует анализировать изменения отношения россиян к сберегательному поведению и восприятие цен.
Изменения цен
В начале 2022 года россияне отметили значительный рост цен. Число респондентов, которые отметили рост цен выше 30%, увеличилось с 36% в ноябре 2021 года до 47% в марте 2022 года. Стоит отметить, что субъективное восприятие роста цен улучшалось с 2015 по 2020 год. Несколько чаще высокий рост цен отмечают россияне с низким уровнем достатка.
На сколько процентов, в среднем выросли цены на товары и услуги за 12 месяцев? (в %)
|ноя.15
|фев.16
|мар.16
|июл.16
|ноя.16
|фев.17
|мар.17
|июн.17
|ноя.17
|май.18
|мар.20
|июл.21
|ноя.21
|мар.22
|До 30%
|33
|37
|34
|46
|46
|52
|54
|56
|56
|62
|72
|57
|59
|47
|30%-50%
|37
|31
|36
|32
|31
|27
|26
|26
|25
|19
|14
|24
|24
|32
|Более 50%
|23
|26
|25
|18
|18
|14
|12
|8
|9
|11
|3
|13
|12
|15
Ожидания будущих изменений цен в марте более оптимистичны, чем в конце прошлого года. Доля россиян, которые считают, что цены будут расти медленнее или даже не будут расти вовсе, составила 30%. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в ноябре 2021 года. Чаще оптимистичного прогноза придерживаются респонденты с более высоким потребительским статусом (могут покупать товары длительного пользования) и люди среднего возраста (от 35 до 54 лет). Рост оптимистичных настроен может быть следствием временной стабилизации курсов валют и действий правительства по сдерживанию цен на основные продукты питания. Рост положительных прогнозов населения нередко происходит на фоне предшествующих ему потрясений, когда респонденты воспринимают даже частичную стабилизацию ситуацию как позитивный результат работы государства.
Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца? (в %)
|Будут расти быстрее
|Будут расти так же
|Будут расти медленнее
|Не будут расти
|затрудняюсь ответить
|2009-06
|27
|55
|11
|3
|4
|2009-09
|38
|45
|7
|0
|10
|2012-04
|23
|57
|11
|5
|4
|2012-06
|32
|51
|9
|5
|3
|2012-08
|26
|52
|12
|6
|4
|2012-10
|27
|55
|11
|5
|3
|2012-12
|29
|53
|10
|4
|3
|2013-02
|22
|58
|11
|6
|3
|2013-04
|23
|59
|9
|6
|3
|2013-06
|24
|59
|9
|5
|3
|2013-08
|25
|58
|10
|4
|4
|2013-10
|32
|54
|8
|4
|2
|2013-12
|26
|57
|7
|5
|5
|2014-02
|31
|53
|8
|5
|3
|2014-04
|29
|57
|7
|3
|3
|2014-06
|25
|57
|11
|4
|3
|2014-08
|33
|49
|11
|4
|3
|2014-10
|34
|52
|9
|3
|3
|2014-12
|45
|42
|8
|4
|2
|2015-01
|26
|51
|13
|6
|4
|2015-02
|22
|52
|16
|8
|2
|2015-04
|14
|49
|22
|11
|4
|2015-06
|17
|51
|16
|12
|4
|2015-07
|21
|50
|16
|10
|2
|2015-08
|26
|53
|14
|5
|3
|2015-12
|26
|52
|12
|6
|3
|2016-02
|19
|58
|14
|7
|3
|2016-04
|20
|53
|16
|10
|2
|2016-06
|15
|52
|20
|9
|4
|2016-08
|16
|55
|17
|9
|3
|2016-10
|17
|53
|17
|9
|4
|2016-12
|17
|50
|20
|10
|3
|2017-02
|11
|57
|18
|10
|4
|2017-04
|14
|52
|18
|12
|3
|2017-08
|16
|57
|13
|9
|4
|2017-10
|18
|53
|17
|9
|4
|2018-03
|13
|54
|15
|10
|8
|2018-04
|17
|57
|15
|8
|3
|2018-08
|31
|50
|6
|10
|3
|2018-11
|44
|41
|6
|7
|3
|2019-01
|38
|47
|7
|5
|3
|2019-09
|24
|53
|7
|12
|4
|2020-03
|47
|35
|5
|9
|4
|2021-02
|34
|48
|6
|8
|3
|2021-07
|31
|50
|7
|10
|3
|2021-11
|44
|43
|5
|5
|3
|2022-03
|26
|40
|15
|15
|4
Сбережения
Доля россиян, которые считают, что у них есть сбережения, составляет 32%. Это чрезвычайно стабильный показатель, который значительно не меняется с 2010 года. Размер накоплений россиян среди этой трети менее устойчив. Несмотря на ошибку выборки с учетом числа обладателей сбережений (N=500), за последний месяц можно констатировать рост числа респондентов, чьи сбережениями сопоставимы с доходом за несколько месяцев. Изменения в ответах прежде всего могут объясняться субъективными факторами: респонденты ожидают стабилизацию ситуации в экономике страны и, соответственно, меньшие темпы роста цен, чем в марте. В это же время они приспосабливаются к изменяющимся негативным изменениям в экономике: чаще ищут товары по более выгодной цене, сокращают некоторые статьи расходов.
Если сравнить сбережения Вашей семьи со средним ежемесячным доходом Вашей семьи, то они: (в %% от тех, у кого есть сбережения)
|апр.19
|янв.20
|окт.20
|авг.21
|фев.22
|мар.22
|В пределах 1 месячного дохода
|44
|42
|47
|47
|49
|37
|В пределах нескольких месячных доходов
|38
|48
|41
|43
|41
|51
|затрудняюсь ответить
|17
|10
|12
|10
|10
|11
Число респондентов, которые считают наилучшим решением хранить сбережения в наличных рублях, выросло за месяц с 26% до 35%. При этом интерес к рублевым вкладам и недвижимости остался на том же уровне. Снизилась популярность валютный активов (особенно, валютных вкладов). Также снизился интерес к более редким финансовым инструментам: ценным бумагам и криптовалюте.
С одной стороны, это свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия российскому государству, которые прослеживаются в ответах и на другие вопросы. С другой стороны, в феврале и марте этого года российское государство ввело некоторые ограничения на покупку, хранение и продажу иностранной валюты. В этот же период была остановлена работа российских финансовых бирж. Эти решения понизили доступность альтернативных инструментов активов и, как следствие, их надежность в глазах россиян.
Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)
|апр.21
|авг.21
|фев.22
|мар.22
|В наличных рублях
|22
|23
|26
|35
|На счете в банке в рублях
|31
|31
|33
|32
|В недвижимости
|30
|32
|33
|30
|В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах
|10
|11
|12
|11
|В наличной валюте
|9
|11
|9
|6
|В ценных бумагах
|7
|8
|9
|5
|На счете в банке в валюте
|10
|9
|11
|3
|В криптовалюте
|4
|5
|6
|3
|В накопительных страховых полисах
|1
|1
|2
|1
|Другое
|4
|4
|3
|2
|Затрудняюсь ответить
|7
|8
|6
|8
Степан ГОНЧАРОВ
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.