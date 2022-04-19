События месяца

Среди запомнившихся событий марта подавляющее большинство (75%) респондентов отметили “специальную военную операцию” в Украине. Кроме этого, опрошенные упомянули события, связанные с ростом цен, дефицитом продуктов и повышением ставки по ипотеке (13%), а также с санкциями против России (8%). Коронавирус, прежде всего снятие ограничений и снижение заболеваемости, был отмечен только 5% респондентов.

Среди респондентов 18-24 лет “спецоперацию” в Украине отметили 56%, в то время как среди всех опрошенных этот показатель составляет 75%. При этом в этой группе больше всего тех, для кого нет запомнившихся событий марта: их около четверти (24%). Наибольшая доля (82%) отметивших “спецоперацию” представлена в группе 55 лет и старше.

Почти все (93%) респонденты из Москвы отметили, что в марте им запомнилась “спецоперация”. Среди москвичей также около трети (30%) выделили другие события, в том числе болезнь В. Жириновского, эмиграцию знаменитостей и прочее.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter