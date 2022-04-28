Конфликт с Украиной

Внимание к “специальной военной операции” постепенно начинает притупляться. При этом беспокойство происходящим демонстрирует большинство респондентов. Поддержка действий российских ВС в Украине остается высокой, но по сравнению с мартом она незначительно снизилась. Большинство респондентов возлагает ответственность за разрушения и гибель мирных жителей в Украине на страны НАТО.

Внимательно за ситуацией вокруг Украины следят 59% респондентов (в том числе 26% следят “очень внимательно” и 33% “довольно внимательно”). За прошедший месяц внимание к происходящему начало постепенно снижаться.

Чаще всего за событиями следят люди в возрасте 55 лет и старше: 71% из них внимательно наблюдают; из группы 40-54 года внимательно следят 62% респондентов, из группы 25-39 лет — около половины (49%), в самой молодой группе, 18-24 года, — 36%.

Украинские события в той или иной степени беспокоят 82% опрошенных (46% говорят о том, что их “очень беспокоят” украинские события, 36% — “скорее беспокоят”). По этому опросу также заметна дифференциация по возрастным группам. В группе 18-24 украинские события беспокоят 67%, практически не беспокоят — около трети (скорее не беспокоят — 18%, совершенно не беспокоят — 14%). Наибольшей обеспокоенностью отличаются респонденты 55 лет и старше: среди них обеспокоенных — 90%, при этом тех, кого очень беспокоят данные события, — 60%.

Среди того, что беспокоит в текущих событиях в Украине, респонденты чаще всего называли: “гибель людей, разрушения, страдания, плен” (47%), беспокойство по поводу самого факта военной операции (26%), а также чувство неопределенности по поводу будущего (13%).

Действия российских вооруженных сил в Украине а апреле поддерживали 74% респондентов (в том числе 45% “определенно поддерживали”, и еще 29% “скорее поддерживали”; не поддерживали суммарно 19%. По сравнению с мартом поддержка незначительно снизилась.

Большинство респондентов (68%) считают, что “специальная военная операция” продвигается успешно, иного мнения придерживается порядка 17% опрошенных.

Наименьшая уверенность в успешности продвижения “спецоперации” отмечается в группе 18-24 года. Наиболее позитивный взгляд на ход “спецоперации” демонстрируют респонденты старшего поколения.

Среди причин, по которым респонденты характеризуют ход “спецоперации” как успешный, выделяются прежде всего следующие (приводятся результаты ответов на открытый вопрос): порядка 27% ответивших считают, что “всё идет по плану”, “достигаем поставленных целей”, еще 25% объясняют свое мнение тем, что “мы освобождаем города/территорию/ДНР от бандеровцев”, “далеко продвинулись”и т.д. 13% ответивших поясняли, что “мы сильные”, “у нас хорошие военные”, “мы правы”.

Респонденты, которые считают, что “спецоперация” продвигается неуспешно, объясняют это следующим образом (приводятся результаты ответов на открытый вопрос): почти половина (48%) говорили о том, что “все затянулось”, “долго длится”, хотя “обещали быстро”, порядка 31% говорили, что “там гибнут мирные жители, дети”, “гибнут наши военные”, “есть большие потери”, еще около 9% объясняли свой ответ тем, что “не взяли Киев/Харьков/крупные города”, “нет побед”, “нет результата”.

Большинство респондентов (73%) респондентов также считают, что “специальная военная операция” закончатся победой России, еще 15% полагают, что ни одна из сторон не сможет одержать верх. В победу Украины практически никто не верит.

Больше половины россиян (57%) возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО, еще 17% — на Украину и только 7% на Россию. Напомним, что еще в середине февраля 60% россиян уже считали США и НАТО ответственными за эскалацию конфликта вокруг Украины. При этом в группе оппозиционно настроенных граждан (которые не одобряют действия президента) в равной степени считают ответственным и США и Россию (по 30% по группе).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter