Потребительская активность в апреле 2022 года

Индекс потребительских настроений в России в апреле 2022 года снизился по сравнению с февралем. Исследование фиксирует рост оценок будущего благосостояния семьи и страны — и в первую очередь за счет ожиданий улучшения экономического состояния страны на горизонте пяти лет. При этом оценки текущего материального положения семьи резко снизились, что происходит за счет резкого падения «индекса крупных покупок».

Индекс потребительских настроений в России в апреле 2022 года снизился по сравнению с февралем и составил 86 пунктов (в феврале — 91 пункт, см. методику расчета ИПН).

Отдельные компоненты индекса имеют разнонаправленную динамику. С одной стороны, исследование фиксирует рост оценок будущего благосостояния семьи и страны — и в первую очередь за счет ожиданий улучшения экономического состояния страны на горизонте пяти лет. Число россиян, которые считают, что следующие пять лет будут хорошим временем для экономики страны, выросло с 19% в феврале до 29% в апреле.

С другой стороны, оценки текущего материального положения семьи резко снизились, что происходит за счет резкого падения «индекса крупных покупок». Число россиян, которые полагают нынешний момент благоприятным или нейтральным для совершения крупных покупок для дома, снизилось с 62% в феврале до 42% в апреле 2022 года.

Обращают на себя внимание социально-демографические различия в оценках респондентов. Наивысший уровень экономических ожиданий в ближайшие год или несколько лет наблюдается в первую очередь среди наименее обеспеченных слоев населения — тех, кто может позволить себе только покупку продуктов питания — а также среди жителей небольших городов и сел. Они же оказались в меньшей степени задеты снижением уровня жизни и покупательских установок. Респонденты с более высоким уровнем достатка, имеющие возможности приобретать товары длительного пользования и проживающие в крупных городах России, напротив, отметили резкое снижение потребительского потенциала, а их экономические ожидания остались на уровне февраля.

На фоне общего снижения потребительского оптимизма ожидаемо спала и готовность к приобретению дорогостоящих товаров: жилой недвижимости и автомобилей. Настоящее исследование позволяет сделать вывод о том, что нынешний спад покупательских оценок является самым значительным с начала мониторинга Левада-Центра в 2009 году.

Число респондентов, которые собираются отложить совершение крупных покупок достигает максимальных значений с 2009 года. Таким образом, превышены даже показатели начала 2020 года, когда ритейлеры и банки фиксировали наибольший потребительский пессимизм. Динамика значений СберИндекса — показателя потребительской активности, рассчитываемый Сбером — за сопоставимые периоды 2021 и 2022 года также подтверждает спад потребительских настроений. С апреля этого года происходит снижение числа онлайн- и офлайн-точек, где потребитель в течение дня делает покупки.

Снижение потребительских планов приводит и к переоценке прошлого опыта. В апреле респондентам задавался вопрос о том, приходилось ли им отказываться от необходимых покупок (продуктов питания, одежды и товаров для дома) за последние полгода. Исследование показало снижение доли респондентов, которые утвердительно ответили на этот вопрос. Данное снижение говорит не столько об улучшении материального положения россиян, сколько о том, что экономическая обстановка прошлых месяцев в свете нынешних дней кажется более благополучной, чем это было летом 2021 года.

Растет число респондентов, которые полагают, что в нынешних условиях лучше не совершать покупки в кредит или в долг. Обратим внимание на то, что лояльность к покупкам в кредит в российском обществе росла с 2009 по 2014 год, а интерес к этой форме покупок заметно снизился в конце 2014 года вследствие роста экономической нестабильности и курса валют. Спад экономических оценок, вызванный пенсионной реформой, а также пандемия коронавируса сопровождались ростом совокупной просроченной задолженности физических лиц. Это также могло укрепить негативное отношение к кредитам в 2018-2021 годах. Данное исследование дает основание считать, что текущий уровень привлекательности потребительского кредитования ниже минимальных показателей 2009 года. При этом снижение лояльного отношения к кредиту происходит во всех потребительских группах. Установки обеспеченных и бедных групп сравниваются, что характерно для кризисных периодов: так было в 2009 и в 2014 годах.

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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