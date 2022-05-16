Религиозные представления

Большинство россиян относят себя к православию, 15% не причисляют себя ни к какому вероисповеданию. Около половины считают себя религиозными людьми; порядка 9% посещают религиозные службы хотя бы раз в месяц. При этом религиозная вера нередко соседствует с суевериями.

71% респондентов относят себя к православным, 5% — к мусульманам и еще около 3% к другим религиям (прежде всего к католицизму, протестантизму и буддизму). Еще 15% респондентов не относят себя ни к какому вероисповеданию и около 4% называют себя атеистами.

За последние пару лет заметно выросло число россиян, которые не посещают религиозные службы; сегодня таких порядка 43%. При этом более-менее регулярно посещают религиозные службы порядка 9% респондентов (суммарное число тех, кто посещает службы хотя бы раз в месяц), этот показатель за последние годы снизился.

Около половины (53%) респондентов считают себя религиозными людьми: 9% — очень религиозными (что более-менее совпадает с числом тех, кто регулярно посещает религиозные службы), 44% — в какой-то мере религиозными. Треть определяют себя как не слишком религиозных, 16% — как совершенно нерелигиозных. Данное соотношение остается в последние годы остается более-менее постоянным.

При этом почти 9 из 10 россиян (87%) так или иначе собирались отмечать Пасху. В том числе собирались красить яйца (76%) и покупать куличи (47%). На богослужение в храм собирались 6%.

Религиозная вера соседствует с суевериями. Так, примерно одинаковы доли россиян, которые верят в “царство небесное” и “сглаз и порчу”. Довольно часто (примерно в двух третях случаев) эти группы пересекаются между собой.

Вера в жизнь после смерти довольно устойчива. В последние несколько лет в это верили порядка половины респондентов.

К тому, что Царство небесное существует, также склоняется около половины респондентов (51%): 27% — уверены в этом, 24% считают, что оно скорее всего существует. 14% полагают, что оно скорее всего не существует, четверть не верят в него.

Считают возможными религиозные чудеса около половины респондентов (51%): в них верят 27%, еще 24% — думают, что они скорее всего существуют.

Существование сглаза и порчи также считают возможным 51% респондентов: 29% верят в них, 22% полагают, что они скорее всего существуют. Не верят в них 43% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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