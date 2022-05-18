Оценки социального самочувствия

Апрельский опрос зафиксировал резкий рост положительных оценок респондентами собственного самочувствия, а также самочувствия окружающих. Чувства, связанные с удовлетворенностью и самоутверждением сегодня преобладают. Депрессивные настроения и агрессия, напротив, заметно ослабли.
Апрельский опрос зафиксировал серьезные изменения самочувствия респондентов. Заметно вырос уровень удовлетворенности и самоутверждения: с 55% в прошлом году до 66% в апреле 2022 года. Напротив, уровень депрессии и агрессии снизился до 31-32%.
В тексте и на графиках приводятся укрупненные категории:
Агрессия, ресентимент: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.
Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.
Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.
Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично? (детализация)
|ноя.14
|июл.15
|июл.16
|июл.17
|сен.19
|сен.20
|янв.21
|апр.22
|гордость за свой народ
|13
|15
|9
|11
|15
|13
|17
|36
|надежда
|31
|32
|28
|31
|34
|35
|31
|30
|уверенность в завтрашнем дне
|8
|10
|10
|13
|17
|15
|14
|15
|растерянность
|13
|12
|12
|9
|12
|14
|16
|14
|чувство ответственности за происходящее
|7
|9
|7
|6
|12
|9
|11
|14
|Обида за свой народ
|16
|17
|18
|17
|25
|19
|23
|13
|усталость, безразличие
|20
|17
|23
|21
|23
|22
|19
|12
|чувство собственного достоинства
|14
|13
|10
|11
|13
|14
|10
|12
|страх
|7
|7
|8
|6
|7
|9
|8
|11
|чувство свободы
|8
|7
|6
|6
|12
|11
|9
|9
|отчаяние
|6
|7
|8
|6
|8
|9
|13
|8
|обида
|8
|7
|8
|6
|7
|9
|9
|7
|чувство стыда за происходящее
|7
|6
|7
|6
|13
|12
|15
|7
|чувство одиночества, заброшенности
|6
|6
|8
|7
|6
|7
|6
|4
|озлобленность, агрессивность
|3
|5
|4
|3
|4
|4
|6
|4
|зависть
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|другое
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|4
|затрудняюсь ответить
|13
|11
|11
|12
|7
|5
|5
|6
Похожая тенденция наблюдается в оценках респондентами настроения окружающих людей. Если в прошлом году опрошенные чаще замечали у других усиление ресентимента и агрессии, то сегодня говорят о росте удовлетворенности и самоутверждения.
Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей? (детализация)
|мар.99
|июл.03
|окт.06
|июл.08
|авг.09
|окт.10
|авг.11
|сен.12
|ноя.13
|ноя.14
|июл.15
|июл.16
|июл.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|янв.21
|апр.22
|Гордость за свой народ
|2
|4
|6
|8
|6
|7
|4
|5
|4
|11
|11
|9
|14
|19
|13
|10
|17
|37
|Надежда
|10
|30
|34
|41
|29
|34
|30
|30
|25
|25
|29
|22
|34
|34
|26
|30
|25
|28
|Страх
|29
|15
|13
|9
|19
|11
|8
|13
|14
|12
|10
|10
|11
|16
|13
|19
|15
|19
|Растерянность
|24
|18
|16
|12
|22
|16
|10
|14
|17
|16
|13
|15
|17
|20
|12
|19
|18
|18
|Усталость, безразличие
|52
|40
|33
|27
|42
|33
|36
|32
|35
|25
|26
|31
|32
|34
|36
|36
|25
|15
|Ответственность за происходящее в стране
|2
|4
|9
|4
|4
|7
|4
|4
|5
|7
|7
|6
|6
|8
|9
|8
|10
|15
|Уверенность в завтрашнем дне
|3
|11
|15
|15
|7
|12
|8
|10
|8
|7
|6
|7
|10
|15
|11
|10
|13
|12
|Чувство собственного достоинства
|3
|11
|16
|18
|8
|14
|10
|13
|7
|12
|10
|8
|13
|12
|10
|12
|8
|12
|Ожесточение, агрессивность
|37
|18
|18
|15
|19
|17
|15
|18
|24
|12
|14
|15
|14
|15
|16
|12
|18
|11
|Отчаяние
|37
|14
|13
|8
|17
|10
|12
|10
|17
|9
|8
|12
|12
|16
|13
|12
|15
|9
|Чувство свободы
|4
|14
|14
|13
|7
|12
|7
|13
|8
|6
|6
|5
|11
|10
|8
|11
|8
|9
|Обида
|26
|18
|18
|11
|16
|14
|13
|9
|13
|7
|9
|17
|13
|15
|12
|14
|12
|6
|Зависть
|8
|8
|13
|13
|12
|9
|9
|12
|9
|9
|5
|9
|9
|9
|10
|7
|5
|5
|Одиночество
|5
|8
|13
|7
|11
|11
|10
|9
|7
|6
|4
|6
|7
|8
|9
|10
|6
|4
|Другое
|2
|2
|2
|1
|2
|4
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|Затруднились ответить
|3
|11
|6
|13
|10
|8
|18
|15
|10
|14
|15
|15
|10
|6
|7
|5
|5
|7
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.