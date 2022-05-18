Оценки социального самочувствия

Апрельский опрос зафиксировал резкий рост положительных оценок респондентами собственного самочувствия, а также самочувствия окружающих. Чувства, связанные с удовлетворенностью и самоутверждением сегодня преобладают. Депрессивные настроения и агрессия, напротив, заметно ослабли.

Апрельский опрос зафиксировал серьезные изменения самочувствия респондентов. Заметно вырос уровень удовлетворенности и самоутверждения: с 55% в прошлом году до 66% в апреле 2022 года. Напротив, уровень депрессии и агрессии снизился до 31-32%.

В тексте и на графиках приводятся укрупненные категории:

Агрессия, ресентимент: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.

Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.

Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично? (детализация)

ноя.14 июл.15 июл.16 июл.17 сен.19 сен.20 янв.21 апр.22 гордость за свой народ 13 15 9 11 15 13 17 36 надежда 31 32 28 31 34 35 31 30 уверенность в завтрашнем дне 8 10 10 13 17 15 14 15 растерянность 13 12 12 9 12 14 16 14 чувство ответственности за происходящее 7 9 7 6 12 9 11 14 Обида за свой народ 16 17 18 17 25 19 23 13 усталость, безразличие 20 17 23 21 23 22 19 12 чувство собственного достоинства 14 13 10 11 13 14 10 12 страх 7 7 8 6 7 9 8 11 чувство свободы 8 7 6 6 12 11 9 9 отчаяние 6 7 8 6 8 9 13 8 обида 8 7 8 6 7 9 9 7 чувство стыда за происходящее 7 6 7 6 13 12 15 7 чувство одиночества, заброшенности 6 6 8 7 6 7 6 4 озлобленность, агрессивность 3 5 4 3 4 4 6 4 зависть 1 1 1 1 1 2 1 1 другое 1 2 1 2 2 2 2 4 затрудняюсь ответить 13 11 11 12 7 5 5 6

Похожая тенденция наблюдается в оценках респондентами настроения окружающих людей. Если в прошлом году опрошенные чаще замечали у других усиление ресентимента и агрессии, то сегодня говорят о росте удовлетворенности и самоутверждения.

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей? (детализация)

мар.99 июл.03 окт.06 июл.08 авг.09 окт.10 авг.11 сен.12 ноя.13 ноя.14 июл.15 июл.16 июл.17 окт.18 сен.19 сен.20 янв.21 апр.22 Гордость за свой народ 2 4 6 8 6 7 4 5 4 11 11 9 14 19 13 10 17 37 Надежда 10 30 34 41 29 34 30 30 25 25 29 22 34 34 26 30 25 28 Страх 29 15 13 9 19 11 8 13 14 12 10 10 11 16 13 19 15 19 Растерянность 24 18 16 12 22 16 10 14 17 16 13 15 17 20 12 19 18 18 Усталость, безразличие 52 40 33 27 42 33 36 32 35 25 26 31 32 34 36 36 25 15 Ответственность за происходящее в стране 2 4 9 4 4 7 4 4 5 7 7 6 6 8 9 8 10 15 Уверенность в завтрашнем дне 3 11 15 15 7 12 8 10 8 7 6 7 10 15 11 10 13 12 Чувство собственного достоинства 3 11 16 18 8 14 10 13 7 12 10 8 13 12 10 12 8 12 Ожесточение, агрессивность 37 18 18 15 19 17 15 18 24 12 14 15 14 15 16 12 18 11 Отчаяние 37 14 13 8 17 10 12 10 17 9 8 12 12 16 13 12 15 9 Чувство свободы 4 14 14 13 7 12 7 13 8 6 6 5 11 10 8 11 8 9 Обида 26 18 18 11 16 14 13 9 13 7 9 17 13 15 12 14 12 6 Зависть 8 8 13 13 12 9 9 12 9 9 5 9 9 9 10 7 5 5 Одиночество 5 8 13 7 11 11 10 9 7 6 4 6 7 8 9 10 6 4 Другое 2 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 Затруднились ответить 3 11 6 13 10 8 18 15 10 14 15 15 10 6 7 5 5 7

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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