Пресс-выпуски

Оценки социального самочувствия

Версия для печати Версия для печати

Апрельский опрос зафиксировал резкий рост положительных оценок респондентами собственного самочувствия, а также самочувствия окружающих. Чувства, связанные с удовлетворенностью и самоутверждением сегодня преобладают. Депрессивные настроения и агрессия, напротив, заметно ослабли.

Апрельский опрос зафиксировал серьезные изменения самочувствия респондентов. Заметно вырос уровень удовлетворенности и самоутверждения: с 55% в прошлом году до 66% в апреле 2022 года. Напротив, уровень депрессии и агрессии снизился до 31-32%. 

В тексте и на графиках приводятся укрупненные категории: 

Агрессия, ресентимент: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.

Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.

Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично? (детализация)

 ноя.14июл.15июл.16июл.17сен.19сен.20янв.21апр.22
гордость за свой народ131591115131736
надежда3132283134353130
уверенность в завтрашнем дне810101317151415
растерянность131212912141614
чувство ответственности за происходящее79761291114
Обида за свой народ1617181725192313
усталость, безразличие2017232123221912
чувство собственного достоинства1413101113141012
страх778679811
чувство свободы8766121199
отчаяние678689138
обида87867997
чувство стыда за происходящее76761312157
чувство одиночества, заброшенности66876764
озлобленность, агрессивность35434464
зависть11111211
другое12122224
затрудняюсь ответить131111127556

Похожая тенденция наблюдается в оценках респондентами настроения окружающих людей. Если в прошлом году опрошенные чаще замечали у других усиление ресентимента и агрессии, то сегодня говорят о росте удовлетворенности и самоутверждения.

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей? (детализация)

 мар.99июл.03окт.06июл.08авг.09окт.10авг.11сен.12ноя.13ноя.14июл.15июл.16июл.17окт.18сен.19сен.20янв.21апр.22
Гордость за свой народ24686745411119141913101737
Надежда103034412934303025252922343426302528
Страх2915139191181314121010111613191519
Растерянность241816122216101417161315172012191818
Усталость, безразличие524033274233363235252631323436362515
Ответственность за происходящее в стране24944744577668981015
Уверенность в завтрашнем дне31115157128108767101511101312
Чувство собственного достоинства3111618814101371210813121012812
Ожесточение, агрессивность371818151917151824121415141516121811
Отчаяние37141381710121017981212161312159
Чувство свободы41414137127138665111081189
Обида26181811161413913791713151214126
Зависть88131312991299599910755
Одиночество58137111110976467891064
Другое222124112111222112
Затруднились ответить3116131081815101415151067557

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

close

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!