Российско-американские отношения

В марте 2022 года Левада-Центр и исследовательская организация Chicago Council on Global Affairs провели совместное исследование общественного мнения россиян и американцев о российско-американских отношениях и наиболее актуальных темах международной повестки. Исследование показало рост негативного отношения к США среди россиян, снижение готовности к сотрудничеству – и вместе с этим усиление опасений, связанных с возможным конфликтом.
В марте Левада-Центр опубликовал результаты опроса об отношении к некоторым западным странам и ассоциациям, свидетельствующие о резком падении положительных установок.
Отношение к США
Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
|Хорошо
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|Затруднились ответить
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Кроме личного отношения к странам респондентам был задан вопрос об уважения в мире, которым пользуются Россия, Китай, США, Германия и Украина. По мнению россиян, Китай занимает лидирующую позицию по этому параметру: четыре из пяти россиян полагают, что эту страну в мире уважают (81%). Две трети опрошенных полагают, что Россия пользуется уважением в мире (66%); Германия – половина россиян (52%). Треть респондентов считают, что США уважаемы в мире (34%), Украина – 18%.
Отношение к лидерам стран во многом повторяет данные ответов на предыдущий вопрос. Респонденты лучше всего относятся к В. Путину (87%). Руководство стран-«союзников» также пользуется наиболее доброжелательным отношением – А. Лукашенко (82%) и Си Цзиньпин (82%). Установки в отношении лидеров западных стран заметно более негативные – в этом ряду лучше относятся к лидерам Франции (Э. Макрон – 24%) и Германии (О. Шольц – 14%). Отношение к Д. Байдену и В. Зеленскому крайне отрицательное (6%).
Сравнивая вышеприведенные данные с результатами опроса американцев, который был проведен Chicago Council on Global Affairs в марте 2022 года, можно обратить внимание на «зеркально» противоположное отношение к лидерам некоторых стран. Американцы заметно чаще испытывают симпатии В. Зеленскому (81%) и президенту США Д. Байдену (52%), чем к лидерам Китая (Си Цзиньпин – 10%) и России (В. Путин – 4%).
Ухудшение отношений между Россией и США отразилось на готовности россиян к сотрудничеству между странами. Число респондентов, полагающих необходимым стремление к сотрудничеству с США, снизилось до 30%.
Чаще стремление к сотрудничеству выражают более молодые группы респондентов, респонденты с более высоким уровнем потребления и образования.
Число россиян, которые полагают, что Россия была и остается частью Европы, практически не изменилось по сравнению с результатами сопоставимого исследования, проведенного в 2016 году (64%, в 2016 – 68%). Заметна возрастная дифференциация в ответах респондентов: молодые люди реже согласны с утверждением о том, что Россия – это часть Европы. Люди старшего возраста, наоборот, чаще видят Россию европейской страной.
Респондентам был предложен набор явлений и процессов и задан вопрос о том, насколько они опасны для России. При сравнении результатов с прошлой волной опроса, проходившей в 2016 году, обращает на себя внимание общий рост тревоги и увеличение доли ответов «очень опасно» для всех предложенных вариантов. Вместе с этим наибольший рост опасений связан с внешнеполитическими факторами: действия альянса НАТО и рост военной силы США.
Респонденты старшего возраста настроены более оптимистично и чаще ждут изменений в лучшую сторону в аспекте глобального политического влияния России (42%). Молодежь, наоборот, более скептична: лишь 28% ждут усиления российского влияния.
«Прогноз» изменений уровня благосостояния не зависит от возраста, но заметны отличия между городским и сельским населением. Жители городов с населением более 100 тыс. жителей чаще дают пессимистичные оценки: только 19% ждут улучшения благосостояния, а среди жителей сел и небольших городов – 27%.
При этом только 13% россиян считают, что России следует пойти на уступки для снятия санкций. Несколько чаще так думают молодые респонденты в возрасте до 40 лет (18%). Респонденты старших возрастов, напротив, реже всего готовы принять уступки со стороны России (только 9% в возрастной группе 55 лет и старше).
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Опрос Chicago Council on Global Affairs был проведен 25 — 28 марта 2022 года компанией Ipsos с использованием ее общенациональной исследовательской панели, KnowledgePanel, по взвешенной национальной выборке из 1016 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность выборки составляет +/- 3,0 процентных пункта.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.