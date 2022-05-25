Российско-американские отношения

В марте 2022 года Левада-Центр и исследовательская организация Chicago Council on Global Affairs провели совместное исследование общественного мнения россиян и американцев о российско-американских отношениях и наиболее актуальных темах международной повестки. Исследование показало рост негативного отношения к США среди россиян, снижение готовности к сотрудничеству – и вместе с этим усиление опасений, связанных с возможным конфликтом.

В марте Левада-Центр опубликовал результаты опроса об отношении к некоторым западным странам и ассоциациям, свидетельствующие о резком падении положительных установок.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

04.1990 11.1991 08.1992 04.1993 03.1997 12.1998 03.1999 04.1999 05.1999 08.1999 09.1999 11.1999 12.1999 02.2000 05.2000 07.2000 02.2001 05.2001 09.2001 10.2001 11.2001 12.2001 01.2002 03.2002 04.2002 05.2002 06.2002 07.2002 08.2002 09.2002 10.2002 11.2002 01.2003 03.2003 03.2003 04.2003 05.2003 05.2003 06.2003 07.2003 08.2003 09.2003 10.2003 11.2003 12.2003 01.2004 02.2004 03.2004 04.2004 05.2004 06.2004 07.2004 08.2004 09.2004 10.2004 11.2004 12.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 05.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 08.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 01.2020 08.2020 11.2020 01.2021 03.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 03.2022 75 80 74 72 72 67 38 33 32 49 60 54 60 67 68 69 59 69 70 60 68 65 68 48 59 61 65 69 67 60 69 61 53 48 38 27 45 46 46 56 59 47 64 59 59 54 65 56 53 53 56 57 67 62 62 66 58 61 60 60 63 60 63 66 63 59 61 63 57 57 52 50 53 45 51 54 55 58 50 56 50 55 45 44 43 45 48 52 47 48 54 47 51 49 48 51 43 23 33 38 46 36 47 53 54 53 60 60 56 62 60 54 59 60 64 45 51 54 56 46 53 55 48 51 53 41 48 43 18 17 17 18 12 19 16 19 21 21 23 25 19 25 23 28 37 37 24 35 31 24 26 25 20 42 33 31 34 31 42 47 42 42 35 40 40 31 39 45 31 17 7 6 8 7 18 23 49 53 54 33 25 31 28 22 21 23 27 22 20 27 22 24 20 41 34 28 26 19 22 29 24 29 38 40 55 66 43 44 42 38 30 43 28 33 30 36 29 36 36 37 35 35 26 31 31 29 34 32 31 32 29 31 29 26 26 30 30 30 32 32 37 39 39 44 39 36 34 33 39 32 36 35 45 47 48 43 41 38 39 41 35 42 39 37 40 37 46 67 51 49 40 50 40 33 31 34 27 27 29 26 27 33 29 27 23 40 35 32 32 38 34 25 39 38 36 49 37 44 71 74 73 73 81 73 73 70 68 70 65 64 70 65 65 56 49 51 61 51 59 60 52 56 69 40 55 57 56 43 44 40 46 46 51 43 42 54 47 42 55 72 19 14 20 22 10 10 13 14 15 18 15 15 13 12 11 8 13 9 10 12 10 11 12 10 8 11 10 13 11 10 7 10 9 12 7 7 12 10 13 6 11 11 9 9 11 10 7 8 11 10 8 9 7 7 7 5 8 7 9 8 8 9 8 8 11 10 9 7 11 12 12 12 8 11 9 11 11 10 11 12 14 10 11 9 10 12 12 10 14 11 11 11 15 12 12 11 10 15 13 14 14 14 14 15 14 14 13 16 12 13 13 12 13 13 15 15 14 12 15 13 17 13 11 11 11 15 13 11 9 10 9 7 8 12 11 12 10 13 10 11 9 13 16 14 12 15 14 11 16 22 19 11 18 12 12 11 16 14 13 12 12 14 17 18 15 14 13 13 1

Кроме личного отношения к странам респондентам был задан вопрос об уважения в мире, которым пользуются Россия, Китай, США, Германия и Украина. По мнению россиян, Китай занимает лидирующую позицию по этому параметру: четыре из пяти россиян полагают, что эту страну в мире уважают (81%). Две трети опрошенных полагают, что Россия пользуется уважением в мире (66%); Германия – половина россиян (52%). Треть респондентов считают, что США уважаемы в мире (34%), Украина – 18%.

Отношение к лидерам стран во многом повторяет данные ответов на предыдущий вопрос. Респонденты лучше всего относятся к В. Путину (87%). Руководство стран-«союзников» также пользуется наиболее доброжелательным отношением – А. Лукашенко (82%) и Си Цзиньпин (82%). Установки в отношении лидеров западных стран заметно более негативные – в этом ряду лучше относятся к лидерам Франции (Э. Макрон – 24%) и Германии (О. Шольц – 14%). Отношение к Д. Байдену и В. Зеленскому крайне отрицательное (6%).

Сравнивая вышеприведенные данные с результатами опроса американцев, который был проведен Chicago Council on Global Affairs в марте 2022 года, можно обратить внимание на «зеркально» противоположное отношение к лидерам некоторых стран. Американцы заметно чаще испытывают симпатии В. Зеленскому (81%) и президенту США Д. Байдену (52%), чем к лидерам Китая (Си Цзиньпин – 10%) и России (В. Путин – 4%).

Ухудшение отношений между Россией и США отразилось на готовности россиян к сотрудничеству между странами. Число респондентов, полагающих необходимым стремление к сотрудничеству с США, снизилось до 30%.

Чаще стремление к сотрудничеству выражают более молодые группы респондентов, респонденты с более высоким уровнем потребления и образования.

Число россиян, которые полагают, что Россия была и остается частью Европы, практически не изменилось по сравнению с результатами сопоставимого исследования, проведенного в 2016 году (64%, в 2016 – 68%). Заметна возрастная дифференциация в ответах респондентов: молодые люди реже согласны с утверждением о том, что Россия – это часть Европы. Люди старшего возраста, наоборот, чаще видят Россию европейской страной.

Респондентам был предложен набор явлений и процессов и задан вопрос о том, насколько они опасны для России. При сравнении результатов с прошлой волной опроса, проходившей в 2016 году, обращает на себя внимание общий рост тревоги и увеличение доли ответов «очень опасно» для всех предложенных вариантов. Вместе с этим наибольший рост опасений связан с внешнеполитическими факторами: действия альянса НАТО и рост военной силы США.

Респонденты старшего возраста настроены более оптимистично и чаще ждут изменений в лучшую сторону в аспекте глобального политического влияния России (42%). Молодежь, наоборот, более скептична: лишь 28% ждут усиления российского влияния.

«Прогноз» изменений уровня благосостояния не зависит от возраста, но заметны отличия между городским и сельским населением. Жители городов с населением более 100 тыс. жителей чаще дают пессимистичные оценки: только 19% ждут улучшения благосостояния, а среди жителей сел и небольших городов – 27%.

При этом только 13% россиян считают, что России следует пойти на уступки для снятия санкций. Несколько чаще так думают молодые респонденты в возрасте до 40 лет (18%). Респонденты старших возрастов, напротив, реже всего готовы принять уступки со стороны России (только 9% в возрастной группе 55 лет и старше).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Опрос Chicago Council on Global Affairs был проведен 25 — 28 марта 2022 года компанией Ipsos с использованием ее общенациональной исследовательской панели, KnowledgePanel, по взвешенной национальной выборке из 1016 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность выборки составляет +/- 3,0 процентных пункта.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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