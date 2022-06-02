Конфликт с Украиной

Внимание к “специальной военной операцией” продолжает снижаться. Наиболее объективным источником информации по ситуации вокруг Украины респонденты считают телевидение, однако велика доля тех, кто не считает его достаточно объективным. Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине. Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой.

За ситуацией вокруг Украины внимательно следят 56% респондентов (в том числе 22% следят “очень внимательно” и 34% “довольно внимательно”). Внимание к происходящему продолжает постепенно снижаться.

Более внимательно за событиями следят люди в возрасте 55 лет и старше: 71% из них внимательно наблюдают; из группы 40-54 года внимательно следят 57% респондентов, из группы 25-39 лет — 45%, в самой молодой группе, 18-24 года, — 34%.

Чуть больше половины (53%) респондентов полагают, что телевидение объективно в освещении ситуации вокруг Украины: 21% считают его полностью объективным, треть (32%) — в основном объективным. Лишь около трети респондентов говорят об объективности социальных сетей и интернет изданий.

Обеспокоенность событиями в Украине также начинает постепенно снижаться. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 66% из них они беспокоят, при этом только 14% опрошенных они очень беспокоят, чуть больше половины (52%) — скорее беспокоят. Наибольшая обеспокоенность характерна для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше).

Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине в мае незначительно выросла, но не достигла уровня марта. Сегодня о своей поддержке говорят 77% респондентов (в том числе 47% “определенно поддерживают”, и еще 30% “скорее поддерживают”); не поддерживают суммарно 17%. Наибольшую поддержку демонстрируют старшие поколения респондентов, среди молодых “безусловная поддержка” спецоперации заметно ниже.

Большинство респондентов (73%) считают, что “специальная военная операция” продвигается успешно, иного мнения придерживаются 15% опрошенных. В апреле 68% полагали, что “спецоперация” проходит успешно, 17% — что неуспешно.

Около трети респондентов считают, что такие люди, как они, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине, 58% полагают, что безусловно не несут. По сравнению с апрелем доля опрошенных, признающих ответственность, выросла на 8 п.п.

В обществе нет четкого мнения о том, как долго может длится военная “спецоперация”. Около трети (37%) считают, что она может продлиться до полугода: 2% — не больше месяца, 9% — от месяца до двух, 26% — от двух месяцев до полугода. Еще 44% опрошенных полагают, что она может продлиться больше полугода: 23% — от полугода до года, 21% — больше года.

Большинство респондентов (75%) считают, что “специальная военная операция” закончится победой России, еще 15% полагают, что ни одна из сторон не сможет одержать верх. В победу Украины по-прежнему практически никто не верит.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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