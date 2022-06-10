Отношение к Владимиру Путину

Отношение респондентов к президенту в последние месяцы заметно улучшилось, при этом преобладают позитивно-нейтральные оценки. Респонденты приписывают Владимиру Путину прежде всего позитивные личные характеристики, управленческий опыт, лидерский потенциал и построение сильного государства. Среди негативных характеристик чаще отмечают различные неудачи во внутренней политике и коррупцию. Большинство хотели бы его переизбрания президентом в 2024 году.
В отношении президента сегодня преобладают позитивно-нейтральные оценки. Четверть респондентов описывают своё отношение к В. Путину как “симпатию”, еще 19% — как “восхищение” (доля положительных оценок заметно выросла по сравнению с предыдущим замером, похожий рост отмечался в 2014-2015 гг.). Еще 11% респондентов говорят о “нейтральном, безразличном” отношении к президенту, около трети (31%) не могут сказать о нём ничего плохого.
|ноя.00
|ноя.02
|ноя.05
|мар.08
|окт.11
|мар.13
|мар.14
|мар.15
|июл.16
|апр.17
|окт.19
|мар.20
|авг.21
|май.22
|Симпатия
|31
|37
|32
|41
|24
|18
|31
|37
|29
|32
|24
|20
|21
|25
|Восхищение
|4
|5
|4
|9
|3
|2
|6
|10
|8
|10
|8
|9
|8
|19
|Нейтральное, безразличное
|11
|9
|11
|10
|17
|22
|15
|10
|17
|17
|15
|16
|16
|11
|Настороженное, выжидательное
|11
|6
|5
|2
|7
|10
|6
|5
|4
|6
|8
|9
|7
|4
|Отвращение
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|3
|6
|2
|Антипатия
|1
|1
|2
|1
|2
|5
|2
|2
|2
|3
|3
|5
|4
|2
|Не могу сказать о нем ничего плохого
|36
|37
|36
|34
|33
|30
|29
|30
|31
|27
|30
|27
|27
|31
|Не могу сказать о нем ничего хорошего
|4
|3
|8
|3
|8
|8
|7
|3
|6
|4
|8
|8
|9
|4
|Затруднились ответить
|1
|1
|1
|2
|5
|3
|4
|2
|1
|1
|1
|3
|2
|2
Согласно данным открытого вопроса, респонденты называют следующие основные черты, которые им нравятся во Владимире Путине: “честный, справедливый, упрямый, человек слова” (33% от тех, кто дал содержательный ответ), “опытный, компетентный, деловой, мудро решает вопросы, знает историю” (32%), “сильный лидер, держит всё в своих руках, харизматичный, царь, император, командир” (28%).
Среди характеристик, по которым респондентам не нравится Владимир Путин, преобладают следующие: “плохая внутренняя политика, пенсионная реформа, наплыв мигрантов” (23% от тех, кто дал содержательный ответ), “забыл о народе, живёт своими/внешнеполитическими амбициями, помогает чужим, а не своим” (17%), “коррупция, мягкотелый, слишком добрый/мягкий/лояльный” (9%).
Общая мобилизация общественного мнения сказалась и на желании респондентов видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года. Еще год назад ответы распределились практически поровну между тем кто хотел этого и не хотел (47% к 42%). Сегодня же преобладают те, кто хотел бы переизбрания Владимира Путина (72% к 19%).
|окт.12
|окт.13
|ноя.14
|май.16
|окт.16
|май.17
|авг.17
|май.18
|июл.19
|мар.20
|фев.21
|сен.21
|май.22
|Хотели бы
|34
|33
|58
|60
|63
|66
|67
|51
|54
|46
|48
|47
|72
|Не хотели бы
|40
|45
|19
|21
|19
|20
|18
|27
|38
|40
|41
|42
|19
|Затруднились ответить
|26
|23
|22
|19
|19
|14
|16
|22
|8
|14
|11
|11
|9
Хотят видеть Владимира Путина на президентском посту после 2024 года прежде всего россияне 55 лет и старше (79% хотят, 14% не хотят), меньше всего — респонденты 18-24 лет (65% — хотят, 28% — не хотят).
Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (81% — за, 12% — против). Наименее распространено — среди читателей Интернет-изданий (64% и 25% соответственно) и Телеграм-каналов (61% и 30% соответственно).
Мобилизация общественного мнения сказалась и на представлениях респондентов о том, почему “многие люди доверяют Владимиру Путину”. Доля ответов “люди убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране” выросла до 39% (в прошлом году таких было 22%). Похожая ситуация наблюдалась и в 2014-2015 годах. Соответственно, 31% респондентов считают, что люди доверяют В. Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (41% — в сентябре 2021 года). 26% полагают, что люди надеются на способность В. Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% — в сентябре 2021 года).
Также см. ежемесячные рейтинги одобрения и доверия.
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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