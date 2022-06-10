Пресс-выпуски

Отношение к Владимиру Путину

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Отношение респондентов к президенту в последние месяцы заметно улучшилось, при этом преобладают позитивно-нейтральные оценки. Респонденты приписывают Владимиру Путину прежде всего позитивные личные характеристики, управленческий опыт, лидерский потенциал и построение сильного государства. Среди негативных характеристик чаще отмечают различные неудачи во внутренней политике и коррупцию. Большинство хотели бы его переизбрания президентом в 2024 году.

В отношении президента сегодня преобладают позитивно-нейтральные оценки. Четверть респондентов описывают своё отношение к В. Путину как “симпатию”, еще 19% — как “восхищение” (доля положительных оценок заметно выросла по сравнению с предыдущим замером, похожий рост отмечался в 2014-2015 гг.). Еще 11% респондентов говорят о “нейтральном, безразличном” отношении к президенту, около трети (31%) не могут сказать о нём ничего плохого.

ноя.00ноя.02ноя.05мар.08окт.11мар.13мар.14мар.15июл.16апр.17окт.19мар.20авг.21май.22
Симпатия3137324124183137293224202125
Восхищение45493261081089819
Нейтральное, безразличное119111017221510171715161611
Настороженное, выжидательное1165271065468974
Отвращение00101201113362
Антипатия11212522233542
Не могу сказать о нем  ничего плохого3637363433302930312730272731
Не могу сказать о нем  ничего хорошего43838873648894
Затруднились ответить11125342111322

Согласно данным открытого вопроса, респонденты называют следующие основные черты, которые им нравятся во Владимире Путине: “честный, справедливый, упрямый, человек слова” (33% от тех, кто дал содержательный ответ), “опытный, компетентный, деловой, мудро решает вопросы, знает историю” (32%), “сильный лидер, держит всё в своих руках, харизматичный, царь, император, командир” (28%).

Среди характеристик, по которым респондентам не нравится Владимир Путин, преобладают следующие: “плохая внутренняя политика, пенсионная реформа, наплыв мигрантов” (23% от тех, кто дал содержательный ответ), “забыл о народе, живёт своими/внешнеполитическими амбициями, помогает чужим, а не своим” (17%), “коррупция, мягкотелый, слишком добрый/мягкий/лояльный” (9%).

Общая мобилизация общественного мнения сказалась и на желании респондентов видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года. Еще год назад ответы распределились практически поровну между тем кто хотел этого и не хотел (47% к 42%). Сегодня же преобладают те, кто хотел бы переизбрания Владимира Путина (72% к 19%).

окт.12окт.13ноя.14май.16окт.16май.17авг.17май.18июл.19мар.20фев.21сен.21май.22
Хотели бы34335860636667515446484772
Не хотели бы40451921192018273840414219
Затруднились ответить262322191914162281411119

Хотят видеть Владимира Путина на президентском посту после 2024 года прежде всего россияне 55 лет и старше (79% хотят, 14% не хотят), меньше всего — респонденты 18-24 лет (65% — хотят, 28% — не хотят).

Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (81% — за, 12% — против). Наименее распространено — среди читателей Интернет-изданий (64% и 25% соответственно) и Телеграм-каналов (61% и 30% соответственно). 

Мобилизация общественного мнения сказалась и на представлениях респондентов о том, почему “многие люди доверяют Владимиру Путину”. Доля ответов “люди убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране” выросла до 39% (в прошлом году таких было 22%). Похожая ситуация наблюдалась и в 2014-2015 годах. Соответственно, 31% респондентов считают, что люди доверяют В. Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (41% — в сентябре 2021 года). 26% полагают, что люди надеются на способность В. Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% — в сентябре 2021 года).

Также см. ежемесячные рейтинги одобрения и доверия.

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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