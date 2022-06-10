Отношение к Владимиру Путину

Отношение респондентов к президенту в последние месяцы заметно улучшилось, при этом преобладают позитивно-нейтральные оценки. Респонденты приписывают Владимиру Путину прежде всего позитивные личные характеристики, управленческий опыт, лидерский потенциал и построение сильного государства. Среди негативных характеристик чаще отмечают различные неудачи во внутренней политике и коррупцию. Большинство хотели бы его переизбрания президентом в 2024 году.

В отношении президента сегодня преобладают позитивно-нейтральные оценки. Четверть респондентов описывают своё отношение к В. Путину как “симпатию”, еще 19% — как “восхищение” (доля положительных оценок заметно выросла по сравнению с предыдущим замером, похожий рост отмечался в 2014-2015 гг.). Еще 11% респондентов говорят о “нейтральном, безразличном” отношении к президенту, около трети (31%) не могут сказать о нём ничего плохого.

ноя.00 ноя.02 ноя.05 мар.08 окт.11 мар.13 мар.14 мар.15 июл.16 апр.17 окт.19 мар.20 авг.21 май.22 Симпатия 31 37 32 41 24 18 31 37 29 32 24 20 21 25 Восхищение 4 5 4 9 3 2 6 10 8 10 8 9 8 19 Нейтральное, безразличное 11 9 11 10 17 22 15 10 17 17 15 16 16 11 Настороженное, выжидательное 11 6 5 2 7 10 6 5 4 6 8 9 7 4 Отвращение 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 3 3 6 2 Антипатия 1 1 2 1 2 5 2 2 2 3 3 5 4 2 Не могу сказать о нем ничего плохого 36 37 36 34 33 30 29 30 31 27 30 27 27 31 Не могу сказать о нем ничего хорошего 4 3 8 3 8 8 7 3 6 4 8 8 9 4 Затруднились ответить 1 1 1 2 5 3 4 2 1 1 1 3 2 2

Согласно данным открытого вопроса, респонденты называют следующие основные черты, которые им нравятся во Владимире Путине: “честный, справедливый, упрямый, человек слова” (33% от тех, кто дал содержательный ответ), “опытный, компетентный, деловой, мудро решает вопросы, знает историю” (32%), “сильный лидер, держит всё в своих руках, харизматичный, царь, император, командир” (28%).

Среди характеристик, по которым респондентам не нравится Владимир Путин, преобладают следующие: “плохая внутренняя политика, пенсионная реформа, наплыв мигрантов” (23% от тех, кто дал содержательный ответ), “забыл о народе, живёт своими/внешнеполитическими амбициями, помогает чужим, а не своим” (17%), “коррупция, мягкотелый, слишком добрый/мягкий/лояльный” (9%).

Общая мобилизация общественного мнения сказалась и на желании респондентов видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года. Еще год назад ответы распределились практически поровну между тем кто хотел этого и не хотел (47% к 42%). Сегодня же преобладают те, кто хотел бы переизбрания Владимира Путина (72% к 19%).

окт.12 окт.13 ноя.14 май.16 окт.16 май.17 авг.17 май.18 июл.19 мар.20 фев.21 сен.21 май.22 Хотели бы 34 33 58 60 63 66 67 51 54 46 48 47 72 Не хотели бы 40 45 19 21 19 20 18 27 38 40 41 42 19 Затруднились ответить 26 23 22 19 19 14 16 22 8 14 11 11 9

Хотят видеть Владимира Путина на президентском посту после 2024 года прежде всего россияне 55 лет и старше (79% хотят, 14% не хотят), меньше всего — респонденты 18-24 лет (65% — хотят, 28% — не хотят).

Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (81% — за, 12% — против). Наименее распространено — среди читателей Интернет-изданий (64% и 25% соответственно) и Телеграм-каналов (61% и 30% соответственно).

Мобилизация общественного мнения сказалась и на представлениях респондентов о том, почему “многие люди доверяют Владимиру Путину”. Доля ответов “люди убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране” выросла до 39% (в прошлом году таких было 22%). Похожая ситуация наблюдалась и в 2014-2015 годах. Соответственно, 31% респондентов считают, что люди доверяют В. Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (41% — в сентябре 2021 года). 26% полагают, что люди надеются на способность В. Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% — в сентябре 2021 года).

Также см. ежемесячные рейтинги одобрения и доверия.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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