В апреле и мае респонденты чаще всего упоминали события, связанные со “специальной военной операцией”, но доля таких ответов постепенно снижается: если в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, то в мае таких — 42%.

Кроме этого, в апреле респонденты отмечали события, связанные с санкциями и ростом цен (10%), а также смерть В. Жириновского (8%). В мае опрошенные, помимо “спецоперации”, чаще упоминали события, связанные с днём Победы и майскими праздниками (7%), ростом цен (4%) и санкциями Запада (4%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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