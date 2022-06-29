Пресс-выпуски

Московская политика

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По сравнению с апрелем 2021 года отношение москвичей к городским властям улучшилось. Незначительно улучшилось восприятие городских и муниципальных депутатов. Среди партий, за которые проголосовали бы москвичи на выборах в Госдуму, лидируют “Единая Россия”, КПРФ и ЛДПР. Заметно улучшилось отношение москвичей к президенту.

По сравнению с последними измерениями в апреле 2021 года доля положительных оценок органов власти среди москвичей увеличилась. Большинство опрошенных положительно относятся к деятельности мэра (51%) и президента (60%), в 2021 году доля положительных оценок составляла чуть более 40%. Также незначительно улучшилось отношение к депутатам на городском и муниципальном уровнях: 23% плохо (в 2021 году — 29%) оценивают деятельность депутатов Московской городской думы, 17% — хорошо (в 2021 году — 13%); 16% негативно (в 2021 году — 20%) относятся к деятельности муниципальных депутатов, хорошо – 17% (в 2021 году — 15%). В то же время большая часть москвичей не знает о деятельности этих органов власти: о деятельности МГД не знают 20% опрошенных, о деятельных местных депутатов — 27%.

Произошли изменения в электоральных предпочтениях жителей столицы. По сравнению с прошлым годом выросли рейтинги партии власти и КПРФ. За “Единую Россию” проголосовали бы 19% опрошенных, в апреле 2020 года таких было на 4 п.п. меньше. Второе место заняла бы КПРФ, сместив ЛДПР: за эти партии проголосовали бы 12% и 9% соответственно. В то же время 13% респондентов не знают, какой выбор бы сделали, чуть более четверти (27%) — не стали бы голосовать.

При расчёте от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень, за “Единую Россию” проголосовали бы чуть более трети (34%) респондентов, за КПРФ — 21%, за ЛДПР — 16%.

апр.19июл.20апр.21июн.22
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»25241519
«Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ)1210712
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)814109
Политическая партия «Справедливая Россия»4244
  Политическая партия «Новые люди»0003
«Российская экологическая партия «Зеленые»1212
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»2342
Экологическая партия «Зелёная альтернатива»0002
Коммунистическая партия «Коммунисты России»2111
«Российская партия пенсионеров за справедливость»2110
Всероссийская политическая партия «Партия роста»0010
Всероссийская политическая партия «Родина»0010
Другая2231
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень2532
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать12101713
Не стал(а) бы голосовать25212527
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет3343

Значительно увеличился президентский рейтинг Владимира Путина, в июне 2022 года своим кандидатом его назвали 45% москвичей (в апреле 2021 года — 33%). Вторым после Путина с большим отрывом идёт Геннадий Зюганов (2%). По 1% набрали такие политики, как Сергей Собянин, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие. Доля тех, кто не определились с выбором кандидата или не стали бы голосовать, составила по 19%.

Среди политиков, пользующихся доверием москвичей, первое место занимает Владимир Путин (40%), второе – Сергей Лавров (16%), третье — Сергей Шойгу (12%). В первую «десятку» политиков попал лишь один деятель городского масштаба – Илья Яшин (3%).

 июн.22
ПУТИН40,3
ЛАВРОВ16,1
ШОЙГУ11,8
 СОБЯНИН7
 МИШУСТИН5,8
ЯШИН2,9
  ЗЮГАНОВ2,8
 НАВАЛЬНЫЙ2,6
 ЗАХАРОВА2
 МИРОНОВ1,9
ПЕСКОВ1,5
 СОЛОВЬЕВ1,3
 ГРУДИНИН1,2
 МЕДВЕДЕВ1
  НЕБЕНЗЯ1
 ВОЛОДИН0,8
НЕЧАЕВ0,8
 ПЛАТОШКИН0,8
 ПРИЛЕПИН0,8
РОЙЗМАН0,8
СИМОНЯН0,8
 БОНДАРЕНКО0,7
КАДЫРОВ0,6
КАРАУЛОВ0,6
КЕДМИ0,6
РОГОЗИН0,6
 БОРИСОВ0,5
МАТВИЕНКО0,5
НЕВЗОРОВ0,5
ХИНШТЕЙН0,5
ШУЛЬМАН0,5
БЕЛОУСОВ0,4
ВЕНЕДИКТОВ0,4
ДЕЛЯГИН0,4
ЖУРАВЛЕВ0,4
ИВАНОВ0,4
КАЦ0,4
ЛУКАШЕНКО0,4
МИХЕЕВ0,4
СЛУЦКИЙ0,4
СОЛОВЕЙ0,4
СТРЕЛКОВ0,4
ТОЛСТОЙ0,4
ХОДОРКОВСКИЙ0,4
Всем0,2
Другие8,2
Не интересуюсь политикой1,2
Никому28,1
Затрудняюсь ответить10,3

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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