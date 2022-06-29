Московская политика

По сравнению с апрелем 2021 года отношение москвичей к городским властям улучшилось. Незначительно улучшилось восприятие городских и муниципальных депутатов. Среди партий, за которые проголосовали бы москвичи на выборах в Госдуму, лидируют “Единая Россия”, КПРФ и ЛДПР. Заметно улучшилось отношение москвичей к президенту.
По сравнению с последними измерениями в апреле 2021 года доля положительных оценок органов власти среди москвичей увеличилась. Большинство опрошенных положительно относятся к деятельности мэра (51%) и президента (60%), в 2021 году доля положительных оценок составляла чуть более 40%. Также незначительно улучшилось отношение к депутатам на городском и муниципальном уровнях: 23% плохо (в 2021 году — 29%) оценивают деятельность депутатов Московской городской думы, 17% — хорошо (в 2021 году — 13%); 16% негативно (в 2021 году — 20%) относятся к деятельности муниципальных депутатов, хорошо – 17% (в 2021 году — 15%). В то же время большая часть москвичей не знает о деятельности этих органов власти: о деятельности МГД не знают 20% опрошенных, о деятельных местных депутатов — 27%.
Произошли изменения в электоральных предпочтениях жителей столицы. По сравнению с прошлым годом выросли рейтинги партии власти и КПРФ. За “Единую Россию” проголосовали бы 19% опрошенных, в апреле 2020 года таких было на 4 п.п. меньше. Второе место заняла бы КПРФ, сместив ЛДПР: за эти партии проголосовали бы 12% и 9% соответственно. В то же время 13% респондентов не знают, какой выбор бы сделали, чуть более четверти (27%) — не стали бы голосовать.
При расчёте от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень, за “Единую Россию” проголосовали бы чуть более трети (34%) респондентов, за КПРФ — 21%, за ЛДПР — 16%.
|апр.19
|июл.20
|апр.21
|июн.22
|Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|25
|24
|15
|19
|«Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ)
|12
|10
|7
|12
|«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)
|8
|14
|10
|9
|Политическая партия «Справедливая Россия»
|4
|2
|4
|4
|Политическая партия «Новые люди»
|0
|0
|0
|3
|«Российская экологическая партия «Зеленые»
|1
|2
|1
|2
|«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|2
|3
|4
|2
|Экологическая партия «Зелёная альтернатива»
|0
|0
|0
|2
|Коммунистическая партия «Коммунисты России»
|2
|1
|1
|1
|«Российская партия пенсионеров за справедливость»
|2
|1
|1
|0
|Всероссийская политическая партия «Партия роста»
|0
|0
|1
|0
|Всероссийская политическая партия «Родина»
|0
|0
|1
|0
|Другая
|2
|2
|3
|1
|Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|2
|5
|3
|2
|Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать
|12
|10
|17
|13
|Не стал(а) бы голосовать
|25
|21
|25
|27
|Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|3
|3
|4
|3
Значительно увеличился президентский рейтинг Владимира Путина, в июне 2022 года своим кандидатом его назвали 45% москвичей (в апреле 2021 года — 33%). Вторым после Путина с большим отрывом идёт Геннадий Зюганов (2%). По 1% набрали такие политики, как Сергей Собянин, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие. Доля тех, кто не определились с выбором кандидата или не стали бы голосовать, составила по 19%.
Среди политиков, пользующихся доверием москвичей, первое место занимает Владимир Путин (40%), второе – Сергей Лавров (16%), третье — Сергей Шойгу (12%). В первую «десятку» политиков попал лишь один деятель городского масштаба – Илья Яшин (3%).
|июн.22
|ПУТИН
|40,3
|ЛАВРОВ
|16,1
|ШОЙГУ
|11,8
|СОБЯНИН
|7
|МИШУСТИН
|5,8
|ЯШИН
|2,9
|ЗЮГАНОВ
|2,8
|НАВАЛЬНЫЙ
|2,6
|ЗАХАРОВА
|2
|МИРОНОВ
|1,9
|ПЕСКОВ
|1,5
|СОЛОВЬЕВ
|1,3
|ГРУДИНИН
|1,2
|МЕДВЕДЕВ
|1
|НЕБЕНЗЯ
|1
|ВОЛОДИН
|0,8
|НЕЧАЕВ
|0,8
|ПЛАТОШКИН
|0,8
|ПРИЛЕПИН
|0,8
|РОЙЗМАН
|0,8
|СИМОНЯН
|0,8
|БОНДАРЕНКО
|0,7
|КАДЫРОВ
|0,6
|КАРАУЛОВ
|0,6
|КЕДМИ
|0,6
|РОГОЗИН
|0,6
|БОРИСОВ
|0,5
|МАТВИЕНКО
|0,5
|НЕВЗОРОВ
|0,5
|ХИНШТЕЙН
|0,5
|ШУЛЬМАН
|0,5
|БЕЛОУСОВ
|0,4
|ВЕНЕДИКТОВ
|0,4
|ДЕЛЯГИН
|0,4
|ЖУРАВЛЕВ
|0,4
|ИВАНОВ
|0,4
|КАЦ
|0,4
|ЛУКАШЕНКО
|0,4
|МИХЕЕВ
|0,4
|СЛУЦКИЙ
|0,4
|СОЛОВЕЙ
|0,4
|СТРЕЛКОВ
|0,4
|ТОЛСТОЙ
|0,4
|ХОДОРКОВСКИЙ
|0,4
|Всем
|0,2
|Другие
|8,2
|Не интересуюсь политикой
|1,2
|Никому
|28,1
|Затрудняюсь ответить
|10,3
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
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