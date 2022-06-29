Московская политика

По сравнению с апрелем 2021 года отношение москвичей к городским властям улучшилось. Незначительно улучшилось восприятие городских и муниципальных депутатов. Среди партий, за которые проголосовали бы москвичи на выборах в Госдуму, лидируют “Единая Россия”, КПРФ и ЛДПР. Заметно улучшилось отношение москвичей к президенту.

По сравнению с последними измерениями в апреле 2021 года доля положительных оценок органов власти среди москвичей увеличилась. Большинство опрошенных положительно относятся к деятельности мэра (51%) и президента (60%), в 2021 году доля положительных оценок составляла чуть более 40%. Также незначительно улучшилось отношение к депутатам на городском и муниципальном уровнях: 23% плохо (в 2021 году — 29%) оценивают деятельность депутатов Московской городской думы, 17% — хорошо (в 2021 году — 13%); 16% негативно (в 2021 году — 20%) относятся к деятельности муниципальных депутатов, хорошо – 17% (в 2021 году — 15%). В то же время большая часть москвичей не знает о деятельности этих органов власти: о деятельности МГД не знают 20% опрошенных, о деятельных местных депутатов — 27%.

Произошли изменения в электоральных предпочтениях жителей столицы. По сравнению с прошлым годом выросли рейтинги партии власти и КПРФ. За “Единую Россию” проголосовали бы 19% опрошенных, в апреле 2020 года таких было на 4 п.п. меньше. Второе место заняла бы КПРФ, сместив ЛДПР: за эти партии проголосовали бы 12% и 9% соответственно. В то же время 13% респондентов не знают, какой выбор бы сделали, чуть более четверти (27%) — не стали бы голосовать.

При расчёте от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень, за “Единую Россию” проголосовали бы чуть более трети (34%) респондентов, за КПРФ — 21%, за ЛДПР — 16%.

апр.19 июл.20 апр.21 июн.22 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 25 24 15 19 «Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) 12 10 7 12 «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) 8 14 10 9 Политическая партия «Справедливая Россия» 4 2 4 4 Политическая партия «Новые люди» 0 0 0 3 «Российская экологическая партия «Зеленые» 1 2 1 2 «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 2 3 4 2 Экологическая партия «Зелёная альтернатива» 0 0 0 2 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 2 1 1 1 «Российская партия пенсионеров за справедливость» 2 1 1 0 Всероссийская политическая партия «Партия роста» 0 0 1 0 Всероссийская политическая партия «Родина» 0 0 1 0 Другая 2 2 3 1 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 2 5 3 2 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 12 10 17 13 Не стал(а) бы голосовать 25 21 25 27 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 3 3 4 3

Значительно увеличился президентский рейтинг Владимира Путина, в июне 2022 года своим кандидатом его назвали 45% москвичей (в апреле 2021 года — 33%). Вторым после Путина с большим отрывом идёт Геннадий Зюганов (2%). По 1% набрали такие политики, как Сергей Собянин, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие. Доля тех, кто не определились с выбором кандидата или не стали бы голосовать, составила по 19%.

Среди политиков, пользующихся доверием москвичей, первое место занимает Владимир Путин (40%), второе – Сергей Лавров (16%), третье — Сергей Шойгу (12%). В первую «десятку» политиков попал лишь один деятель городского масштаба – Илья Яшин (3%).

июн.22 ПУТИН 40,3 ЛАВРОВ 16,1 ШОЙГУ 11,8 СОБЯНИН 7 МИШУСТИН 5,8 ЯШИН 2,9 ЗЮГАНОВ 2,8 НАВАЛЬНЫЙ 2,6 ЗАХАРОВА 2 МИРОНОВ 1,9 ПЕСКОВ 1,5 СОЛОВЬЕВ 1,3 ГРУДИНИН 1,2 МЕДВЕДЕВ 1 НЕБЕНЗЯ 1 ВОЛОДИН 0,8 НЕЧАЕВ 0,8 ПЛАТОШКИН 0,8 ПРИЛЕПИН 0,8 РОЙЗМАН 0,8 СИМОНЯН 0,8 БОНДАРЕНКО 0,7 КАДЫРОВ 0,6 КАРАУЛОВ 0,6 КЕДМИ 0,6 РОГОЗИН 0,6 БОРИСОВ 0,5 МАТВИЕНКО 0,5 НЕВЗОРОВ 0,5 ХИНШТЕЙН 0,5 ШУЛЬМАН 0,5 БЕЛОУСОВ 0,4 ВЕНЕДИКТОВ 0,4 ДЕЛЯГИН 0,4 ЖУРАВЛЕВ 0,4 ИВАНОВ 0,4 КАЦ 0,4 ЛУКАШЕНКО 0,4 МИХЕЕВ 0,4 СЛУЦКИЙ 0,4 СОЛОВЕЙ 0,4 СТРЕЛКОВ 0,4 ТОЛСТОЙ 0,4 ХОДОРКОВСКИЙ 0,4 Всем 0,2 Другие 8,2 Не интересуюсь политикой 1,2 Никому 28,1 Затрудняюсь ответить 10,3

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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