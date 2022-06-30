Конфликт с Украиной

Внимание к “специальной операции” в Украине продолжает плавно снижаться. Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине, при этом поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой. Поддержка среди молодежи и среди москвичей ниже, чем в целом по стране. Нарастает уверенность, что “специальная операция” продлится от полугода и дольше.

За ситуацией вокруг Украины внимательно следят 55% респондентов: 24% следят “очень внимательно” и 31% “довольно внимательно”. По сравнению с маем доля наблюдающих за ситуацией незначительно снизилась.

Более внимательно за происходящим вокруг Украины следят люди в возрасте 55 лет и старше: 67% из них внимательно наблюдают; из группы 40-54 года внимательно следят 55% респондентов, из группы 25-39 лет — 45%, в самой молодой группе, 18-24 года, — 34%.

Обеспокоенность событиями в Украине остается такой же высокой, как и в мае. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 64% из них они беспокоят, при этом только 20% опрошенных они очень беспокоят, 44% — скорее беспокоят. Наибольшая обеспокоенность характерна для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше): среди них происходящее очень беспокоит 59%, скорее беспокоит — около трети (32%).

Отдельный московский опрос не выявил существенных различий между мнениями жителей столицы и страной в целом. Москвичей события в Украине беспокоят лишь немногим меньше, чем россиян в целом: 38% респондентов происходящее очень беспокоит, 37% — скорее беспокоит; почти четверть москвичей говорят, что их не беспокоит происходящее.

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине, по сравнению с маем, практически не изменился; незначительно выросла доля критически настроенных респондентов. Так, 75% опрошенных поддерживают СВО (47% — безусловно, 28% — скорее), 20% — не поддерживают (9% — определенно, 11% — скорее).

Наибольшую поддержку демонстрируют более возрастные респондентов, среди молодых “безусловная поддержка” спецоперации заметно ниже, доля тех, кто не поддерживает, составляет более трети опрошенных.

Согласно отдельному опросу москвичей, действия российских ВС в Украине поддерживают 66% опрошенных (что на 9 п.п. меньше, чем в целом по стране), не поддерживают 21%, еще 13% затруднились с ответом.

В обществе нарастает уверенность, что “спецоперация” будет продолжаться длительный срок. Треть россиян считают, что она может продлиться до полугода: 3% — не больше месяца, 7% — от месяца до двух, 23% — от двух месяцев до полугода. Еще около половины опрошенных полагают, что она может продлиться больше полугода: 22% — от полугода до года, 27% — больше года. По сравнению с маем на 6 п.п. увеличилась доля респондентов, считающих, что “спецоперация” будет длиться больше года.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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