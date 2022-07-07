Гражданская активность

Характер и масштабы гражданской активности довольно устойчивы. Среди наиболее популярных видов деятельности можно отметить безвозмездную помощь нуждающимся, получение дополнительного образования, пожертвования на общественно полезные цели и объединение с другими людьми для защиты своих прав.

Наиболее распространенными видами гражданской активности среди россиян является безвозмездная помощь малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий (44%), посещение образовательных мероприятий (30%), пожертвования на общественно полезные цели (26%) и объединение с другими людьми для решения общих проблем, защиты прав (16%).

По сравнению с предыдущими годами можно отметить незначительное снижение гражданской активности. Респонденты стали уделять чуть меньше внимания дополнительному образованию: 36% — в 2021 году, 30% — в 2022 году. Также опрошенные стали реже обращаться в госорганы с запросами и жалобами (17% — в 2021 году, 11% — в 2022 году). Остальные изменения – в рамках статистической погрешности.

Безвозмездная помощь малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий, а также пожертвования на общественно полезные цели более свойственны респондентам среднего возраста. Посещение образовательных мероприятий и работа в качестве волонтера более распространена среди респондентов 18-24 лет.

См. также исследование за 2021 год:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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