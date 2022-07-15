Источники информации: Москва и Россия

Телевидение остается наиболее распространенным источником информации для россиян. Однако в Москве интернет-источники уже сравнялись с телевидением по значимости. Кроме того, среди москвичей ТВ пользуется меньшим доверием, чем в целом по России.

Популярность ТВ как основного источника информации незначительно снизилась после весеннего всплеска: 67% в апреле этого года, 63% — в мае. Популярность других новостных ресурсов остается неизменной.

Москвичи узнают новости из интернета так же часто, как и по ТВ. Среди разных источников информации москвичи более всего доверяют телевидению (31%, что заметно ниже общероссийских показателей), Интернет-изданиям (26%) и Telegram-каналам (23%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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