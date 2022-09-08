Порядка 41% россиян были за границей, на Западе – порядка 20%. При этом за последний год за границу выезжали не более 5% опрошенных. Паспорт для поездок за границу есть у четверти россиян.
Только 2-3% россиян посещали США. По 13-14% были в странах Западной и Восточной Европы. Всего в совокупности в странах Запада хотя бы раз было порядка 20% респондентов. В других странах – порядка трети опрошенных.
|США
|страны Западной Европы
|страны Восточной Европы
|любые другие страны
|Нет, никогда
|98
|87
|86
|66
|1 -2 раза
|2
|9
|10
|19
|3-5 раз
|0
|2
|2
|8
|6 раз и более
|0
|2
|2
|7
|Затрудняюсь ответить
|0
|0
|0
|0
В целом по состоянию на август 2022 года за границей были порядка 41% россиян. По сравнению с предыдущим замером (2018 год) эта доля выросла. При этом за последние 12 месяцев были за границей только 5% респондентов.
Чаще всего за границей бывали жители Москвы (62%), городов с населением более 500 тыс. человек (45%) и от 100 тыс. до 500 тыс. (43%).
У четверти респондентов есть действующий паспорт для поездок за границу. За 4 года ситуация практически не изменилась.
Больше всего респондентов, имеющих загранпаспорт, среди москвичей — 40%. В городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. и более 500 тыс. по 30% опрошенных обладают таким документом. В городах до 100 тыс. он есть у пятой части (21%), в сёлах — у 13%.
У 19% из тех, кто имеет загранпаспорт, есть открытая виза для въезда в другую страну. за последние годы их количество снизилось вдвое. Таким образом, в пересчете на всех опрошенных, паспорт с открытой визой есть у 5% россиян.
См. также “Поездки за границу”:
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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