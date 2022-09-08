Порядка 41% россиян были за границей, на Западе – порядка 20%. При этом за последний год за границу выезжали не более 5% опрошенных. Паспорт для поездок за границу есть у четверти россиян.

Только 2-3% россиян посещали США. По 13-14% были в странах Западной и Восточной Европы. Всего в совокупности в странах Запада хотя бы раз было порядка 20% респондентов. В других странах – порядка трети опрошенных.

США страны Западной Европы страны Восточной Европы любые другие страны Нет, никогда 98 87 86 66 1 -2 раза 2 9 10 19 3-5 раз 0 2 2 8 6 раз и более 0 2 2 7 Затрудняюсь ответить 0 0 0 0

В целом по состоянию на август 2022 года за границей были порядка 41% россиян. По сравнению с предыдущим замером (2018 год) эта доля выросла. При этом за последние 12 месяцев были за границей только 5% респондентов.

Чаще всего за границей бывали жители Москвы (62%), городов с населением более 500 тыс. человек (45%) и от 100 тыс. до 500 тыс. (43%).

У четверти респондентов есть действующий паспорт для поездок за границу. За 4 года ситуация практически не изменилась.

Больше всего респондентов, имеющих загранпаспорт, среди москвичей — 40%. В городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. и более 500 тыс. по 30% опрошенных обладают таким документом. В городах до 100 тыс. он есть у пятой части (21%), в сёлах — у 13%.

У 19% из тех, кто имеет загранпаспорт, есть открытая виза для въезда в другую страну. за последние годы их количество снизилось вдвое. Таким образом, в пересчете на всех опрошенных, паспорт с открытой визой есть у 5% россиян.

См. также “Поездки за границу”:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter