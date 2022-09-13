Потребительские настроения и экономические оценки россиян

Потребительские настроения в августе 2022 года продолжили улучшаться. В то же время представления о текущем благосостоянии семьи, заметно улучшившиеся к началу лета, на протяжении летних месяцев оставались практически неизменны. Продолжают расти ожидания от следующих 12 месяцах для экономики страны, но оптимизм в отношении следующих пяти лет несколько снизился. Это указывает на разнонаправленные тенденции в общественном мнении.
Происходящие изменения указывают на то, что россияне видят достаточно стабильное ближайшее будущее для своей семьи и страны в целом, возвращаются к привычному потребительскому поведению. Индекс крупных покупок по-прежнему остается ниже конца 2021 – начала 2022 года на 8%. Поэтому можно ожидать его дальнейшего укрепления. В то же время долгосрочные ожидания, которые обычно представляют скорее общую уверенность в экономических перспективах страны, чем реальный прогноз на несколько лет, в августе развернулись и показывают снижение.
Разница между ожиданиями от будущего и текущем уровнем благосостояния впервые с весны начала снижаться, что сигнализирует о постепенной адаптации к произошедшим переменам.
Таблица
|Оценки будущего семьи и страны
|Оценки текущего материального положения
|2009-05
|87,6
|66,6
|2009-06
|93,7
|69,7
|2009-07
|96,4
|75,9
|2009-08
|100,7
|81,5
|2009-10
|97,6
|79,4
|2009-11
|100,8
|74,8
|2009-12
|111,5
|88,3
|2010-01
|104,7
|83,5
|2010-02
|103,2
|81,4
|2010-03
|104,2
|82,7
|2010-04
|102,8
|81,6
|2010-05
|107,5
|91,9
|2010-06
|108
|93,7
|2010-07
|105,9
|96,7
|2010-08
|103,7
|95,9
|2010-09
|102,3
|92,5
|2010-10
|106,3
|99,6
|2010-11
|107,4
|96,9
|2010-12
|113,1
|98,1
|2011-01
|100
|87,2
|2011-02
|95,9
|84,3
|2011-03
|101,7
|90,8
|2011-04
|99,9
|89,7
|2011-05
|104,3
|94,6
|2011-06
|107,9
|96,9
|2011-07
|101,7
|93,5
|2011-08
|103,2
|96,1
|2011-09
|105,2
|99,8
|2011-10
|105,4
|100,5
|2011-11
|103,4
|97,4
|2011-12
|103
|94
|2012-01
|105,7
|101,1
|2012-02
|106,9
|98,8
|2012-03
|108
|96,7
|2012-04
|107,2
|101,1
|2012-05
|111,9
|108,7
|2012-06
|101,2
|97,6
|2012-07
|99,5
|97,2
|2012-08
|101,8
|97,8
|2012-09
|101,6
|101,6
|2012-10
|100,5
|96,6
|2012-11
|98,4
|95,4
|2012-12
|104,3
|98,9
|2013-01
|102,2
|99,3
|2013-02
|100,7
|96,5
|2013-03
|98,7
|100,6
|2013-04
|100,8
|99,3
|2013-05
|103,8
|105,9
|2013-06
|103,7
|105,2
|2013-07
|101,5
|104,8
|2013-08
|98,1
|98,1
|2013-09
|99,6
|101,2
|2013-10
|98,2
|95,9
|2013-11
|93,4
|95,3
|2013-12
|101,8
|102
|2014-01
|99,3
|102,3
|2014-02
|97,4
|99,4
|2014-03
|101,4
|101,7
|2014-04
|102,1
|105,1
|2014-05
|112
|107,3
|2014-06
|107
|106,5
|2014-07
|100,7
|103,1
|2014-08
|103,7
|105,1
|2014-09
|96,8
|96,3
|2014-10
|97
|95,7
|2014-11
|94,5
|95,2
|2014-12
|81,4
|87,9
|2015-01
|81,1
|71,7
|2015-02
|82,6
|70,8
|2015-03
|86,6
|73,4
|2015-04
|94,3
|72,6
|2015-05
|102,7
|77,1
|2015-06
|100,7
|78,8
|2015-07
|94,3
|72,2
|2015-08
|89,1
|70,2
|2015-09
|92,1
|78,3
|2015-10
|91,3
|76,7
|2015-11
|86,4
|67,7
|2015-12
|86,6
|71,7
|2016-01
|74,6
|62,9
|2016-02
|85,3
|65,1
|2016-03
|79,2
|62,1
|2016-04
|85,8
|68,3
|2016-05
|87
|70
|2016-06
|94,3
|74,5
|2016-07
|91,2
|76,4
|2016-08
|91,2
|69,6
|2016-09
|89,7
|73
|2016-10
|95,4
|77,2
|2016-11
|91,1
|72,9
|2016-12
|94,3
|76,2
|2017-01
|95,4
|76,6
|2017-02
|96,4
|76,5
|2017-03
|94,9
|79,2
|2017-04
|101,9
|81,5
|2017-05
|99
|84,5
|2017-06
|101
|81,5
|2017-07
|97,1
|84,3
|2017-08
|98,3
|87,1
|2017-09
|105,2
|90,2
|2017-10
|100,2
|88,3
|2017-11
|95,8
|83,2
|2017-12
|105,5
|92
|2018-01
|102,7
|89,1
|2018-03
|112,5
|98
|2018-05
|104,7
|89,2
|2018-07
|97,5
|85,5
|2018-09
|98,6
|81,3
|2018-11
|93,9
|81,3
|2019-01
|94,3
|79,9
|2019-03
|102,6
|90,9
|2019-05
|103,1
|88,1
|2019-07
|103,5
|90,5
|2019-09
|102,8
|94
|2019-11
|105,8
|94,7
|2020-01
|110,8
|92,2
|2020-03
|85,8
|79,4
|2020-09
|95,5
|82,3
|2020-11
|89,5
|78,2
|2021-02
|98
|82
|2021-04
|102
|86,3
|2021-06
|98
|84,1
|2021-08
|99
|82,1
|2021-10
|93,7
|82,6
|2021-12
|98,5
|83
|2022-02
|96,8
|82,4
|2022-04
|99,9
|65,9
|2022-06
|111,8
|79,5
|2022-08
|110,8
|85
На относительную стабилизацию экономической ситуации указывает и индекс безработицы. Он показывает, что сегодня россияне меньше боятся потерять работу, по сравнению с апрелем этого года.
Индекс ожидания безработицы
(январь 2008 года - 100%)
|Индекс ожидания безработицы
|01.2001
|05.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|05.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|05.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|05.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|05.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|05.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|05.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|06.2008
|10.2008
|12.2008
|01.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|10.2018
|02.2019
|09.2019
|02.2020
|08.2020
|02.2021
|08.2021
|02.2022
|04.2022
|08.2022
|91
|83
|96
|89
|91
|84
|84
|77
|78
|73
|79
|84
|80
|81
|79
|75
|82
|74
|78
|76
|82
|79
|80
|84
|89
|91
|85
|93
|100
|94
|74
|28
|27
|67
|73
|77
|75
|75
|78
|79
|84
|80
|82
|74
|80
|84
|83
|85
|84
|88
|84
|88
|86
|89
|86
|82
|89
|87
|82
|85
|84
|89
|87
|85
|80
|75
|72
|74
|80
|73
|74
|69
|71
|78
|82
|84
|84
|85
|87
|81
|86
|85
|81
|78
|91
|78
|63
|69
|64
|62
|74
|60
|65
|66
|68
|60
|71
Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.
О происходящей адаптации говорят и другие замеры. Так, обращает на себя внимание снижение установок на «активную» адаптацию – снижение доли респондентов, которым «приходится вертеться», — в группах респондентов с низким уровнем дохода. Респонденты, чей доход позволяет отнести их к бедным слоям, стали заметно чаще отмечать, что им «никак не удалось приспособиться к жизни» (увеличение на 11 п.п. по сравнению с декабрем 2020 года).
В то же время респонденты с умеренно низким доходом в равной степени как переняли модель пассивного приспособления, так и стали отмечать появляющиеся возможности или отсутствие изменений в уровне жизни.
Относительно обеспеченные респонденты, напротив, реже говорят, что в их жизни ничего не поменялось (снижение на 8 п.п.). При этом изменения можно считать разнонаправленными: часть респондентов отметила отказ от привычного образа жизни, другая часть – новые возможности.
В целом можно говорить о том, что в наибольшей степени осложнилась жизнь наименее обеспеченных россиян – тех, кто стремился улучшить свое положение и найти любые возможности. Новые экономические возможности, связанные с перестройкой экономики, доступны прежде всего респондентам с более высоким уровнем потребления, которые располагают большими ресурсами для адаптации. В группах с низким уровнем достатка несколько выросла доля респондентов, которые сохраняют привычный образ жизни. Вероятно, что произошедшие в экономике страны события затронули их лишь в небольшой степени.
Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни? (в %)
|Хватает только на питание (2020-12)
|Хватает только на питание (2022-08)
|Хватает на питание и одежду (2020-12)
|Хватает на питание и одежду (2022-08)
|Могут позволить покупку ТДП (2020-12)
|Могут позволить покупку ТДП (2022-08)
|«Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни»
|7
|18
|2
|6
|1
|4
|«Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни»
|22
|26
|18
|22
|8
|11
|«Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь»
|48
|30
|41
|28
|20
|21
|«Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни»
|1
|3
|8
|12
|17
|20
|«Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось»
|18
|20
|28
|31
|51
|43
|Затрудняюсь ответить
|4
|3
|3
|1
|2
|2
В целом важно отметить снижение установок, характерных для «активной» понижающей адаптации – тех, кому приходится «вертеться». Для наименее обеспеченных это чаще всего означает переход в число наименее адаптированных – тех, кто «не может приспособиться к нынешней жизни». Также вероятно, что экономические изменения могут вести не только понижающей адаптации, но и к росту числа тех, для кого открываются новые возможности, или тех, кто не замечает происходящие перемены. Основной рост удовлетворенности по сравнению с концом 2020 года произошел в группе респондентов, чей доход выше порога бедности – тех, кто может приобретать продукты и одежду. Вероятно, рост субъективной удовлетворенности произошел в том числе благодаря тому, что реальные экономические потери (в результате эпидемии коронавируса, а также роста цен, вызванного санкциями) оказались ниже ожидаемых, а их положение сравнительно лучше, чем у самых бедных россиян. Прямые государственные выплаты («президентские») могли так же удержать число тех, чей уровень жизни остается стабильным.
Таблица
|Устраивает
|Отчасти устраивает, отчасти нет
|Не устраивает
|2009-08
|32
|42
|25
|2009-10
|37
|36
|26
|2010-02
|37
|36
|26
|2010-04
|32
|39
|29
|2010-08
|43
|39
|18
|2010-10
|39
|38
|22
|2011-02
|36
|38
|25
|2011-04
|35
|40
|24
|2011-08
|41
|38
|20
|2011-10
|42
|36
|21
|2012-02
|40
|38
|21
|2012-07
|33
|42
|23
|2012-09
|35
|39
|25
|2012-11
|35
|36
|28
|2013-01
|33
|41
|24
|2013-03
|35
|38
|27
|2013-05
|35
|41
|22
|2013-07
|32
|45
|23
|2013-09
|36
|40
|23
|2014-01
|36
|42
|21
|2014-05
|44
|38
|16
|2014-09
|35
|43
|20
|2015-01
|31
|43
|25
|2015-04
|28
|45
|26
|2015-05
|40
|38
|20
|2015-09
|34
|39
|24
|2016-01
|27
|41
|31
|2016-05
|29
|41
|30
|2016-09
|32
|40
|27
|2018-12
|43
|33
|23
|2019-08
|35
|39
|25
|2020-12
|39
|35
|25
|2022-08
|44
|35
|20
Степан ГОНЧАРОВ
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.