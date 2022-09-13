Пресс-выпуски

Потребительские настроения и экономические оценки россиян

Степан Гончаров
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Потребительские настроения в августе 2022 года продолжили улучшаться. В то же время представления о текущем благосостоянии семьи, заметно улучшившиеся к началу лета, на протяжении летних месяцев оставались практически неизменны. Продолжают расти ожидания от следующих 12 месяцах для экономики страны, но оптимизм в отношении следующих пяти лет несколько снизился. Это указывает на разнонаправленные тенденции в общественном мнении.

Происходящие изменения указывают на то, что россияне видят достаточно стабильное ближайшее будущее для своей семьи и страны в целом, возвращаются к привычному потребительскому поведению. Индекс крупных покупок по-прежнему остается ниже конца 2021 – начала 2022 года на 8%.  Поэтому можно ожидать его дальнейшего укрепления. В то же время долгосрочные ожидания, которые обычно представляют скорее общую уверенность в экономических перспективах страны, чем реальный прогноз на несколько лет, в августе развернулись и показывают снижение.

Разница между ожиданиями от будущего и текущем уровнем благосостояния впервые с весны начала снижаться, что сигнализирует о постепенной адаптации к произошедшим переменам.

Таблица

Оценки будущего семьи и страныОценки текущего материального положения
2009-0587,666,6
2009-0693,769,7
2009-0796,475,9
2009-08100,781,5
2009-1097,679,4
2009-11100,874,8
2009-12111,588,3
2010-01104,783,5
2010-02103,281,4
2010-03104,282,7
2010-04102,881,6
2010-05107,591,9
2010-0610893,7
2010-07105,996,7
2010-08103,795,9
2010-09102,392,5
2010-10106,399,6
2010-11107,496,9
2010-12113,198,1
2011-0110087,2
2011-0295,984,3
2011-03101,790,8
2011-0499,989,7
2011-05104,394,6
2011-06107,996,9
2011-07101,793,5
2011-08103,296,1
2011-09105,299,8
2011-10105,4100,5
2011-11103,497,4
2011-1210394
2012-01105,7101,1
2012-02106,998,8
2012-0310896,7
2012-04107,2101,1
2012-05111,9108,7
2012-06101,297,6
2012-0799,597,2
2012-08101,897,8
2012-09101,6101,6
2012-10100,596,6
2012-1198,495,4
2012-12104,398,9
2013-01102,299,3
2013-02100,796,5
2013-0398,7100,6
2013-04100,899,3
2013-05103,8105,9
2013-06103,7105,2
2013-07101,5104,8
2013-0898,198,1
2013-0999,6101,2
2013-1098,295,9
2013-1193,495,3
2013-12101,8102
2014-0199,3102,3
2014-0297,499,4
2014-03101,4101,7
2014-04102,1105,1
2014-05112107,3
2014-06107106,5
2014-07100,7103,1
2014-08103,7105,1
2014-0996,896,3
2014-109795,7
2014-1194,595,2
2014-1281,487,9
2015-0181,171,7
2015-0282,670,8
2015-0386,673,4
2015-0494,372,6
2015-05102,777,1
2015-06100,778,8
2015-0794,372,2
2015-0889,170,2
2015-0992,178,3
2015-1091,376,7
2015-1186,467,7
2015-1286,671,7
2016-0174,662,9
2016-0285,365,1
2016-0379,262,1
2016-0485,868,3
2016-058770
2016-0694,374,5
2016-0791,276,4
2016-0891,269,6
2016-0989,773
2016-1095,477,2
2016-1191,172,9
2016-1294,376,2
2017-0195,476,6
2017-0296,476,5
2017-0394,979,2
2017-04101,981,5
2017-059984,5
2017-0610181,5
2017-0797,184,3
2017-0898,387,1
2017-09105,290,2
2017-10100,288,3
2017-1195,883,2
2017-12105,592
2018-01102,789,1
2018-03112,598
2018-05104,789,2
2018-0797,585,5
2018-0998,681,3
2018-1193,981,3
2019-0194,379,9
2019-03102,690,9
2019-05103,188,1
2019-07103,590,5
2019-09102,894
2019-11105,894,7
2020-01110,892,2
2020-0385,879,4
2020-0995,582,3
2020-1189,578,2
2021-029882
2021-0410286,3
2021-069884,1
2021-089982,1
2021-1093,782,6
2021-1298,583
2022-0296,882,4
2022-0499,965,9
2022-06111,879,5
2022-08110,885

На относительную стабилизацию экономической ситуации указывает и индекс безработицы. Он показывает, что сегодня россияне меньше боятся потерять работу, по сравнению с апрелем этого года.

Индекс ожидания безработицы

(январь 2008 года - 100%)

 
Индекс ожидания безработицы
01.200105.200109.200111.200101.200205.200209.200211.200201.200305.200309.200311.200301.200405.200409.200411.200401.200505.200509.200511.200501.200605.200609.200611.200601.200705.200709.200711.200701.200806.200810.200812.200801.200908.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201606.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201708.201710.201712.201703.201804.201807.201810.201802.201909.201902.202008.202002.202108.202102.202204.202208.2022
918396899184847778737984808179758274787682798084899185931009474282767737775757879848082748084838584888488868986828987828584898785807572748073746971788284848587818685817891786369646274606566686071

Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.

О происходящей адаптации говорят и другие замеры. Так, обращает на себя внимание снижение установок на «активную» адаптацию – снижение доли респондентов, которым «приходится вертеться», — в группах респондентов с низким уровнем дохода. Респонденты, чей доход позволяет отнести их к бедным слоям, стали заметно чаще отмечать, что им «никак не удалось приспособиться к жизни» (увеличение на 11 п.п. по сравнению с декабрем 2020 года).

В то же время респонденты с умеренно низким доходом в равной степени как переняли модель пассивного приспособления, так и стали отмечать появляющиеся возможности или отсутствие изменений в уровне жизни.

Относительно обеспеченные респонденты, напротив, реже говорят, что в их жизни ничего не поменялось (снижение на 8 п.п.). При этом изменения можно считать разнонаправленными: часть респондентов отметила отказ от привычного образа жизни, другая часть – новые возможности.

В целом можно говорить о том, что в наибольшей степени осложнилась жизнь наименее обеспеченных россиян – тех, кто стремился улучшить свое положение и найти любые возможности. Новые экономические возможности, связанные с перестройкой экономики, доступны прежде всего респондентам с более высоким уровнем потребления, которые располагают большими ресурсами для адаптации. В группах с низким уровнем достатка несколько выросла доля респондентов, которые сохраняют привычный образ жизни. Вероятно, что произошедшие в экономике страны события затронули их лишь в небольшой степени.

Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни? (в %)

 Хватает только на питание (2020-12)Хватает только на питание (2022-08)Хватает на питание и одежду (2020-12)Хватает на питание и одежду (2022-08)Могут позволить покупку ТДП (2020-12)Могут позволить покупку ТДП (2022-08)
«Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни»7182614
«Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни»22261822811
«Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь»483041282021
«Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни»138121720
«Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось»182028315143
Затрудняюсь ответить433122

В целом важно отметить снижение установок, характерных для «активной» понижающей адаптации – тех, кому приходится «вертеться». Для наименее обеспеченных это чаще всего означает переход в число наименее адаптированных – тех, кто «не может приспособиться к нынешней жизни». Также вероятно, что экономические изменения могут вести не только понижающей адаптации, но и к росту числа тех, для кого открываются новые возможности, или тех, кто не замечает происходящие перемены. Основной рост удовлетворенности по сравнению с концом 2020 года произошел в группе респондентов, чей доход выше порога бедности – тех, кто может приобретать продукты и одежду. Вероятно, рост субъективной удовлетворенности произошел в том числе благодаря тому, что реальные экономические потери (в результате эпидемии коронавируса, а также роста цен, вызванного санкциями) оказались ниже ожидаемых, а их положение сравнительно лучше, чем у самых бедных россиян. Прямые государственные выплаты («президентские») могли так же удержать число тех, чей уровень жизни остается стабильным.

Таблица

 УстраиваетОтчасти устраивает, отчасти нетНе устраивает
2009-08324225
2009-10373626
2010-02373626
2010-04323929
2010-08433918
2010-10393822
2011-02363825
2011-04354024
2011-08413820
2011-10423621
2012-02403821
2012-07334223
2012-09353925
2012-11353628
2013-01334124
2013-03353827
2013-05354122
2013-07324523
2013-09364023
2014-01364221
2014-05443816
2014-09354320
2015-01314325
2015-04284526
2015-05403820
2015-09343924
2016-01274131
2016-05294130
2016-09324027
2018-12433323
2019-08353925
2020-12393525
2022-08443520

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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