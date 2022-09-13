Потребительские настроения и экономические оценки россиян

Потребительские настроения в августе 2022 года продолжили улучшаться. В то же время представления о текущем благосостоянии семьи, заметно улучшившиеся к началу лета, на протяжении летних месяцев оставались практически неизменны. Продолжают расти ожидания от следующих 12 месяцах для экономики страны, но оптимизм в отношении следующих пяти лет несколько снизился. Это указывает на разнонаправленные тенденции в общественном мнении.

Происходящие изменения указывают на то, что россияне видят достаточно стабильное ближайшее будущее для своей семьи и страны в целом, возвращаются к привычному потребительскому поведению. Индекс крупных покупок по-прежнему остается ниже конца 2021 – начала 2022 года на 8%. Поэтому можно ожидать его дальнейшего укрепления. В то же время долгосрочные ожидания, которые обычно представляют скорее общую уверенность в экономических перспективах страны, чем реальный прогноз на несколько лет, в августе развернулись и показывают снижение.

Разница между ожиданиями от будущего и текущем уровнем благосостояния впервые с весны начала снижаться, что сигнализирует о постепенной адаптации к произошедшим переменам.

Таблица Оценки будущего семьи и страны Оценки текущего материального положения 2009-05 87,6 66,6 2009-06 93,7 69,7 2009-07 96,4 75,9 2009-08 100,7 81,5 2009-10 97,6 79,4 2009-11 100,8 74,8 2009-12 111,5 88,3 2010-01 104,7 83,5 2010-02 103,2 81,4 2010-03 104,2 82,7 2010-04 102,8 81,6 2010-05 107,5 91,9 2010-06 108 93,7 2010-07 105,9 96,7 2010-08 103,7 95,9 2010-09 102,3 92,5 2010-10 106,3 99,6 2010-11 107,4 96,9 2010-12 113,1 98,1 2011-01 100 87,2 2011-02 95,9 84,3 2011-03 101,7 90,8 2011-04 99,9 89,7 2011-05 104,3 94,6 2011-06 107,9 96,9 2011-07 101,7 93,5 2011-08 103,2 96,1 2011-09 105,2 99,8 2011-10 105,4 100,5 2011-11 103,4 97,4 2011-12 103 94 2012-01 105,7 101,1 2012-02 106,9 98,8 2012-03 108 96,7 2012-04 107,2 101,1 2012-05 111,9 108,7 2012-06 101,2 97,6 2012-07 99,5 97,2 2012-08 101,8 97,8 2012-09 101,6 101,6 2012-10 100,5 96,6 2012-11 98,4 95,4 2012-12 104,3 98,9 2013-01 102,2 99,3 2013-02 100,7 96,5 2013-03 98,7 100,6 2013-04 100,8 99,3 2013-05 103,8 105,9 2013-06 103,7 105,2 2013-07 101,5 104,8 2013-08 98,1 98,1 2013-09 99,6 101,2 2013-10 98,2 95,9 2013-11 93,4 95,3 2013-12 101,8 102 2014-01 99,3 102,3 2014-02 97,4 99,4 2014-03 101,4 101,7 2014-04 102,1 105,1 2014-05 112 107,3 2014-06 107 106,5 2014-07 100,7 103,1 2014-08 103,7 105,1 2014-09 96,8 96,3 2014-10 97 95,7 2014-11 94,5 95,2 2014-12 81,4 87,9 2015-01 81,1 71,7 2015-02 82,6 70,8 2015-03 86,6 73,4 2015-04 94,3 72,6 2015-05 102,7 77,1 2015-06 100,7 78,8 2015-07 94,3 72,2 2015-08 89,1 70,2 2015-09 92,1 78,3 2015-10 91,3 76,7 2015-11 86,4 67,7 2015-12 86,6 71,7 2016-01 74,6 62,9 2016-02 85,3 65,1 2016-03 79,2 62,1 2016-04 85,8 68,3 2016-05 87 70 2016-06 94,3 74,5 2016-07 91,2 76,4 2016-08 91,2 69,6 2016-09 89,7 73 2016-10 95,4 77,2 2016-11 91,1 72,9 2016-12 94,3 76,2 2017-01 95,4 76,6 2017-02 96,4 76,5 2017-03 94,9 79,2 2017-04 101,9 81,5 2017-05 99 84,5 2017-06 101 81,5 2017-07 97,1 84,3 2017-08 98,3 87,1 2017-09 105,2 90,2 2017-10 100,2 88,3 2017-11 95,8 83,2 2017-12 105,5 92 2018-01 102,7 89,1 2018-03 112,5 98 2018-05 104,7 89,2 2018-07 97,5 85,5 2018-09 98,6 81,3 2018-11 93,9 81,3 2019-01 94,3 79,9 2019-03 102,6 90,9 2019-05 103,1 88,1 2019-07 103,5 90,5 2019-09 102,8 94 2019-11 105,8 94,7 2020-01 110,8 92,2 2020-03 85,8 79,4 2020-09 95,5 82,3 2020-11 89,5 78,2 2021-02 98 82 2021-04 102 86,3 2021-06 98 84,1 2021-08 99 82,1 2021-10 93,7 82,6 2021-12 98,5 83 2022-02 96,8 82,4 2022-04 99,9 65,9 2022-06 111,8 79,5 2022-08 110,8 85

На относительную стабилизацию экономической ситуации указывает и индекс безработицы. Он показывает, что сегодня россияне меньше боятся потерять работу, по сравнению с апрелем этого года.

Индекс ожидания безработицы

(январь 2008 года - 100%)

Индекс ожидания безработицы

01.2001 05.2001 09.2001 11.2001 01.2002 05.2002 09.2002 11.2002 01.2003 05.2003 09.2003 11.2003 01.2004 05.2004 09.2004 11.2004 01.2005 05.2005 09.2005 11.2005 01.2006 05.2006 09.2006 11.2006 01.2007 05.2007 09.2007 11.2007 01.2008 06.2008 10.2008 12.2008 01.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 03.2018 04.2018 07.2018 10.2018 02.2019 09.2019 02.2020 08.2020 02.2021 08.2021 02.2022 04.2022 08.2022 91 83 96 89 91 84 84 77 78 73 79 84 80 81 79 75 82 74 78 76 82 79 80 84 89 91 85 93 100 94 74 28 27 67 73 77 75 75 78 79 84 80 82 74 80 84 83 85 84 88 84 88 86 89 86 82 89 87 82 85 84 89 87 85 80 75 72 74 80 73 74 69 71 78 82 84 84 85 87 81 86 85 81 78 91 78 63 69 64 62 74 60 65 66 68 60 71

Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.

О происходящей адаптации говорят и другие замеры. Так, обращает на себя внимание снижение установок на «активную» адаптацию – снижение доли респондентов, которым «приходится вертеться», — в группах респондентов с низким уровнем дохода. Респонденты, чей доход позволяет отнести их к бедным слоям, стали заметно чаще отмечать, что им «никак не удалось приспособиться к жизни» (увеличение на 11 п.п. по сравнению с декабрем 2020 года).

В то же время респонденты с умеренно низким доходом в равной степени как переняли модель пассивного приспособления, так и стали отмечать появляющиеся возможности или отсутствие изменений в уровне жизни.

Относительно обеспеченные респонденты, напротив, реже говорят, что в их жизни ничего не поменялось (снижение на 8 п.п.). При этом изменения можно считать разнонаправленными: часть респондентов отметила отказ от привычного образа жизни, другая часть – новые возможности.

В целом можно говорить о том, что в наибольшей степени осложнилась жизнь наименее обеспеченных россиян – тех, кто стремился улучшить свое положение и найти любые возможности. Новые экономические возможности, связанные с перестройкой экономики, доступны прежде всего респондентам с более высоким уровнем потребления, которые располагают большими ресурсами для адаптации. В группах с низким уровнем достатка несколько выросла доля респондентов, которые сохраняют привычный образ жизни. Вероятно, что произошедшие в экономике страны события затронули их лишь в небольшой степени.

Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни? (в %) Хватает только на питание (2020-12) Хватает только на питание (2022-08) Хватает на питание и одежду (2020-12) Хватает на питание и одежду (2022-08) Могут позволить покупку ТДП (2020-12) Могут позволить покупку ТДП (2022-08) «Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни» 7 18 2 6 1 4 «Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни» 22 26 18 22 8 11 «Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь» 48 30 41 28 20 21 «Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни» 1 3 8 12 17 20 «Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось» 18 20 28 31 51 43 Затрудняюсь ответить 4 3 3 1 2 2

В целом важно отметить снижение установок, характерных для «активной» понижающей адаптации – тех, кому приходится «вертеться». Для наименее обеспеченных это чаще всего означает переход в число наименее адаптированных – тех, кто «не может приспособиться к нынешней жизни». Также вероятно, что экономические изменения могут вести не только понижающей адаптации, но и к росту числа тех, для кого открываются новые возможности, или тех, кто не замечает происходящие перемены. Основной рост удовлетворенности по сравнению с концом 2020 года произошел в группе респондентов, чей доход выше порога бедности – тех, кто может приобретать продукты и одежду. Вероятно, рост субъективной удовлетворенности произошел в том числе благодаря тому, что реальные экономические потери (в результате эпидемии коронавируса, а также роста цен, вызванного санкциями) оказались ниже ожидаемых, а их положение сравнительно лучше, чем у самых бедных россиян. Прямые государственные выплаты («президентские») могли так же удержать число тех, чей уровень жизни остается стабильным.

Таблица Устраивает Отчасти устраивает, отчасти нет Не устраивает 2009-08 32 42 25 2009-10 37 36 26 2010-02 37 36 26 2010-04 32 39 29 2010-08 43 39 18 2010-10 39 38 22 2011-02 36 38 25 2011-04 35 40 24 2011-08 41 38 20 2011-10 42 36 21 2012-02 40 38 21 2012-07 33 42 23 2012-09 35 39 25 2012-11 35 36 28 2013-01 33 41 24 2013-03 35 38 27 2013-05 35 41 22 2013-07 32 45 23 2013-09 36 40 23 2014-01 36 42 21 2014-05 44 38 16 2014-09 35 43 20 2015-01 31 43 25 2015-04 28 45 26 2015-05 40 38 20 2015-09 34 39 24 2016-01 27 41 31 2016-05 29 41 30 2016-09 32 40 27 2018-12 43 33 23 2019-08 35 39 25 2020-12 39 35 25 2022-08 44 35 20

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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