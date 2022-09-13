Главное, Новости Проблемы в работе сайта 13.09.202213.09.2022 Версия для печати Уважаемые пользователи сайта! В связи с нестабильной работой некоторых интернет-сервисов возможны проблемы с отображением информации на нашем сайте. Мы предпринимаем усилия, чтобы вся информация отображалась в полном объеме. Команда Левада-Центра ВконтактеFacebookTwitter Пожалуйста, оставьте это поле пустым.РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Выберите список(-ки): Уведомления о новых публикациях Еженедельная субботняя рассылка Email адрес * Проверьте ваш почтовый ящик или папку спам, чтобы подтвердить свою подписку.