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Проблемы в работе сайта

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Уважаемые пользователи сайта!

В связи с нестабильной работой некоторых интернет-сервисов возможны проблемы с отображением информации на нашем сайте. Мы предпринимаем усилия, чтобы вся информация отображалась в полном объеме.

Команда Левада-Центра

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