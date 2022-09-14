Пресс-выпуски

Протестные настроения в августе

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По сравнению с маем протестные настроения незначительно выросли. Ожидают протест около пятой части опрошенных. К участникам антивоенных акций респонденты чаще относятся безразлично или негативно. При этом более половины опрошенных считают, что власти не должны ограничивать свободу слова противников “спецоперации”.

Количество россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, незначительно увеличилось за летние месяцы: в мае 17% опрошенных считали эти протесты возможными, в августе — 20%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах составила 16% (в мае — 14%).

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
05.199406.199407.199408.199409.199411.199401.199503.199505.199507.199509.199511.199501.199603.199605.199607.199609.199611.199601.199703.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200812.200802.200903.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201005.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202005.202007.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.2022
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Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам респондентов, а также тем, кто считает, что страна движется в неверном направлении, или не одобряет деятельность властей. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 22% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 27%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 29%.

Практически не изменилась за летние месяцы оценка потенциала протестов с политическими требованиями: в мае их считали возможными 16% россиян, в августе — 17%. Готовность участвовать в такого рода протестах выросла с 9% до 11%.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
03.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200110.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200808.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.2022
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К участию в политических протестах в августе были более всего готовы группы респондентов с низким уровнем дохода (в группе тех, кому едва хватает на еду, — 16%), а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути (21%), и те, кто не одобряет деятельность президента (23%).

Около пятой части респондентов в целом (и по каждой возрастной группе) положительно относятся к людям, выходившим на антивоенные акции протеста. Около 40% опрошенных относятся к ним безразлично, 38% — скорее отрицательно. Самое негативное отношение к протестующим представлено среди респондентов 40-54 лет и 55 лет и старше: в этих группах к участникам протестных акций отрицательно относятся 37% и 51% опрошенных соответственно.

Во всех возрастных группах преобладает мнение, что власть не должна ограничивать свободу слова тех, кто выступает против “спецоперации” (это особенно заметно среди самых молодых россиян). В целом, около трети (35%) респондентов считают, что власть должна пресекать антивоенные выступления, противоположного мнения придерживаются 57% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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