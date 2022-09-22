Оценки уровня дохода

В августе 30% россиян считали, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум. Происходит адаптация доходных притязаний к новым экономическим условиям.

Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приведены усредненные данные за год. Респондентам задавались следующие вопросы:

«Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?»

«Сколько денег нужно сейчас вашей семье в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?»

Также в ходе опроса выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.

В августе 2022 года россияне отмечали, что в среднем им нужно зарабатывать 26,9 тыс. руб. в месяц, чтобы обеспечивать прожиточный минимум. В то же время средний доход в месяц за 2022 год составил 22,3 тыс. руб.

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

… чтобы семья жила нормально …чтобы обеспечить прожиточный минимум Среднедушевой доход семьи в месяц Официальный прожиточный минимум (Росстат) 2022 46,5 26,9 22,3 13,9 2021 43,6 24,6 18,6 (2020 -17,7) 11,7 2019 38,1 21,0 16,8 11,2

Впервые за восемь лет сократилась разница между тем, сколько россияне получает, и суммой, которую они считают минимальной для поддержания приемлемого уровня жизни.

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

Соотношение оценок «нормального» дохода и фактических среднедушевых доходов семьи также указывает на долгосрочный снижающийся тренд, который продолжился и в нынешнем году.

Соотношение оценки «нормального» дохода и фактических среднедушевых доходов

Сокращение дистанции между субъективными оценками доходов и реальными денежными поступлениями указывает на адаптационную линию поведению, которая усиливается в кризисные периоды последних лет – если считать таковыми предыдущую фазу военного конфликта с Украиной и Западом в 2014-2015 годах, объявление пенсионной реформы в 2018 году, пандемию и происходящую военную операцию. Предыдущие исследования указывают на то, что нынешний этап приспособления россиян к меняющимся условиям жизни скорее стимулирует пассивную, выжидательную позицию.

Соотнесение субъективных оценок минимального дохода с фактическими на индивидуальном уровне позволит определить долю респондентов, которые получают доход выше того уровня, который сами считают для себя необходимым минимумом. Доля тех, чей доход оказывается выше субъективного минимума, в августе 2022 года составила 30%. Это на 5 п.п. выше, чем в прошлом году и сменяет тренд на понижение, наблюдавшийся с 2018 года. Эти данные также подтверждают курс на понижающую адаптацию и в части зарплатных притязаний.

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума

Процесс адаптации «выравнивает» минимальный уровень материальных притязаний между потребительскими группами. Во-первых, респонденты с разным доходом начинают схожим образом оценивать необходимый уровень дохода. Во-вторых, заметно растет разброс ответов: оценки респондентов становятся более разнообразными даже внутри схожих по материальному положению групп.

Точки на графике ниже указывают средние значения субъективного прожиточного минимума по доходным группам, а линии снизу и сверху от точек – на 95% доверительный интервал. Таким образом, данные за 2022 год не позволяют провести значимые различия в оценке прожиточного минимума между доходными группами, заметные в предыдущие года исследования.

Это может говорит о двух возможных тенденциях. С одной стороны, заметен рост неопределенности в том, что считать минимально необходимым уровнем дохода. С другой стороны, среди наименее обеспеченных групп населения, могущих позволить себе лишь продукты питания и одежду, оценки прожиточного минимума продолжили расти, как это наблюдалось в прошлые годы исследования. При этом относительно обеспеченные россияне практически не изменили свои оценки, что также может говорить о включении механизма понижающей адаптации. Важно отметить, что разница между группами сохраняется в ответах на вопрос о «нормальном» уровне дохода.

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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