Конфликт с Украиной: сентябрь 2022 года

После объявления частичной мобилизации внимание к украинским событиям и обеспокоенность происходящим резко выросли. Новости о частичной мобилизации вызвали в обществе тревогу и страх. Поддержка действий российских военных остается высокой, но увеличилось число тех, кто выступает за начало переговоров.
Информированность и обеспокоенность
В конце сентября доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, значительно возросла: 32% следят “очень внимательно” (в августе — 21%) и еще 34% следят “довольно внимательно” (30% в августе).
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: внимательно следят 78%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 57% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – более половины, от 18 до 24 – 45%.
Обеспокоенность украинскими событиями также выросла и достигла пиковых значений. В сентябре об этом говорили 88% опрошенных: 56% говорили, что их «очень беспокоят» текущие события (в августе — 37%), еще 32% — «скорее беспокоят» (в августе — 37%).
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|37
|56
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|37
|32
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|13
|7
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|11
|4
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
|1
|1
Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 66%, скорее беспокоит – 26%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 37% очень обеспокоены и 42% скорее обеспокоены.
Поддержка СВО
Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине снизился незначительно — с 76% августе до 72% в сентябре: 44% “определенно поддерживают” действия российских вооруженных сил и еще 28% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – в совокупности 21% респондентов (в августе — 17%).
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|Определенно да
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|Скорее да
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|Скорее нет
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|Определенно нет
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|Затрудняюсь ответить
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине по-прежнему наблюдается среди старшей возрастной группы – 81% поддерживают; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 55% опрошенных.
44% респондентов считают, что сейчас следует продолжать военные действия: 29% «определенно» в этом уверены, 15% — «скорее» в этом уверены. Напротив, 48% опрошенных полагают, что следует начать мирные переговоры. В августе за продолжение военных действий высказывались 48% опрошенных, за начало мирных переговоров — 44%.
Меньше всего поддерживают продолжение боевых действий в группе 18-24 года — чуть более четверти (26%). Наибольшая поддержка представлена среди опрошенных 55 лет и старше — 52%.
О частичной мобилизации
Преобладающими чувствами по поводу объявленной в РФ частичной мобилизации являются “тревога, страх, ужас” (47%), “шок” (23%), “гордость за Россию” (23%) и “гнев, возмущение” (13%). О своем равнодушии сказали лишь 9% опрошенных.
Две трети опрошенных опасаются, что из-за боевых действий в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в России: определенно опасаются — 36%, скорее — 30%. В феврале, сразу после объявления о начале “спецоперации”, такие опасения высказывали 28% респондентов – в два раза меньше.
О наступлении ВСУ
77% респондентов знают о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области: чуть более четверти (26%) внимательно следили за развитием событий, половина (51%) что-то слышали об этом. Наиболее осведомлены старшие группы населения.
Наиболее характерными чувствами респондентов от сообщений о продвижении ВСУ в Харьковской области стали: “тревога, страх, ужас” (35%), “гнев, возмущение” (20%) и “шок” (12%).
О продвижении СВО
В сентябре снизилась доля тех, кто считает, что “специальная военная операция” продвигается успешно. Если в мае таких было 73%, то в сентябре — 53%: 9% полагают, что она продвигается очень успешно, 44% — что скорее успешно. Около трети (31%) придерживаются мнения, что “спецоперация” проходит неуспешно.
Говоря о неуспешном продвижении «спецоперации», респонденты объясняют это тем, что всё «затянулось, уже полгода, не видно конца» (27%), идёт «мобилизация, стали призывать» (23%), «проигрываем, отдаем земли, не продвигаемся, отступаем» (22%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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