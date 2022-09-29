Конфликт с Украиной: сентябрь 2022 года

После объявления частичной мобилизации внимание к украинским событиям и обеспокоенность происходящим резко выросли. Новости о частичной мобилизации вызвали в обществе тревогу и страх. Поддержка действий российских военных остается высокой, но увеличилось число тех, кто выступает за начало переговоров.

Информированность и обеспокоенность

В конце сентября доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, значительно возросла: 32% следят “очень внимательно” (в августе — 21%) и еще 34% следят “довольно внимательно” (30% в августе).

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: внимательно следят 78%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 57% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – более половины, от 18 до 24 – 45%.

Обеспокоенность украинскими событиями также выросла и достигла пиковых значений. В сентябре об этом говорили 88% опрошенных: 56% говорили, что их «очень беспокоят» текущие события (в августе — 37%), еще 32% — «скорее беспокоят» (в августе — 37%).

апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 Очень беспокоят 46 40 43 44 37 56 Скорее беспокоят 36 40 37 37 37 32 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 13 7 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 11 4 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1 1 1

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 66%, скорее беспокоит – 26%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 37% очень обеспокоены и 42% скорее обеспокоены.

Поддержка СВО

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине снизился незначительно — с 76% августе до 72% в сентябре: 44% “определенно поддерживают” действия российских вооруженных сил и еще 28% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – в совокупности 21% респондентов (в августе — 17%).

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 Определенно да 53 45 47 47 48 46 44 Скорее да 28 29 30 28 28 30 28 Скорее нет 8 8 8 11 10 8 11 Определенно нет 6 11 9 9 8 9 10 Затрудняюсь ответить 6 7 6 5 7 7 8

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине по-прежнему наблюдается среди старшей возрастной группы – 81% поддерживают; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 55% опрошенных.

44% респондентов считают, что сейчас следует продолжать военные действия: 29% «определенно» в этом уверены, 15% — «скорее» в этом уверены. Напротив, 48% опрошенных полагают, что следует начать мирные переговоры. В августе за продолжение военных действий высказывались 48% опрошенных, за начало мирных переговоров — 44%.

Меньше всего поддерживают продолжение боевых действий в группе 18-24 года — чуть более четверти (26%). Наибольшая поддержка представлена среди опрошенных 55 лет и старше — 52%.

О частичной мобилизации

Преобладающими чувствами по поводу объявленной в РФ частичной мобилизации являются “тревога, страх, ужас” (47%), “шок” (23%), “гордость за Россию” (23%) и “гнев, возмущение” (13%). О своем равнодушии сказали лишь 9% опрошенных.

Две трети опрошенных опасаются, что из-за боевых действий в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в России: определенно опасаются — 36%, скорее — 30%. В феврале, сразу после объявления о начале “спецоперации”, такие опасения высказывали 28% респондентов – в два раза меньше.

О наступлении ВСУ

77% респондентов знают о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области: чуть более четверти (26%) внимательно следили за развитием событий, половина (51%) что-то слышали об этом. Наиболее осведомлены старшие группы населения.

Наиболее характерными чувствами респондентов от сообщений о продвижении ВСУ в Харьковской области стали: “тревога, страх, ужас” (35%), “гнев, возмущение” (20%) и “шок” (12%).

О продвижении СВО

В сентябре снизилась доля тех, кто считает, что “специальная военная операция” продвигается успешно. Если в мае таких было 73%, то в сентябре — 53%: 9% полагают, что она продвигается очень успешно, 44% — что скорее успешно. Около трети (31%) придерживаются мнения, что “спецоперация” проходит неуспешно.

Говоря о неуспешном продвижении «спецоперации», респонденты объясняют это тем, что всё «затянулось, уже полгода, не видно конца» (27%), идёт «мобилизация, стали призывать» (23%), «проигрываем, отдаем земли, не продвигаемся, отступаем» (22%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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