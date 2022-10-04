Алла Пугачёва и иноагенты

Больше половины опрошенных считают, что включение известных людей в реестр «иностранных агентов» скорее всего имеет под собой веские основания. Только четверть готовы назвать это «местью властей за критику в свой адрес». Слова Аллы Пугачевой в поддержку Максима Галкина готовы были поддержать около пятой части респондентов.

Больше половины респондентов (57%) полагают, что внесение известных людей в реестр «иностранных агентов» может иметь под собой веские основание. Чуть более четверти (27%) придерживаются мнения, что такие акты являются местью властей за критику в свой адрес.

Наиболее скептически настроенными оказываются самые молодые респонденты, читатели соцсетей и Telegram-каналов, но прежде всего те респонденты, которые считают, что «страна движется по неверному пути». Напротив, представители старшего поколения, телезрители, а также уверенные в том, что страна движется в верном направлении, гораздо чаще видят в увеличении числа иностранных агентов «веские основания».

Респондентам была продемонстрирована карточка с высказыванием Аллы Пугачёвой, где она выступала в поддержку мужа и просила зачислить себя «в ряды иноагентов». Пятая часть опрошенных поддержали заявление певицы, 36% осудили и ещё 38% сообщили о своем безразличии.

Самые молодые респонденты высказывались в поддержку певицы заметно чаще, чем представители старшего поколения. При этом около половины молодых людей остались безразличны к произошедшему. Пользователи соцсетей и Telegram-каналов чаще говорили о своей поддержке певицы, чем телезрители. Наибольшее расхождение в оценках высказывания Аллы Пугачевой наблюдалось среди тех, кто по-разному оценивает положение дел в стране.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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