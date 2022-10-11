Сбережения россиян в конце сентября

Экономические ожидания россиян заметно ухудшились на фоне объявления частичной мобилизации. Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы. Представления о том, каким образом лучше всего сохранить сбережения, остались неизменны: опрошенные предпочитают рублевые вклады и наличность.
В конце сентября и начале октября потребительские и сберегательные настроения определялись не экономическими, а политическими событиями: объявленной в России частичной мобилизацией. Это событие сильнейшим образом отразились на настроениях и чувствах россиян, что, в свою очередь, повлияло и на динамику экономических индикаторов. Несмотря на то, что настроения не являются определяющим фактором в формировании экономических оценок, текущее ухудшение сберегательных настроений обусловлен в первую очередь общим ростом тревожности в обществе.
В сентябре резко выросло число респондентов, считающих нынешнее время плохим, для того чтобы делать сбережения. Этот спад превышает по своей силе падение, вызванное пандемией в 2020 году, что особенно заметно на фоне пика оценок, наблюдавшегося весной этого года.
Как вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? (индекс = «хорошее» — «плохое» + 100)
Произошедшие изменения определяются не столько пессимизмом, сколько растерянностью перед новыми обстоятельствами, неуверенностью в завтрашнем дне, невозможностью планировать свою жизнь. Число респондентов, которые полагают, что будут иметь меньше возможностей для сбережения, выросло незначительно. Зато заметно укрепилась доля респондентов, затруднившихся с ответом.
Как вы думаете, в ближайший год у вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас?
Растущая неуверенность повлияла на вопрос о том, каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения. При этом привлекательность рублевых активов практически не пошатнулась, а интерес к недвижимости как средству сбережения стал несколько меньше, хотя разница остается в пределах статистической погрешности.
Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)
|апр.21
|авг.21
|фев.22
|мар.22
|июн.22
|авг.22
|В наличных рублях
|22
|23
|26
|35
|31
|33
|На счете в банке в рублях
|31
|31
|33
|32
|39
|32
|В недвижимости
|30
|32
|33
|30
|30
|27
|В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах
|10
|11
|12
|11
|9
|10
|В ценных бумагах
|7
|8
|9
|5
|6
|6
|В наличной валюте
|9
|11
|9
|6
|5
|5
|В криптовалюте
|4
|5
|6
|3
|3
|3
|На счете в банке в валюте
|10
|9
|11
|3
|3
|3
|В накопительных страховых полисах
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|Другое
|4
|4
|3
|2
|2
|3
|Затрудняюсь ответить
|7
|8
|6
|8
|6
|10
Заметно изменилось отношения к рублевым банковским вкладам у респондентов молодого и среднего возраста. Весной после заметного оттока средств из банковского сектора многие банки ввели высокие процентные ставки для вкладчиков. Постепенное понижение процентных ставок летом привело к спаду интереса к подобным вложениям среди финансово наиболее активной части населения.
Лучше всего хранить сбережения на счете в банке в рублях (в %)
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|мар-22
|29
|24
|31
|41
|июн-22
|38
|35
|35
|45
|сен-22
|27
|26
|30
|40
Заметим, что у половины россиян нет финансовых целей (47%). Чаще финансовые цели могут назвать респонденты молодого и среднего возраста, реже всего — те, кому более 55 лет.
Среди предложенных целей сбережения респонденты чаще всего отмечают покупку недвижимости (20%), покупка автомобиля или отдых (по 10%). Молодежь также несколько активнее старшего поколения копит на бизнес (18-24 лет — 12%). Переезд и образование также несколько популярнее в когорте россиян до 25 лет, но все равно эти цели интересны явному меньшинству (7%).
Есть ли у вас долгосрочная финансовая цель, для которой вы сберегаете средства? (в %)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Купить квартиру, дом, дачу
|20
|34
|30
|23
|8
|Купить машину
|10
|25
|15
|10
|4
|На отдых, путешествие
|10
|15
|10
|11
|7
|Накопить на медицинские цели
|5
|2
|4
|3
|7
|Накопить на образование
|4
|7
|5
|3
|3
|Открыть собственное дело
|4
|12
|6
|3
|1
|Сформировать сбережения на пенсию
|4
|0
|2
|3
|5
|Накопить на переезд в другой город или страну
|2
|7
|2
|3
|1
|Другое
|6
|3
|2
|5
|10
|Нет финансовых целей
|47
|32
|39
|46
|57
|Затрудняюсь ответить
|2
|1
|2
|3
|3
Оценивая объем сбережений семьи, около половины россиян (55%) определили его в пределах одного ежемесячного семейного дохода. Четверть опрошенных (24%) указали, что не имеют даже таких скромных сбережений.
Если сравнить сбережения вашей семьи со средним ежемесячным доходом вашей семьи, то они: (в %)
|Меньше ежемесячного дохода семьи
|27
|Примерно равны ежемесячному доходу семьи
|29
|Равны доходу семьи за 2-3 месяца
|10
|Равны доходу семьи за 4-12 месяцев
|3
|Больше семейного дохода за год
|2
|Нет сбережений
|24
|Затрудняюсь ответить
|6
Среди тех, чьи сбережения не превышают один доход, медианный ежемесячный семейный доход составляет 40 000 рублей — соответственно, их сбережения находятся в пределах аналогичной суммы.
Чаще имеют сбережения респонденты в возрасте до 40 лет (таких 75%). Также обладателей сбережений несколько больше среди респондентов с высоким профессиональным статусом — менеджеров, управленцев — 78%.
Степан ГОНЧАРОВ
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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