Пресс-выпуски

Сбережения россиян в конце сентября

Степан Гончаров
Версия для печати Версия для печати

Экономические ожидания россиян заметно ухудшились на фоне объявления частичной мобилизации. Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы. Представления о том, каким образом лучше всего сохранить сбережения, остались неизменны: опрошенные предпочитают рублевые вклады и наличность.

В конце сентября и начале октября потребительские и сберегательные настроения определялись не экономическими, а политическими событиями: объявленной в России частичной мобилизацией. Это событие сильнейшим образом отразились на настроениях и чувствах россиян, что, в свою очередь, повлияло и на динамику экономических индикаторов. Несмотря на то, что настроения не являются определяющим фактором в формировании экономических оценок, текущее ухудшение сберегательных настроений обусловлен в первую очередь общим ростом тревожности в обществе.

В сентябре резко выросло число респондентов, считающих нынешнее время плохим, для того чтобы делать сбережения. Этот спад превышает по своей силе падение, вызванное пандемией в 2020 году, что особенно заметно на фоне пика оценок, наблюдавшегося весной этого года.

Как вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? (индекс = «хорошее» — «плохое» + 100)

Произошедшие изменения определяются не столько пессимизмом, сколько растерянностью перед новыми обстоятельствами, неуверенностью в завтрашнем дне, невозможностью планировать свою жизнь. Число респондентов, которые полагают, что будут иметь меньше возможностей для сбережения, выросло незначительно. Зато заметно укрепилась доля респондентов, затруднившихся с ответом.

Как вы думаете, в ближайший год у вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас?

Растущая неуверенность повлияла на вопрос о том, каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения. При этом привлекательность рублевых активов практически не пошатнулась, а интерес к недвижимости как средству сбережения стал несколько меньше, хотя разница остается в пределах статистической погрешности.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

 апр.21авг.21фев.22мар.22июн.22авг.22
В наличных рублях222326353133
На счете в банке в рублях313133323932
В недвижимости303233303027
В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах10111211910
В ценных бумагах789566
В наличной валюте9119655
В криптовалюте456333
На счете в банке в валюте10911333
В накопительных страховых полисах112111
Другое443223
Затрудняюсь ответить7868610

Заметно изменилось отношения к рублевым банковским вкладам у респондентов молодого и среднего возраста. Весной после заметного оттока средств из банковского сектора многие банки ввели высокие процентные ставки для вкладчиков. Постепенное понижение процентных ставок летом привело к спаду интереса к подобным вложениям среди финансово наиболее активной части населения.

Лучше всего хранить сбережения на счете в банке в рублях (в %)

 18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
мар-2229243141
июн-2238353545
сен-2227263040

Заметим, что у половины россиян нет финансовых целей (47%). Чаще финансовые цели могут назвать респонденты молодого и среднего возраста, реже всего — те, кому более 55 лет.

Среди предложенных целей сбережения респонденты чаще всего отмечают покупку недвижимости (20%), покупка автомобиля или отдых (по 10%). Молодежь также несколько активнее старшего поколения копит на бизнес (18-24 лет — 12%).  Переезд и образование также несколько популярнее в когорте россиян до 25 лет, но все равно эти цели интересны явному меньшинству (7%).

Есть ли у вас долгосрочная финансовая цель, для которой вы сберегаете средства? (в %)

 Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Купить квартиру, дом, дачу203430238
Купить машину102515104
На отдых, путешествие101510117
Накопить на медицинские цели52437
Накопить на образование47533
Открыть собственное дело412631
Сформировать сбережения на пенсию40235
Накопить на переезд в другой город или страну27231
Другое632510
Нет финансовых целей4732394657
Затрудняюсь ответить21233

Оценивая объем сбережений семьи, около половины россиян (55%) определили его в пределах одного ежемесячного семейного дохода. Четверть опрошенных (24%) указали, что не имеют даже таких скромных сбережений.

Если сравнить сбережения вашей семьи со средним ежемесячным доходом вашей семьи, то они: (в %)

Меньше ежемесячного дохода семьи27
Примерно равны ежемесячному доходу семьи29
Равны доходу семьи за 2-3 месяца10
Равны доходу семьи за 4-12 месяцев3
Больше семейного дохода за год2
Нет сбережений24
Затрудняюсь ответить6

Среди тех, чьи сбережения не превышают один доход, медианный ежемесячный семейный доход составляет 40 000 рублей — соответственно, их сбережения находятся в пределах аналогичной суммы.

Чаще имеют сбережения респонденты в возрасте до 40 лет (таких 75%). Также обладателей сбережений несколько больше среди респондентов с высоким профессиональным статусом — менеджеров, управленцев — 78%.

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

close

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):