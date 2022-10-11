Сбережения россиян в конце сентября

Экономические ожидания россиян заметно ухудшились на фоне объявления частичной мобилизации. Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы. Представления о том, каким образом лучше всего сохранить сбережения, остались неизменны: опрошенные предпочитают рублевые вклады и наличность.

В конце сентября и начале октября потребительские и сберегательные настроения определялись не экономическими, а политическими событиями: объявленной в России частичной мобилизацией. Это событие сильнейшим образом отразились на настроениях и чувствах россиян, что, в свою очередь, повлияло и на динамику экономических индикаторов. Несмотря на то, что настроения не являются определяющим фактором в формировании экономических оценок, текущее ухудшение сберегательных настроений обусловлен в первую очередь общим ростом тревожности в обществе.

В сентябре резко выросло число респондентов, считающих нынешнее время плохим, для того чтобы делать сбережения. Этот спад превышает по своей силе падение, вызванное пандемией в 2020 году, что особенно заметно на фоне пика оценок, наблюдавшегося весной этого года.

Как вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? (индекс = «хорошее» — «плохое» + 100)

Произошедшие изменения определяются не столько пессимизмом, сколько растерянностью перед новыми обстоятельствами, неуверенностью в завтрашнем дне, невозможностью планировать свою жизнь. Число респондентов, которые полагают, что будут иметь меньше возможностей для сбережения, выросло незначительно. Зато заметно укрепилась доля респондентов, затруднившихся с ответом.

Как вы думаете, в ближайший год у вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас?

Растущая неуверенность повлияла на вопрос о том, каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения. При этом привлекательность рублевых активов практически не пошатнулась, а интерес к недвижимости как средству сбережения стал несколько меньше, хотя разница остается в пределах статистической погрешности.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

апр.21 авг.21 фев.22 мар.22 июн.22 авг.22 В наличных рублях 22 23 26 35 31 33 На счете в банке в рублях 31 31 33 32 39 32 В недвижимости 30 32 33 30 30 27 В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах 10 11 12 11 9 10 В ценных бумагах 7 8 9 5 6 6 В наличной валюте 9 11 9 6 5 5 В криптовалюте 4 5 6 3 3 3 На счете в банке в валюте 10 9 11 3 3 3 В накопительных страховых полисах 1 1 2 1 1 1 Другое 4 4 3 2 2 3 Затрудняюсь ответить 7 8 6 8 6 10

Заметно изменилось отношения к рублевым банковским вкладам у респондентов молодого и среднего возраста. Весной после заметного оттока средств из банковского сектора многие банки ввели высокие процентные ставки для вкладчиков. Постепенное понижение процентных ставок летом привело к спаду интереса к подобным вложениям среди финансово наиболее активной части населения.

Лучше всего хранить сбережения на счете в банке в рублях (в %)

18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше мар-22 29 24 31 41 июн-22 38 35 35 45 сен-22 27 26 30 40

Заметим, что у половины россиян нет финансовых целей (47%). Чаще финансовые цели могут назвать респонденты молодого и среднего возраста, реже всего — те, кому более 55 лет.

Среди предложенных целей сбережения респонденты чаще всего отмечают покупку недвижимости (20%), покупка автомобиля или отдых (по 10%). Молодежь также несколько активнее старшего поколения копит на бизнес (18-24 лет — 12%). Переезд и образование также несколько популярнее в когорте россиян до 25 лет, но все равно эти цели интересны явному меньшинству (7%).

Есть ли у вас долгосрочная финансовая цель, для которой вы сберегаете средства? (в %)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Купить квартиру, дом, дачу 20 34 30 23 8 Купить машину 10 25 15 10 4 На отдых, путешествие 10 15 10 11 7 Накопить на медицинские цели 5 2 4 3 7 Накопить на образование 4 7 5 3 3 Открыть собственное дело 4 12 6 3 1 Сформировать сбережения на пенсию 4 0 2 3 5 Накопить на переезд в другой город или страну 2 7 2 3 1 Другое 6 3 2 5 10 Нет финансовых целей 47 32 39 46 57 Затрудняюсь ответить 2 1 2 3 3

Оценивая объем сбережений семьи, около половины россиян (55%) определили его в пределах одного ежемесячного семейного дохода. Четверть опрошенных (24%) указали, что не имеют даже таких скромных сбережений.

Если сравнить сбережения вашей семьи со средним ежемесячным доходом вашей семьи, то они: (в %)

Меньше ежемесячного дохода семьи 27 Примерно равны ежемесячному доходу семьи 29 Равны доходу семьи за 2-3 месяца 10 Равны доходу семьи за 4-12 месяцев 3 Больше семейного дохода за год 2 Нет сбережений 24 Затрудняюсь ответить 6

Среди тех, чьи сбережения не превышают один доход, медианный ежемесячный семейный доход составляет 40 000 рублей — соответственно, их сбережения находятся в пределах аналогичной суммы.

Чаще имеют сбережения респонденты в возрасте до 40 лет (таких 75%). Также обладателей сбережений несколько больше среди респондентов с высоким профессиональным статусом — менеджеров, управленцев — 78%.

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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