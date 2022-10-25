Желание перемен

Большинство россиян считают, что России нужны перемены. Около половины хотели бы полномасштабных перемен, но по сравнению с прошлым замером количество таких респондентов снизилось. Прежде всего опрошенные хотели бы повышения уровня жизни и решения социальных проблем, ухода в отставку различных чиновников, министров, депутатов, а также окончания “спецоперации”.
Около половины опрошенных хотели бы “решительных и полномасштабных перемен”, около трети хотели бы незначительных изменений. Лишь 13% считают, что никаких перемен не нужно. По сравнению с последним замером, количество сторонников решительных перемен заметно снизилось.
Сторонников решительных преобразований много во всех социально-демографических группах. Однако преобладают они прежде всего среди граждан, критически настроенных по отношению к власти и к тому, как развиваются дела в стране в целом. Кроме того они составляют относительное большинство среди малообеспеченных респондентов, которым денег хватает только на еду и кто хотел бы изменения ситуации к лучшему, а также среди политизированной аудитории телеграм-каналов и фрустрированных россиян, которые не доверяют ни одному источнику информации. Напротив, среди сторонников власти, обеспеченных граждан и телезрителей нет четко выраженных позиций: здесь чуть больше тех, кто хотел бы умеренных изменений.
По сравнению с предыдущим замером несколько изменился список желаемых перемен, который формируется на основе ответов на открытый вопрос (когда респонденты дают свой вариант ответа, а все ответы затем объединяются в типические группы). Структура основных запросов осталась той же: преобладает установка на социально-экономическое благополучие (запрос на рост зарплат, решение социальных проблем, контроль за инфляцией), претензии к власти (запрос на смену власти, прежде всего на нижнем уровне, но не только; на борьбу с коррупцией). Из наиболее значимых изменений – появление в первой тройке запросов – желание мирного урегулирования украинского конфликта.
Обращает на себя внимание, что запрос на идеологически окрашенные меры, как условно “патриотические”, так и “либеральные”, – невелик. Примерно одинаковое количество респондентов хотели бы “наведения порядка”, возвращения смертной казни и борьбы с предателями или, напротив, желали бы видеть в России больше демократии, свободы и честных выборов. Основная масса респондентов хотела бы решения конкретных проблем.
Так, отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в России в первую очередь, в 2022 году респонденты указывали на необходимость повышать зарплаты, пенсии и в целом уровень жизни (14%), сменить власть и чиновников различного уровня (11%), закончить “спецоперацию” (10%) и решить социальные проблемы (9%). В июле 2019 года, отвечая на этот вопрос, для респондентов приоритетным также было повышение уровня жизни (24%) и изменение в системе власти (13%). Кроме того, тогда опрошенные тоже указывали на необходимость снижения цен (11%) и борьбы с коррупцией (10%).
Таблица (сентябрь 2022)
|Повышать зарплаты, пенсии, уровень жизни
|14
|Сменить власть, руководство, правительство, думу, президента
|11
|Закончить СВО, закончить войну, начать переговоры с Украиной
|10
|Решать социальные проблемы, заботиться о населении, соц.защита
|9
|Развивать экономику
|8
|Бороться с коррупцией
|6
|Остановить рост цен, тарифов, снизить инфляцию
|5
|Развивать медицину, здравоохранение, делать медицину доступной
|5
|Менять образование, строить школы, отменить ЕГЭ и проч.
|5
|Бороться с безработицей, создавать рабочие места
|4
|Навести порядок, бороться с мафией, врагами народа, вернуть смертную казнь
|4
|Больше свободы, демократии, свободы слова
|3
|Развивать промышленности, производства, предприятий
|3
|Снизить пенсионный возраст
|2
|Провести национализацию, потрясти олигархов/богатых, недра — населению
|2
|Победить в СВО
|2
|Вести патриотическое воспитание, вернуть идеологию и проч.
|1
|Нормализовать отношения с другими странами, помириться с Западом
|1
|Обеспечить доступное жилье, снизить ставки по ипотеке
|1
|Развивать сельское хозяйство
|1
|Отремонтировать дороги
|1
|Отменить мобилизацию, вернуть мобилизованных, сделать контрактную армию
|1
|Армию подтянуть, перевооружить, увеличить расходы
|1
|Решать экологические проблемы
|1
|Улучшать ЖКХ
|0
|Уменьшить количество мигрантов, выслать всех
|0
|Помогать малому и среднему бизнесу, обеспечить дешевые кредиты
|0
|Другое
|4
|Все устраивает, все хорошо, ничего не надо менять
|0
|Затруднились или отказались отвечать
|14
|Все поменять, много чего нужно изменить
|1
Денис ВОЛКОВ
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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