Желание перемен

Большинство россиян считают, что России нужны перемены. Около половины хотели бы полномасштабных перемен, но по сравнению с прошлым замером количество таких респондентов снизилось. Прежде всего опрошенные хотели бы повышения уровня жизни и решения социальных проблем, ухода в отставку различных чиновников, министров, депутатов, а также окончания “спецоперации”.

Около половины опрошенных хотели бы “решительных и полномасштабных перемен”, около трети хотели бы незначительных изменений. Лишь 13% считают, что никаких перемен не нужно. По сравнению с последним замером, количество сторонников решительных перемен заметно снизилось.

Сторонников решительных преобразований много во всех социально-демографических группах. Однако преобладают они прежде всего среди граждан, критически настроенных по отношению к власти и к тому, как развиваются дела в стране в целом. Кроме того они составляют относительное большинство среди малообеспеченных респондентов, которым денег хватает только на еду и кто хотел бы изменения ситуации к лучшему, а также среди политизированной аудитории телеграм-каналов и фрустрированных россиян, которые не доверяют ни одному источнику информации. Напротив, среди сторонников власти, обеспеченных граждан и телезрителей нет четко выраженных позиций: здесь чуть больше тех, кто хотел бы умеренных изменений.

По сравнению с предыдущим замером несколько изменился список желаемых перемен, который формируется на основе ответов на открытый вопрос (когда респонденты дают свой вариант ответа, а все ответы затем объединяются в типические группы). Структура основных запросов осталась той же: преобладает установка на социально-экономическое благополучие (запрос на рост зарплат, решение социальных проблем, контроль за инфляцией), претензии к власти (запрос на смену власти, прежде всего на нижнем уровне, но не только; на борьбу с коррупцией). Из наиболее значимых изменений – появление в первой тройке запросов – желание мирного урегулирования украинского конфликта.

Обращает на себя внимание, что запрос на идеологически окрашенные меры, как условно “патриотические”, так и “либеральные”, – невелик. Примерно одинаковое количество респондентов хотели бы “наведения порядка”, возвращения смертной казни и борьбы с предателями или, напротив, желали бы видеть в России больше демократии, свободы и честных выборов. Основная масса респондентов хотела бы решения конкретных проблем.

Так, отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в России в первую очередь, в 2022 году респонденты указывали на необходимость повышать зарплаты, пенсии и в целом уровень жизни (14%), сменить власть и чиновников различного уровня (11%), закончить “спецоперацию” (10%) и решить социальные проблемы (9%). В июле 2019 года, отвечая на этот вопрос, для респондентов приоритетным также было повышение уровня жизни (24%) и изменение в системе власти (13%). Кроме того, тогда опрошенные тоже указывали на необходимость снижения цен (11%) и борьбы с коррупцией (10%).

Таблица (сентябрь 2022) Повышать зарплаты, пенсии, уровень жизни 14 Сменить власть, руководство, правительство, думу, президента 11 Закончить СВО, закончить войну, начать переговоры с Украиной 10 Решать социальные проблемы, заботиться о населении, соц.защита 9 Развивать экономику 8 Бороться с коррупцией 6 Остановить рост цен, тарифов, снизить инфляцию 5 Развивать медицину, здравоохранение, делать медицину доступной 5 Менять образование, строить школы, отменить ЕГЭ и проч. 5 Бороться с безработицей, создавать рабочие места 4 Навести порядок, бороться с мафией, врагами народа, вернуть смертную казнь 4 Больше свободы, демократии, свободы слова 3 Развивать промышленности, производства, предприятий 3 Снизить пенсионный возраст 2 Провести национализацию, потрясти олигархов/богатых, недра — населению 2 Победить в СВО 2 Вести патриотическое воспитание, вернуть идеологию и проч. 1 Нормализовать отношения с другими странами, помириться с Западом 1 Обеспечить доступное жилье, снизить ставки по ипотеке 1 Развивать сельское хозяйство 1 Отремонтировать дороги 1 Отменить мобилизацию, вернуть мобилизованных, сделать контрактную армию 1 Армию подтянуть, перевооружить, увеличить расходы 1 Решать экологические проблемы 1 Улучшать ЖКХ 0 Уменьшить количество мигрантов, выслать всех 0 Помогать малому и среднему бизнесу, обеспечить дешевые кредиты 0 Другое 4 Все устраивает, все хорошо, ничего не надо менять 0 Затруднились или отказались отвечать 14 Все поменять, много чего нужно изменить 1

Денис ВОЛКОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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