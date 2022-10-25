Пресс-выпуски

Желание перемен

Денис Волков
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Большинство россиян считают, что России нужны перемены. Около половины хотели бы полномасштабных перемен, но по сравнению с прошлым замером количество таких респондентов снизилось. Прежде всего опрошенные хотели бы повышения уровня жизни и решения социальных проблем, ухода в отставку различных чиновников, министров, депутатов, а также окончания “спецоперации”.

Около половины опрошенных хотели бы “решительных и полномасштабных перемен”, около трети хотели бы незначительных изменений. Лишь 13% считают, что никаких перемен не нужно. По сравнению с последним замером, количество сторонников решительных перемен заметно снизилось.

Сторонников решительных преобразований много во всех социально-демографических группах. Однако преобладают они прежде всего среди граждан, критически настроенных по отношению к власти и к тому, как развиваются дела в стране в целом. Кроме того они составляют относительное большинство среди малообеспеченных респондентов, которым денег хватает только на еду и кто хотел бы изменения ситуации к лучшему, а также среди политизированной аудитории телеграм-каналов и фрустрированных россиян, которые не доверяют ни одному источнику информации. Напротив, среди сторонников власти, обеспеченных граждан и телезрителей нет четко выраженных позиций: здесь чуть больше тех, кто хотел бы умеренных изменений.

По сравнению с предыдущим замером несколько изменился список желаемых перемен, который формируется на основе ответов на открытый вопрос (когда респонденты дают свой вариант ответа, а все ответы затем объединяются в типические группы). Структура основных запросов осталась той же: преобладает установка на социально-экономическое благополучие (запрос на рост зарплат, решение социальных проблем, контроль за инфляцией), претензии к власти (запрос на смену власти, прежде всего на нижнем уровне, но не только; на борьбу с коррупцией). Из наиболее значимых изменений – появление в первой тройке запросов – желание мирного урегулирования украинского конфликта.

Обращает на себя внимание, что запрос на идеологически окрашенные меры, как условно “патриотические”, так и “либеральные”, – невелик. Примерно одинаковое количество респондентов хотели бы “наведения порядка”, возвращения смертной казни и борьбы с предателями или, напротив, желали бы видеть в России больше демократии, свободы и честных выборов. Основная масса респондентов хотела бы решения конкретных проблем.

Так, отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в России в первую очередь, в 2022 году респонденты указывали на необходимость повышать зарплаты, пенсии и в целом уровень жизни (14%), сменить власть и чиновников различного уровня (11%), закончить “спецоперацию” (10%) и решить социальные проблемы (9%). В июле 2019 года, отвечая на этот вопрос, для респондентов приоритетным также было повышение уровня жизни (24%) и изменение в системе власти (13%). Кроме того, тогда опрошенные тоже указывали на необходимость снижения цен (11%) и борьбы с коррупцией (10%).

Таблица (сентябрь 2022)

Повышать зарплаты, пенсии, уровень жизни14
Сменить власть, руководство, правительство, думу, президента11
Закончить СВО, закончить войну, начать переговоры с Украиной10
Решать социальные проблемы, заботиться о населении, соц.защита9
Развивать экономику8
Бороться с коррупцией6
Остановить рост цен, тарифов, снизить инфляцию5
Развивать медицину, здравоохранение, делать медицину доступной5
Менять образование, строить школы, отменить ЕГЭ и проч.5
Бороться с безработицей, создавать рабочие места4
Навести порядок, бороться с мафией, врагами народа, вернуть смертную казнь4
Больше свободы, демократии, свободы слова3
Развивать промышленности, производства, предприятий3
Снизить пенсионный возраст2
Провести национализацию, потрясти олигархов/богатых, недра — населению2
Победить в СВО2
Вести патриотическое воспитание, вернуть идеологию и проч.1
Нормализовать отношения с другими странами, помириться с Западом1
Обеспечить доступное жилье, снизить ставки по ипотеке1
Развивать сельское хозяйство1
Отремонтировать дороги1
Отменить мобилизацию, вернуть мобилизованных, сделать контрактную армию1
Армию подтянуть, перевооружить, увеличить расходы1
Решать экологические проблемы1
Улучшать ЖКХ0
Уменьшить количество мигрантов, выслать всех0
Помогать малому и среднему бизнесу, обеспечить дешевые кредиты0
Другое4
Все устраивает, все хорошо, ничего не надо менять0
Затруднились или отказались отвечать14
Все поменять, много чего нужно изменить1

Денис ВОЛКОВ

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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