О недостижимости и прерванных интервью

В статье Екатерины Козеренко приведены данные об уровне достижимости в различных странах в сопоставлении с Россией. Также проведен детальный анализ структуры недостижимости и сделан вывод о природе высокого уровня недостижимости в России.

В последнее время вновь разгорелась дискуссия о том, насколько можно доверять данным социологических опросов. Основным аргументом критиков является ссылка на высокий уровень недостижимости респондентов. Утверждается, что в современном российском обществе, особенно в последние месяцы, после начала «специальной военной операции», респонденты бояться откровенно высказываться по социально политическим вопросам и поэтому либо совсем отказываются от участия в опросах, либо прерывают интервью, когда интервьюер начинает задавать сенситивные вопросы.

Действительно, уровень недостижимости, это серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться социологам. Проблема возникла не сегодня, она родилась одновременно с началом выборочных обследований и с ней так или иначе пытаются работать исследователи в разных странах. В последние десятилетия уровень недостижимости растет во всем мире, в том числе в США и в Европейских странах, где никому не приходит в голову бояться социологов.[1]

Социологи применяют различные методы опроса, такие как face-to-face, capi, cati, on-line, mixt-mode и т.п. Все эти методы различаются в том числе и по уровню недостижимости. Кроме этого несколько различаются методики расчета уровня недостижимости в разных странах. Все это затрудняет сопоставление разных стран между собой. Однако общая тенденция неизменна, уровень недостижимости растет год от года. И Россия тут не исключение. В табл. 1 приведены данные об уровне недостижимости за несколько лет в международном исследовании International Social Survey Programme (ISSP) по нескольким европейским странам.

[1] https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.29.4.199, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57088/ssoar-insights-2018-koen_et_al-Response_Rates_in_the_European.pdf?sequence=1

Таблица 1 COUNTRY ISSP 2000 —

Environment II ISSP 2005 —

Work Orientations III ISSP 2009 —

Social Inequality IV ISSP 2013 —

National Identity III ISSP 2016 —

Role of Government V ISSP 2017 —

Social Networks and Social Resources ISSP 2018 —

Religion IV Method RR (%) Method RR (%) Method RR (%) Method RR (%) Method RR (%) Method RR (%) Method RR (%) Germany —Western federal states Face-to-face mixed 38,5 Face-to-face mixed 34,9 Face-to-face 34,0 Mixed mode (CASI + face-to-face +) 34,6 Mixed mode (CASI + face-to-face+) 33,7 Mixed mode (CASI + face-to-face+) 32,0 Mixed mode (face-to-face CASI + CAPI) 32,1 Germany —Eastern federal states Face-to-face mixed 44,9 Face-to-face mixed 41,1 33,6 Denmark mixed 54,0 mixed mode (mail + phone) 63,9 Self-Completion (with interviewer

involvement) 56,0 Mixed mode (self-completion (web+paper) + phone) 53,1 Mixed mode (mail ->phone-> email) 45,5 Mixed mode (web + phone + mail) 43,2 web 32,6 Spain Face-to-face 63,9 Face-to-face 73,1 Face-to-face 33,8 Face-to-face 35,0 Face‐to‐face 63,6 Face-to-face 58,3 face-to-face 58,3 Finland Self-completion by mail 61,1 Self-completion by mail 53,8 Self-completion (mail + online) 49,9 Mixed mode (mail + online) 47,6 Mixed mode (mail + online) 43,1 web 38,5 France Self-completion by mail 16,3 Self-completion by mail 29,8 Self-completion by mail 36,3 Self‐completion by mail 28,7 Self-completion by mail 32,3 paper (self-administered, paper and pencil personal interviews) 15,9 Great Britain Self-Completion 54,8 Face-to-face mixed 42,6 Mixed mode (Face-to-face + Self-completion (with interviewer

involvement) 54,8 Self-Completion

(with interviewer involvement) 52,2 Mixed mode (Computer-assisted face-to-face + self-completion) 36,8 Mixed mode (Computer-assisted face-to-face + self-completion) 36,6 paper (self-administered, paper and pencil personal interviews) 33,6 Croatia Face-to-face 37,0 Face‐to‐face 29,2 Face-to-face 29,2 face-to-face 47,9 Latvia Face-to-face 58,3 Face-to-face 50,9 Face-to-face 55,9 Face-to-face 56,7 Face-to-face 16,9 Norway Self-completion by mail 58,1 Self-completion by mail 49,0 Self-completion by mail 44,2 Self-completion (web + postal) 41,0 Mixed mode (mail + online) 31,4 paper (self-administered, paper and pencil personal interviews) 28,50

В России массовые опросы населения и изучение общественного мнения начались в конце 80-х годов и тогда уровень достижимости составлял не менее 93-95%. За последние 30 лет уровень достижимости постепенно падал и на сегодняшний день колеблется в диапазоне от 20 до 25%. Это обстоятельство не может не волновать социологов и нуждается в серьезном анализе.

Левада-центр в апреле 2022 года провел методический эксперимент, в ходе которого в том числе проверялась гипотеза о том, что респонденты, которые не поддерживают руководство страны, в текущих условиях чаще отказываются от участия в опросах. Эксперимент не подтвердил это предположение. Скорее всего респонденты отказываются от участия в опросах главным образом потому, что не видят в этом смысла. Основной мотив уклонения от участия в опросе, нежелание высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу звучит следующим образом: «все равно от меня ничего не зависит». И это принципиальное отличие от ситуации 90-х годов, когда респонденты ощущали важность своей точки зрения и как следствие, очень охотно шли на контакт с интервьюером и высказывались на самые разные темы.

Рассмотрим теперь структуру недостижимости в регулярных исследованиях Левада –центра. Насколько верно предположение о том, что высокий уровень недостижимости обусловлен опасениями респондента давать социально неодобряемые ответы. Напомним, что наши регулярные опросы проводятся методом личного интервью на дому у респондента (face-to-face) с контролем поло-возрастных и поло-образовательных квот на последней ступени выборки. Данные о структуре недостижимости в этом исследовании за два последних года представлены в таблицах 2 и 3.

Как видно из таблиц 2 и 3 структура недостижимости достаточно стабильна, колебания от месяца к месяцу и от года к году незначительны и находятся в пределах ошибки выборки. Если всю недостижимость принять за 100%, то основную долю от всей недостижимости (в среднем около 70%) составляет недостижимость, «не связанная с респондентом» и его мотивацией.

Самую большую группу недостижимости (45-50%) составляет вариант, когда, либо никого нет дома, либо отсутствует нужный респондент. Тут надо отметить, что данное исследование проводится по экспресс-технологии, продолжительность полевых работ составляет всего 2-3 дня, тем самым повторные посещения отобранных домохозяйств не предусматриваются. Доля этой группы довольно стабильна, имеет незначительные сезонные колебания, летом эта категория увеличивается на 3-5%.

На втором месте – отказ открыть дверь интервьюеру из соображений общей безопасности. Эта группа довольно стабильна и составляет 15-20% от всей недостижимости. Колебания от месяца к месяцу составляют 1-3 %. Такие значения установились в конце 90-х, начале 2000-х годов и более или менее стабильны с тех пор. Из общего ряда выделяется опрос, проходивший 24-25 сентября 2022 года, когда доля отказавшихся открыть дверь интервьюеру выросла на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5% по сравнению со среднегодовым показателем (см таблицу 3). Скорее всего этот рост объясняется объявленной 21 сентября частичной мобилизацией. В октябре этот показатель несколько стабилизировался.

Еще около 10-15% респондентов остаются неопрошенными, поскольку они оказались «вне квот», не прошли скрининг. Как правило, эта ситуация возникает, когда интервьюер уже выполнил большую часть задания, но для достижения наиболее мобильных категорий респондентов, таких, как например, «молодые мужчины с высшим образованием», интервьюеру приходится значительно продлевать маршрут. Кроме того, в данную группу по недостижимости относятся респонденты, которых интервьюер не смог опросить из-за «невозможности получить доступ к дому/квартире, либо респондент физически не мог отвечать (был пьян, не владеет русским языком, неадекватен и т.п.)», в совокупности от 4% до 6%.

Отказы от интервью конкретного респондента, отобранного по процедуре, составляют 10-11% от общей недостижимости. Прослушивание аудиозаписей этих интервью позволяет утверждать, что абсолютное большинство таких отказов, за исключением 1-2%, происходят в самом начале интервью и связаны с занятостью респондента (ответы «у меня нет времени», «занят», «плохо себя чувствую», «ребенок плачет» и т.п.). В сентябре 2022 года, когда выросла доля отказавшихся открыть дверь, доля тех, кто пустил интервьюера в дом и только потом, после ознакомления с тематикой опроса, отказался от участия в опросе осталась на прежнем уровне (см. таблицу 3). Это подтверждает гипотезу о том, что отказы обусловлены главным образом неготовностью респондента тратить свое время на социологические опросы, в которых не видят особого смысла. Если бы отказы были мотивированы опасением отвечать на сенситивные вопросы, доля тех, кто отказался от интервью после ознакомления с тематикой опроса должна была бы вырасти.

Прерванное интервью составляет всего 1-1.5 % от общей недостижимости и этот показатель практически не меняется со временем. Колебания этого показателя от месяца к месяцу находятся в пределах 1%. В абсолютных значениях в 2022 году это составляет всего несколько десятков респондентов, от 50 до 90 интервью в разные месяцы. Даже если бы действительно эти респонденты прерывали интервью на сенситивных вопросах, их доля в общем массиве настолько мала, что они бы никак не повлияли на средние оценки изучаемых переменных.

Для проверки гипотезы о прерывании интервью на сенситивных вопросах был проведен детальный анализ данных о прерванных интервью за последний год, и данная гипотеза не нашла подтверждения. На вопросах об отношении респондента к специальной операции в Украине было прервано всего от 2 до 7 интервью в разные месяцы.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что, во-первых, рост уровня недостижимости является общемировой проблемой, а не специфической проблемой для России. И во-вторых, гипотеза о том, что повышенный уровень недостижимости объясняется опасениями респондентов давать откровенные социально неодобряемые ответы не подтверждается. Скорее этот эффект вызван главным образом ощущением респондента, что его мнение ни на что повлиять не может и, как следствие, массовым отстранением, дистанцированием населения от социальных вопросов, уходом в частную жизнь.

Таблица 2 2021 год янв. фев. мар. апр. май июнь июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек. среднее НЕДОСТИЖИМОСТЬ % % % % % % % % % % % % % % всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 в том числе Нежилой дом/квартира 2,0 2,1 2,1 4,8 1,6 2,6 2,8 1,9 2,3 2,1 2,0 1,7 2,2 2,4 Невозможно получить доступ к дому/квартире (охрана, домофон) 5,0 4,3 3,7 5,0 3,9 4,6 6,4 2,5 6,9 4,4 4,5 4,4 5,2 4,7 Никого нет дома 44,8 45,3 45,1 42,5 48,0 50,0 42,7 48,8 45,6 43,6 42,1 42,1 40,8 44,8 Нужного респондента нет дома 4,6 4,3 4,5 5,0 3,6 4,8 3,3 5,0 4,8 4,9 4,1 4,7 4,9 4,5 Респондент не может отвечать (пьян, не владеет русским языком, неадекватен) 1,6 1,5 1,2 1,4 1,3 1,3 0,9 1,6 1,8 1,6 1,4 1,6 1,9 1,5 Вне квот/ прерваны на этапе скрининга 12,0 12,6 11,3 10,8 11,0 10,7 11,9 10,2 11,2 14,4 13,8 10,0 13,4 11,8 итого 70,0 70,1 68,0 69,6 69,3 73,9 67,9 70,0 72,6 70,9 67,8 64,5 68,4 69,6 Отказ открыть дверь / впустить интервьюера 17,4 17,9 19,4 21,6 19,5 15,7 18,7 18,6 15,7 18,3 21,0 21,8 20,7 18,9 Респондент отказался 11,2 11,3 11,3 7,4 10,7 9,1 11,8 10,1 10,6 9,8 9,9 11,7 8,9 10,3 Прерванное интервью 1,5 0,7 1,3 1,4 0,5 1,3 1,6 1,3 1,2 1,1 1,3 2,0 2,0 1,3

Таблица 3 2022 год янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. среднее НЕДОСТИЖИМОСТЬ % % % % % % % % % % % всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 в том числе Нежилой дом/квартира 1,6 1,5 2,6 2,1 2,3 2,2 2,5 2,9 1,9 2,3 2,2 Невозможно получить доступ к дому/квартире (охрана, домофон) 4,8 4,3 4,2 3,6 4,1 6,8 6,8 5,0 3,4 5,0 4,9 Никого нет дома 40,7 41,6 38,3 39,8 40,8 44,9 44,6 45,2 41,7 43,0 42,3 Нужного респондента нет дома 4,7 4,5 5,3 4,5 5,6 4,5 3,8 4,0 4,0 3,3 4,4 Респондент не может отвечать (пьян, не владеет русским языком, неадекватен) 1,1 1,6 2,3 2,8 2,5 2,0 2,2 2,0 2,7 1,6 2,1 Вне квот/ прерваны на этапе скрининга 13,5 13,9 13,6 12,9 11,7 11,3 10,5 13,4 10,1 10,9 12,1 итого 66,4 67,4 66,2 65,7 67,1 71,6 70,4 72,4 63,7 66,0 67,9 Отказ открыть дверь / впустить интервьюера 19,5 19,4 17,7 17,9 15,3 16,6 15,6 23,8 21,9 18,9 респондент отказался 9,9 11,9 13,1 14,9 13,6 11,9 11,7 10,4 11,1 10,7 11,9 прерванное интервью 1,1 1,2 1,3 1,8 1,4 1,2 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4

Екатерина КОЗЕРЕНКО

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