Шестнадцатого ноября исполняется шестнадцать лет со дня смерти Левады

Не проходит скорбь, не проходит радость от того, что были рядом с ним. Мысль о Леваде помогает правильно поставить себя в сегодняшних обстоятельствах. Левада перенес времена потяжелее нынешних, и в них не сломался, а вырос в личность такого масштаба, что на него оглядывались сторонники и не могли не оглядываться противники. Сторонников было много, но и противников всегда хватало.

Не питая иллюзий по поводу природы нашего общества, по поводу его перспектив и возможностей, Левада служил ему, и это служение делал главным смыслом работы тех, кто был рядом с ним, кто был заодно с ним.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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